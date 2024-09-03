https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ibb-baskani-imamoglundan-hakkindaki-davaya-iliskin-aciklama-hodri-meydan-1087607846.html

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davaya ilişkin açıklama: 'Hodri meydan'

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan hakkındaki davaya ilişkin açıklama: 'Hodri meydan'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın konuğu oldu. İmamoğlu, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T23:03+0300

2024-09-03T23:03+0300

2024-09-03T23:11+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

sözcü tv

uğur dündar

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı.Hakkında açılan davaya ilişkin kendisine yönetilen soruya yanıt veren İmamoğlu, "Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar" cümlelerini kaydetti.'Yargıyı bu hale düşürenler utansın'Uğur Dündar'ın "Biraz kara mizah yapalım. Yakında Sözcü TV'de Arena'yı eski formatıyla yani soruşturması gazetecilik yaklaşımıyla ekrana getirmeyi düşünüyoruz. Genç, idealist, başarılı meslektaşlarımız var. Onlar çok heyecanlılar. Ben de paylaşımlar yaptım sosyal medya hesabımdan. Bana gelen cevaplardan biri şu: 'İkinci programda stüdyo komple tutuklanır'. Acı acı gülüyoruz" cümlelerini yorumlayan İmamoğlu, "Yargıyı bu hale düşürenler utansın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na şu dönemde dava açıyorlar. Neyin peşindesiniz? Ekrem İmamoğlu'na bir 'ahmak' davası diye gülünç, komik bir iş üzerinden siyasi yasaklı haline getirme meselesi. Derdiniz ne? Kimden korkuyorsunuz, neyden korkuyorsunuz, neyi engellemeye çalışıyorsunuz? Ya da masum bir sürü insanın hapis yatması..." cümlelerini kaydetti.Konuşmasında, 'her şeye rağmen' yargıya güvenmek istediğinin altını çizen İmamoğlu, "Bu ülkenin adalet sistemine güvenmek istiyorum. Taciz değil de ne Allah aşkına? İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/chp-ilce-baskani-ahmet-yilmazin-araci-kursunlandi-6-mermi-isabet-etti-12-bos-kovan-bulundu-1087606752.html

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, sözcü tv, uğur dündar