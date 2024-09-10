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Kremlin: ABD gidilecek ülke değil, Putin BM Genel Kurulu’na katılmayacak
Kremlin: ABD gidilecek ülke değil, Putin BM Genel Kurulu’na katılmayacak
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmayacağını belirterek, “ABD... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T08:41+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in 79. BM Genel Kurulu’na katılımıyla ilgili konusuna açıklık getirdi.Putin’in son yıllarda ABD’ye seyahat etmediğini anımsatan Peskov, “Halihazırda ABD, BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmiyor. Halihazırda ABD, seyahat etmek için iyi bir yer değil” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya lideri, 22-23 Eylül New York’ta düzenlenecek olan 79. BM Genel Kurulu oturumuna katılacak 10 kişilik Rusya heyetinin listesini onaylamıştı. Heyete Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek.Moskova, başta BM’ye giden diplomatlar için ABD vizelerinin verilmesi konusunda yaşanan sorunlara defalarca dikkat çekerek bu bağlamda, ABD'ye karşı tahkim başlatılması gerektiğini kaydetmişti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Sekreteri’nden bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede başlatmasını beklediklerini dile getirmişti.
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rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, abd, new york, bm genel kurulu, vize, vize krizi, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
rusya, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov, abd, new york, bm genel kurulu, vize, vize krizi, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov

Kremlin: ABD gidilecek ülke değil, Putin BM Genel Kurulu’na katılmayacak

08:41 10.09.2024 (güncellendi: 08:44 10.09.2024)
© SPUTNIKVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© SPUTNIK
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmayacağını belirterek, “ABD gidilecek en iyi ülke değil” dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya lideri Putin’in 79. BM Genel Kurulu’na katılımıyla ilgili konusuna açıklık getirdi.
Putin’in son yıllarda ABD’ye seyahat etmediğini anımsatan Peskov, “Halihazırda ABD, BM Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak yükümlülüklerini en iyi şekilde yerine getirmiyor. Halihazırda ABD, seyahat etmek için iyi bir yer değil” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya lideri, 22-23 Eylül New York’ta düzenlenecek olan 79. BM Genel Kurulu oturumuna katılacak 10 kişilik Rusya heyetinin listesini onaylamıştı. Heyete Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkanlık edecek.
Moskova, başta BM’ye giden diplomatlar için ABD vizelerinin verilmesi konusunda yaşanan sorunlara defalarca dikkat çekerek bu bağlamda, ABD'ye karşı tahkim başlatılması gerektiğini kaydetmişti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, BM Genel Sekreteri’nden bu prosedürü mümkün olan en kısa sürede başlatmasını beklediklerini dile getirmişti.
SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk looks on as he speaks during his visit at the Vivatech technology startups and innovation fair at the Porte de Versailles exhibition center in Paris, on June 16, 2023. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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