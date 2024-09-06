https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yagi-tayfunu-cini-vurdu-saatte-223-km-hizla-esen-firtina-yuzbinlerce-kisiyi-evinden-etti-1087733863.html

Yagi tayfunu, Çin'i vurdu: Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti

Yagi tayfunu, Çin'i vurdu: Saatte 223 km hızla esen fırtına yüzbinlerce kişiyi evinden etti

Sputnik Türkiye

Filipinler'den sonra Çin'in Hainan adasını vuran süper tayfun Yagi'nin saatte 223 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Fırtına öncesi, 400 bin kişinin... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T13:56+0300

2024-09-06T13:56+0300

2024-09-06T13:56+0300

dünya

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Geçen hafta Filipinler'de büyük sel ve heyelan felaketlerinden sonra Güney Çin'e varan Yagi tropikal fırtınası Çin medyasının haberlerine göre, bugün yerel saatle 16:00'da Hainan adasının kuzeydoğusunda bulunan Wenchang şehrini etkisi altına aldı.223 km/s (138 mph) hızla hareket eden fırtınanın varışından saatler öncesinde Hainan adasında bulunan 400 bin kişinin güvenli yere tahliye edildiği bildirildi.Perşembe gününden beri trenler, tekneler ve uçuşlar askıya alınırken, okullar kapandı. Yetkililer, halkı dışarı çıkmaması ve güvenli bölgelere sığınması konusunda uyarıyor.Geçen hafta Filipinler'in kuzeyinde büyük yıkımlara yol açtıktan sonra Güney Çin'e doğru hareket ederken kuvvetini iki katına çıkaran Yagi fırtınası, bu yılın şimdiye kadar görülen en güçlü ikinci fırtına olarak tanımlandı.Süper tayfun olarak nitelendirilen Yagi, 5. kategori bir kasırgaya eş değer sayılıyorMeteorologlar, Yagi'nin Hainan ve Çin'in en kalabalık eyaleti olan komşu Guangdong'da 'felaket' niteliğinde hasara yol açabileceğini perşembe günü yayın organlarından duyurdu. Çarşamba gününden itibaren turistlerin tercih ettiği ve 'Çin'in Hawaii'si' olarak adlandırılan Hainan'daki tüm turistik yerler ve Guangdong'daki Makao ve Zhuhai'ye bağlayan dünyanın en uzun deniz geçişi olan ana köprünün geçişleri kapatıldığı duyuruldu.1949'dan bu yana Hainan'a 9 süper tayfun geldi1949 yılından beri toplamda 106 tayfun yaşayan Hainan'da toplamda 9 süper tayfun görüldü. Çin yetkililerine göre, 'Yagi, on yıldır güney kıyılarına vuran en güçlü tayfun' olacağı düşünülüyor.Filipinlerden sonra Çin'e ulaşan Yagi fırtınasının zayıflayarak kuzey Vietnam'a ulaşmasının beklenildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yagi-tropikal-firtinasi-guney-cine-ilerliyor-bazi-bolgelere-ucuslar-askiya-alindi-okullar-kapandi-1087681067.html

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