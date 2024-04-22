https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuflu-cikolata-paylasimina-cevabi-tepki-cekmisti-elif-asli-yildizin-urunleri-raflardan-kaldirildi-1083020103.html
Küflü çikolata paylaşımına cevabı tepki çekmişti: Elif Aslı Yıldız'ın ürünleri raflardan kaldırıldı
Küflü çikolata paylaşımına cevabı tepki çekmişti: Elif Aslı Yıldız'ın ürünleri raflardan kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" demişti. Tepkilere neden... 22.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-22T13:06+0300
2024-04-22T13:06+0300
2024-04-22T13:58+0300
yaşam
küf
çikolata
elif aslı yıldız tunaoğlu
güvensiz ürün
raf
market
migros
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Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir 'küflü çikolata' paylaşımı sonucunda büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte Tunaoğlu'nun marka karalama davası açacağını ima ettiği sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları büyük yankı bulmuştu.Sosyal medyada geniş çapta eleştiriler alan Tunaoğlu, tepkilerin büyümesi üzerine söz konusu paylaşımını sildi. Karar'da yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleri Patiswiss markalı ürünleri hem raflardan hem de mobil uygulamasından kaldırma kararı aldı. Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/musteriye-verdigi-cevap-sonrasi-tepki-cekmisti-patiswissin-ceosu-elif-asli-yildiz-istifa-etti--1083022108.html
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elif aslı yıldız tunaoğlu eşi, elif aslı yıldız tunaoğlu kimdir
elif aslı yıldız tunaoğlu eşi, elif aslı yıldız tunaoğlu kimdir
Küflü çikolata paylaşımına cevabı tepki çekmişti: Elif Aslı Yıldız'ın ürünleri raflardan kaldırıldı
13:06 22.04.2024 (güncellendi: 13:58 22.04.2024)
Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" demişti. Tepkilere neden olan yanıt sonrası paylaşımlarını silen Tunaoğlu'nun ürünleri market raflarından ve internet sitesinden kaldırdı.
Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir 'küflü çikolata' paylaşımı sonucunda büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte Tunaoğlu'nun marka karalama davası açacağını ima ettiği sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları büyük yankı bulmuştu.
Sosyal medyada geniş çapta eleştiriler alan Tunaoğlu, tepkilerin büyümesi üzerine söz konusu paylaşımını sildi. Karar'da yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleri Patiswiss markalı ürünleri hem raflardan hem de mobil uygulamasından kaldırma kararı aldı.
Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?
Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.
Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Ah ülkemin güzel insanları... Ah güzel rakiplerim ki bizi rakip görenlere göre baya küçüğüz. Neyse. Sadece imla kurallarıma takıldınız. Özür dilerim herkesten imla kurallara uyumun yazılarımda hız kaynaklı eksik kalmış. Sosyal medya uzmanlarıma bırakmayacak kadar tez canlılığımın da etkisi var tabii. Kabul edelim şimdi işi bilene bırakmak lazım. Ben bu kadar önemli değilim ya da güzel dilimizi sosyal medya içinde kullanım notum hiç bir şeye referans değil. Tıpkı İngilizce yazma ve konuşma arasındaki farklılıklar gibi. Bu arada telefonum ing. klavye ve gözlerimde çok ciddi bir kuruluk var göremiyorum. Size zahmet benim hatalarımı yazım ve imla denetimini yapıp/düzeltir misiniz. Bu cümledeki yanlışları bulacak ve düzeltecek insanlara şimdiden teşekkür ederim."