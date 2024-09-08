https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html

Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı

Sputnik Türkiye

The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T18:55+0300

2024-09-08T18:55+0300

2024-09-08T18:58+0300

dünya

bangladeş

dang humması

sivrisinek

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Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi.Açıklamada, halihazırda ülke genelinde bin 582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.Dang humması nedir ve nerelerde görülür?Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.Dang humması ne zaman görülür?Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html

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dang humması nedir ve nerelerde görülür?, dang humması, dang humması nasıl bulaşır, dang humması ne