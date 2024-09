https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/scholz-ukraynada-muzakerelerin-zamani-geldi-1087795894.html

Scholz: Ukrayna'da müzakerelerin zamanı geldi

Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak adına ABD’nin ardından Kiev’e en fazla askeri ve maddi destek veren ikinci, bu gerilimin kaybedenleri arasında ise ilk... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

Alman TV kanalı ZDF’ye konuşan Başbakan Olaf Scholz, “Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin zamanı geldi” ifadelerini kullanırken, bölgedeki çatışmanın sona erdirilmesinin nasıl hızlandırılabileceğine ilişkin görüşmelere başlanması gerektiğinin altını çizdi.Bir sonraki Ukrayna Barış Zirvesi hazırlıklarının sürdüğüne atıfta bulunan Scholz, “Bence şu an mevcut savaş durumundan barışa şu anda göründüğünden daha hızlı nasıl geçilebileceğine dair tartışmalar yapmanın tam zamanı” dedi.Almanya Şansölyesi, Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) ile birlikte planlanan bir sonraki barış konferansında Rusya'nın da yer alması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.Demecinde Kuzey Akım sabotajı ve soruşturmalarına da değinen Scholz, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarına yapılan sabotajın soruşturulması ve sabotajın arkasındakilerin adalete teslim edilmesi için Alman makamlarının her şeyi yapacağına dair güvence verdi.‘Kiev rejiminin Kuzey Akım sabotajına karıştığı yönündeki iddiaların ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e güvenip güvenmediği’ sorusunu yanıtlayan Almanya Başbakanı, "Zelenskiy ile iyi bir ilişkim var. Aynı zamanda bu tür olayların soruşturulması gerektiği de benim için çok açık. Başsavcımızın ve kolluk kuvvetlerimizin her yerde bildirildiği gibi bu soruşturmada büyük ilerleme sağlamış olmasından da memnuniyet duyuyorum. Hiçbir şeyin saklanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bunu yapanların cezalandırılmasını sağlamak için her şey yapılacaktır” diye kaydetti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın Kuzey Akım'ın baltalanması vakasıyla ilgili soruşturmasında şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadığını söylemişti.Rusya'nın Alman makamlarına defalarca başvurarak “soruşturmanın açıklığını ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla Alman savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya Rus yetkili organlarının da katılması” konusunda ısrar ettiğini hatırlatan Zaharova, Rusya’nın kendi soruşturmasını yürüttüğü için Alman makamların soruşturmayla ilgili bilgileri kendisiyle paylaşmasını istediğini eklemişti.

