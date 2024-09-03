https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mans-denizinde-gocmen-faciasi-10-duzensiz-gocmen-oldu-cok-sayida-kayip-var-1087598113.html
Manş Denizi'nde göçmen faciası: 10 düzensiz göçmen öldü, çok sayıda kayıp var
Manş Denizi'nde göçmen faciası: 10 düzensiz göçmen öldü, çok sayıda kayıp var
Sputnik Türkiye
Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Teknede 50'den fazla göçmenin bulunduğu... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T17:03+0300
2024-09-03T17:03+0300
2024-09-03T17:03+0300
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manş denizi
göçmen krizi
kaçak göçmenler
tekne faciası
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Fransız Denizcilik İdaresi, ülkenin Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer şehri açıklarında 50'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu duyurdu.Ulusal basının olay yerindeki kaynaklara dayandırdığı haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göçmenin de durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.Alabora olan teknedeki düzensiz göçmenleri kurtarmak için bölgeye can kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.Denizde düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ilerleyen saatlerde olay yerine gideceği bildirildi.Bu yıl kaydedilen 'en ölümcül düzensiz göçmen kazası'Olay, bu yılın Manş Denizi'nde kaydedilen 'en ölümcül düzensiz göçmen kazası' olarak kayıtlara geçti.Yılbaşından bu yana, 25 düzensiz göçmen Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.Yaklaşık 30 bin göçmen ise geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bakan-yerlikaya-cesme-karaadada-7-duzensiz-gocmenin-cesedine-ulasildi-19u-kurtarildi-1085697092.html
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manş denizi, göçmen krizi, kaçak göçmenler, tekne faciası
manş denizi, göçmen krizi, kaçak göçmenler, tekne faciası
Manş Denizi'nde göçmen faciası: 10 düzensiz göçmen öldü, çok sayıda kayıp var
Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi'ni geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Teknede 50'den fazla göçmenin bulunduğu belirtilirken 10 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Fransız Denizcilik İdaresi, ülkenin Manş Denizi kıyısındaki Boulogne-sur-Mer şehri açıklarında 50'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olduğunu duyurdu.
Ulusal basının olay yerindeki kaynaklara dayandırdığı haberlerde, kazada ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göçmenin de durumunun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Alabora olan teknedeki düzensiz göçmenleri kurtarmak için bölgeye can kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Denizde düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları sürerken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ilerleyen saatlerde olay yerine gideceği bildirildi.
Bu yıl kaydedilen 'en ölümcül düzensiz göçmen kazası'
Olay, bu yılın Manş Denizi'nde kaydedilen 'en ölümcül düzensiz göçmen kazası' olarak kayıtlara geçti.
Yılbaşından bu yana, 25 düzensiz göçmen Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Yaklaşık 30 bin göçmen ise geçen yıl Manş Denizi'ni geçerek Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmıştı. İngiltere ve Fransa yasa dışı göçmen akışını önlemek için güvenlik tedbirlerini sıkılaştırma konusunda uzlaşmıştı.