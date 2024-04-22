https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/kuflu-cikolata-paylasimina-cevabi-tepki-cekmisti-elif-asli-yildizin-urunleri-raflardan-kaldirildi-1083020103.html

Küflü çikolata paylaşımına cevabı tepki çekmişti: Elif Aslı Yıldız'ın ürünleri raflardan kaldırıldı

Küflü çikolata paylaşımına cevabı tepki çekmişti: Elif Aslı Yıldız'ın ürünleri raflardan kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Bir tüketicinin paylaştığı küflü çikolatalara yanıt veren Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu, "Karşında biz ve dev Migros var" demişti. Tepkilere neden... 22.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-22T13:06+0300

2024-04-22T13:06+0300

2024-04-22T13:58+0300

yaşam

küf

çikolata

elif aslı yıldız tunaoğlu

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market

migros

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Ankara merkezli çikolata üreticisi Patiswiss, sosyal medyada yaşanan bir 'küflü çikolata' paylaşımı sonucunda büyük bir krizle karşı karşıya kaldı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu’nun, bahsi geçen paylaşımı yapan kullanıcıya, “Karşında dev Migros ve biz varız” ifadelerini kullanmıştı. Bununla birlikte Tunaoğlu'nun marka karalama davası açacağını ima ettiği sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaları büyük yankı bulmuştu.Sosyal medyada geniş çapta eleştiriler alan Tunaoğlu, tepkilerin büyümesi üzerine söz konusu paylaşımını sildi. Karar'da yer alan habere göre; yaşanan bu gelişmelerin ardından, Türkiye’nin önde gelen perakende zincirleri Patiswiss markalı ürünleri hem raflardan hem de mobil uygulamasından kaldırma kararı aldı. Patiswiss olayı ne? Ne olmuştu?Marketten aldığı çikolatanın beyazlaştığını ve küflendiğini fark eden bir kullanıcı söz konusu ürünün fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.Satın aldığı çikolata markası Patiswiss'in CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nu etiketleyen kullanıcı hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Tunaoğlu, "Bu ürünler hayatta küflenmez biliyor musun? Hadi doğru diyelim. Sen bence acil şekilde evindeki nem oranına falan baya bir bakmalısın. Bir de linkedinde paylaşacak hiç başka içeriğinin olmaması ne acı. Haklısın prim yapmak için bize baya ihtiyacı var herkesin" dedi.Sosyal medyadan art arda tepkiler gelince Tunaoğlu, bu mesajı sildi. Instagram hesabından yeni paylaşımlar yapan Tunaoğlu şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/musteriye-verdigi-cevap-sonrasi-tepki-cekmisti-patiswissin-ceosu-elif-asli-yildiz-istifa-etti--1083022108.html

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