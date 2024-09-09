https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/marketten-aldigi-yufkadan-plastik-cikti-1087818838.html
Marketten aldığı yufkadan plastik çıktı
Marketten aldığı yufkadan plastik çıktı
Sputnik Türkiye
Adana'da bir kişinin bir market zincirinden aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Plastikle karşılaşan kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı ve “Sağlığımız... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T12:55+0300
2024-09-09T12:55+0300
2024-09-09T12:55+0300
türkiye
market
adana
tüketici
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Adana'da yaşayan Hülya B, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı. Hülya B., bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen kişi yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti. Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, “BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuflu-cikolata-paylasimina-cevabi-tepki-cekmisti-elif-asli-yildizin-urunleri-raflardan-kaldirildi-1083020103.html
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market, adana, tüketici
Marketten aldığı yufkadan plastik çıktı
Adana'da bir kişinin bir market zincirinden aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı. Plastikle karşılaşan kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı ve “Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir?” diyerek duruma tepki gösterdi.
Adana'da yaşayan Hülya B, iddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan BİM marketten bir paket yufka satın aldı.
Hülya B., bir süre sonra yufkayı börek yapmak için kullandı. Paketin sonuna gelen kişi yufkanın içine işlemiş şekilde mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti.
Duruma şaşıran Hülya B. olayı telefonu ile kayıt altına alarak, “BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşıp duruma tepki gösterdi.