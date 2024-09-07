https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/adanada-sulama-barajinda-yuzenler-engellenemeyince-careyi-can-simitleri-birakmakta-buldular-1087763491.html
Adana'da sulama barajında yüzenler engellenemeyince, çareyi can simitleri bırakmakta buldular
Adana'da sulama barajında yüzenler engellenemeyince, çareyi can simitleri bırakmakta buldular
Sputnik Türkiye
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama barajında her gün yüzen çocukların boğulmalarını engellemek için baraja 100 adet can simidi bırakıldı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T10:56+0300
2024-09-07T10:56+0300
2024-09-07T10:57+0300
adana
yüreğir
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boğulma
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı, bu sene de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarına atlayan çocuklara engel olmanın mümkün olmadığını görünce, çocuklar boğulmasın diye kanallara can simitleri bıraktı.'Uygulama iyi oldu, arkadaşlarımız hep boğuluyordu'Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama kanallarına girip serinleyen bir çok genç olduğunu belirtilirken, akıntıdan kaynaklı her yıl onlarca genç bu sulama kanalında boğuluyor.Her ne kadar çocukların kanallarda yüzmesi istenmese de bunun önüne geçemediklerini ifade eden dernek, çareyi kanala 100 adet can simidi bırakmakta bulduğunu açıkladı.Açıklamada bulunan Adana'da çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, “Çocukların kanallarda yüzmesini asla istemiyoruz ancak maalesef bunun da önüne geçemiyoruz. Bizde her yıl onlarca çocuk boğulduğu için böyle bir proje yaptık. Sulama kanallarına can simitleri bırakıyoruz. En azından çocuklar can simidiyle yüzerse daha güvenli olur. Hiçbir anne babanın da yüreği yanmaz” dedi.Kanalda can simitleriyle yüzmeye başlayan çocuklar, 'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, uygulama iyi oldu' dedi. Çocuklar can simitlerinin sulama kanalından çalınmaması için koruyacaklarını söyledi.
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adana, yüreğir, dernek, boğulma, türkiye, kanal, baraj
adana, yüreğir, dernek, boğulma, türkiye, kanal, baraj
Adana'da sulama barajında yüzenler engellenemeyince, çareyi can simitleri bırakmakta buldular
10:56 07.09.2024 (güncellendi: 10:57 07.09.2024)
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama barajında her gün yüzen çocukların boğulmalarını engellemek için baraja 100 adet can simidi bırakıldı.
Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı, bu sene de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Adana'da faaliyet gösteren bir dernek, sulama kanallarına atlayan çocuklara engel olmanın mümkün olmadığını görünce, çocuklar boğulmasın diye kanallara can simitleri bıraktı.
'Uygulama iyi oldu, arkadaşlarımız hep boğuluyordu'
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sulama kanallarına girip serinleyen bir çok genç olduğunu belirtilirken, akıntıdan kaynaklı her yıl onlarca genç bu sulama kanalında boğuluyor.
Her ne kadar çocukların kanallarda yüzmesi istenmese de bunun önüne geçemediklerini ifade eden dernek, çareyi kanala 100 adet can simidi bırakmakta bulduğunu açıkladı.
Açıklamada bulunan Adana'da çocukların Ogün ağabeyi olarak bilinen Ogün Sever Okur, “Çocukların kanallarda yüzmesini asla istemiyoruz ancak maalesef bunun da önüne geçemiyoruz. Bizde her yıl onlarca çocuk boğulduğu için böyle bir proje yaptık. Sulama kanallarına can simitleri bırakıyoruz. En azından çocuklar can simidiyle yüzerse daha güvenli olur. Hiçbir anne babanın da yüreği yanmaz” dedi.
Kanalda can simitleriyle yüzmeye başlayan çocuklar, 'Bizlerin düşünülmesi çok güzel. Arkadaşlarımız hep boğuluyordu, uygulama iyi oldu' dedi. Çocuklar can simitlerinin sulama kanalından çalınmaması için koruyacaklarını söyledi.