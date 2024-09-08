https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html
Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı
Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı
Sputnik Türkiye
The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T18:55+0300
2024-09-08T18:55+0300
2024-09-08T18:58+0300
dünya
bangladeş
dang humması
sivrisinek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/06/1060845680_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ad42e4843cb9709d5f965bf6b5ecc158.jpg
Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi.Açıklamada, halihazırda ülke genelinde bin 582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.Dang humması nedir ve nerelerde görülür?Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.Dang humması ne zaman görülür?Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/dunyada-maymun-cicegi-alarmi-cicek-asisi-yaptiranlar-hastaliktan-korunuyor-mu-1086878460.html
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/06/1060845680_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_276aa2a7a96ac2ac8d9dff5e6e3e3d5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dang humması nedir ve nerelerde görülür?, dang humması, dang humması nasıl bulaşır, dang humması ne
dang humması nedir ve nerelerde görülür?, dang humması, dang humması nasıl bulaşır, dang humması ne
Bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı: Vaka sayısı 16 bine yaklaştı
18:55 08.09.2024 (güncellendi: 18:58 08.09.2024)
The Daily Star gazetesinin haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ülkedeki dang humması vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, son 24 saatte dang hummasından bir kişinin hayatını kaybettiği, 463 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Yıl boyunca dang hummasından 96 kişinin öldüğü kaydedilen açıklamada, bu yılki toplam vaka sayısının 15 bin 670'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, halihazırda ülke genelinde bin 582 kişinin dang humması nedeniyle tedavi gördüğü ifade edildi.
Dang humması nedir ve nerelerde görülür?
Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.
Dang humması ne zaman görülür?
Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.
Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.
Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.