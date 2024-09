İBB Başkanı İmamoğlu: Siyasette rekabetin denklemi mahkemelerde kurulmaz, kurulamaz

Hedefimizin iktidar olduğunu bilmeyen var mı? Bizim hedefimiz iktidar, bu memleketin bize ve anlayışımıza ihtiyacı var. Her adımımızın bu hedefle bir ilgisi var. Her CHP'linin, Genel Başkanımızın, MYK üyesi arkadaşlarımın, belediye başkanlarımızın, PM'nin, il ve ilçe yöneticilerin ve bütün delegelerimizin artık her kararında kendisine sorması gereken tek bir soru var. Attığı adımda, bu kararım ya da adımım bizi iktidara yaklaştırıyor mu? İktidar hedefine bir katkı yapıyor mu, bir zararı var mı diye sorgulamak zorunda. Attığımız adım, yaptığımız iş, söylediğimiz söz, birbirimize takındığımız tavır ve vatandaşla konuşma biçimimiz bizi iktidara yaklaştırıyor mu uzaklaştırıyor mu? Bu soru zihinlerimizde yankılanmalı. Bu soruyu kendine her gün değil, ibadet eder gibi günde 5 kere sorması gerekir. Biz belediye başkanları olarak tam da bu noktadayız.