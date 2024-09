https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/olum-riskini-yuzde-11-oraninda-artiriyor-26-farkli-hastaliga-neden-oluyor-1087817211.html

Ölüm riskini yüzde 11 oranında artırıyor, 26 farklı hastalığa neden oluyor

Ölüm riskini yüzde 11 oranında artırıyor, 26 farklı hastalığa neden oluyor

Sputnik Türkiye

Araştırmalar, kadınlarda insülin direncinin 26 farklı hastalık riskini arttırdığını gösteriyor. Ayrıca, erkeklerde aynı risk görülmezken, kadınlarda insülin... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T12:13+0300

2024-09-09T12:13+0300

2024-09-09T12:17+0300

yaşam

insülin

çin

araştırma

hastalık

tedavi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/18/1079990996_0:83:717:486_1920x0_80_0_0_682c37acdce6b12a4cda5cf6fedcad2b.jpg

Yapılan araştırmalarda insülin direncinin, özellikle kadınlarda 26 hastalığın riskini artırdığı ve erken ölümle ilişkilendirildiği duyuruldu.İnsülin direncinin derecesi belirlenerek çeşitli hastalıklara yakalanma riskleri tespit ediliyorÇin'deki Shandong Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, insülin direncinin kadınlarda çeşitli hastalıkların ve erken ölüm riskini arttırması üzerinde duruldu. İnsülin direncinin derecesini değerlendirerek obezite, hipertansiyon, kalp hastalığı, gut, siyatik ve diğer bazı hastalıklara yakalanma riski taşıyan kişileri tespit etmenin mümkün olduğu açıklandı.Bu sayede hastalıkların risklerini azaltmada erken teşhisin önemini anlatan bilim insanları, çalışmalarında 500 bin kişiden fazla kişinin genetik, tıbbi ve yaşam tarzı bilgilerinin bulunduğu UK Biobank projesi veri tabanından yardım aldıklarını açıkladılar. Veri tabanındaki, 40 ila 69 yaş aralığında 430 bin katılımcının verileri kullanılarak insülin direnci ile belirli hastalıklar arasında bir ilişki olup olmadığı belirlendi.Daha yüksek erken ölüm riskiAraştırma sonuçları, insülin direncindeki her bir birimlik artışın gut riskini yüzde 65 artırdığını ancak Parkinson hastalığı riskini yüzde 16 azalttığını gösteriyor. Buna ek olarak insülin direncindeki her bir birimlik artış, siyatik riskini yüzde 10 daha fazla artmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.İnsülin direncine sahip bireylerin diyabete yakalanma riski yüzde 166 oranında, ayrıca depresyon, uyku bozuklukları, bakteriyel enfeksiyonlar, pankreatit, obezite, sırt ağrısı, böbrek yetmezliği ve kalp hastalığı risklerinin artmasına da neden olduğu duyuruldu.Kadınlarda insülin direncindeki her bir birim artışın, yüzde 11 oranında erken ölüm riskiyle bağlantılı olduğu görülürken erkeklerde böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.İnsülin direnci nedir?İnsülin direnci, kaslardaki, yağdaki ve karaciğerdeki hücreler insülin hormonuna düzgün yanıt vermediğinde ve kandan glikozu kolayca ememediğinde ortaya çıkar. İşlenmiş gıdalar, karbonhidrat ağırlıklı beslenme ve hareket azlığı nedeniyle insülin direncinin görülme sıklığı artmıştır.İnsülin direnci tedavi edilir mi?Uzmanlar, insülin direnci tedavisindeki ilk adımın yaşam tarzı değişikliği olduğunu söylüyor. İnsülin direnci diyetiyle yeterli ve dengeli bir beslenme rutini geliştirilmeli, vücut ağırlığının altı ayda yaklaşık yüzde beş ila on arasında azaltılması hedeflenmelidir. Tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz ve hareketin artırılması, uyku düzeninin sağlanması ve sürdürülebilir hale getirilmesinin önemini vurgulayan uzmanlar, bunların insülin direnci riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

insülin direnci, insülin direnci nedir, insülin direnci nasıl düşer