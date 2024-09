https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/bati-afrikada-bir-milyona-yakin-kisi-siddetli-yagis-ve-seller-nedeniyle-evini-terk-etti-1087778622.html

Batı Afrika'da bir milyona yakın kişi şiddetli yağış ve seller nedeniyle evini terk etti

Batı Afrika'da son günlerde yaşanan sel felaketleri sonucu bir milyona yakın insan evlerinden oldu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087363514_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_009bf516df110ab7bfb6c220d5eadf1e.jpg

Batı Afrika'daki son şiddetli yağmur ve sellerin, çoğu çocuk olmak üzere yaklaşık 950 bin kişiyi Mali, Nijerya ve Nijer'deki evlerinden ayrılmaya zorladığını bildirildi.Evlerinden edilen yüz binlerce çocuk hastalık, açlık ve eğitimlerinin aksaması tehditleriyle karşı karşıya olduğunu bildiren Save the Children kuruluşu, Mali'nin dört bölgesinde (Bamako, Ségou, Koulikoro ve Gao), Nijerya'nın kuzey eyaletlerinde ve Nijer'in Maradi bölgesinde yaygın sel hasarına neden olan yağışların normalden çok daha şiddetli olduğunu kaydetti.Mali'de evinden olan 73 binden fazla kişi okullara sığındıMali Hükümeti'nin olağanüstü hal ilan ettiği kentte, seller 32 bin 889'u çocuk olmak üzere toplamda 73 bin 778 kişiyi evlerinden etmiş durumda olduğu bildirildi. Evlerini terk edenlerin okullarda barınması nedeniyle Ekim ayında başlaması planlanan okul dönemini ileri tarihe atılma ihtimalinin olduğu duyuruldu.Nijerya'da seller 200'den fazla kişinin ölümüne neden olduNijerya'da bulunan 36 eyaletin 29'u sel baskınından etkilendiği duyuruldu. Ülkenin beşte dördü, sağanak yağışlardan dolayı barajların taşmasıyla ve nehirlerin su seviyelerinin yükselmesiyle mücadele etmeye çalıştığı bildirildi. Ülke genelinde çocuklarda dahil olmak üzere 200'den fazla kişinin öldüğü, 225 bin kişinin evlerinden edildiği ve 2 bin 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.Nijerya Hükümeti verilerine göre, yüksek gıda güvensizliği oranlarına sahip bir ülkede 115 bin 265 hektardan fazla tarım arazisi de zarar gördü. Save the Children kuruluşunun Haziran-Ağustos ayı verilerine göre geçen yıla kıyasla yüzde 25 artışla ülke genelinde her altı çocuktan biri açlıkla karşı karşıya olduğu bildirildi.Nijer'de 649 binden fazla kişi evinden olduNijer'de sel baskınından 265 kişinin öldüğü; insanların boğulma, su kaynaklı hastalıklar ve elektrik akımına kapılma tehlikesi yaşadıkları bildirildi.Maradi, Zinder ve Tahoua (güney Nijer'de) etkilenen insanlar ve hasarlı evler açısından en büyük yıkımı yaşarken ülke çapındaki sellere ilişkin resmi hükümet rakamları, 68 bin 955 yıkılmış ev ve 110 hasarlı sınıf dahil olmak üzere 85 bin 260 etkilenen haneyi (649 bin184 kişi) etkilediğini göstermekte.'Daha erken harekete geçilseydi, bu seviyede bir yıkım yaşanması önlenebilirdi'Kuruluşun bölge direktörü Vishna Shah-Little, 'yağmur mevsimiyle beraber sellerin geleceğini öngördüklerini ancak bu kadar büyük bir yıkım olacağını tahmin etmediklerini' söylerken 'daha erken müdahale edilebilseydi durumun büyük ölçüde engellenebileceğini' ekledi.Açıklamasına, “Desteğin ihtiyaç sahiplerine zamanında ulaşması, işlerin daha da kötüye gitmesini önlemek için kritik önem taşıyor. Ayrıca iklim değişikliğinin çocuklar üzerindeki etkisi giderek daha görünür hale geldikçe küresel düzeyde acil ve cesur eylemler görmemiz gerekiyor” sözlerini ekledi.

