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Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi, yeni maaş tablosu belli oldu: Emekli zam farkı ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi, yeni maaş tablosu belli oldu: Emekli zam farkı ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Hükümetin 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 41.5'e gerileyeceğini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T08:52+0300
2024-09-06T08:52+0300
enflasyon
ekonomi
ekonomi
cevdet yılmaz
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orta vadeli program
orta vadeli plan hedefleri
orta vadeli program (ovp)
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hedeflerini duyurdu. Yılmaz, "2023 yılında enflasyon oranı yüzde 64.8 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5'e gerilemesi bekleniyor" dedi. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek ve ekonomik yapıyı güçlendirmek olarak belirlendi.Emeklilere ne kadar zam yapılacak?Yeni enflasyon tahmini doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına 2024'te yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "OVP'de belirlenen yüzde 41.5 enflasyon hedefiyle, 2024’ün ikinci yarısında yüzde 13.45 oranında enflasyon farkı bekleniyor" dedi.Refah payı gündeme gelecek mi?Milliyet'in haberine göre emekli maaşlarına refah payının eklenmesi için yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmişte bazı dönemlerde böyle bir uygulama yapıldığı biliniyor. Yılmaz, "Refah payının özellikle dar gelirli emekliler için yeniden verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yeni enflasyon tahminine göre, bu tutarın yüzde 13.45 zamla 14 bin 181 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak, Yılmaz’a göre, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 veya 15 bin TL seviyesine yükselmesi muhtemel.Ekonomik programda hedefler ve beklentilerOVP’de açıklanan hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadele sürecinde sıkı para politikalarına devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hükümet, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.
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Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi, yeni maaş tablosu belli oldu: Emekli zam farkı ne kadar olacak?

08:52 06.09.2024
© AAMemur maaş zammı
Memur maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA
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Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Hükümetin 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 41.5'e gerileyeceğini öngörmesiyle birlikte, emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı da merak konusu oldu. Emekli maaşlarına yönelik zam miktarları ve refah payı ile ilgili olası senaryolar gündemde.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hedeflerini duyurdu. Yılmaz, "2023 yılında enflasyon oranı yüzde 64.8 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5'e gerilemesi bekleniyor" dedi. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek ve ekonomik yapıyı güçlendirmek olarak belirlendi.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Yeni enflasyon tahmini doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına 2024'te yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "OVP'de belirlenen yüzde 41.5 enflasyon hedefiyle, 2024’ün ikinci yarısında yüzde 13.45 oranında enflasyon farkı bekleniyor" dedi.

Refah payı gündeme gelecek mi?

Milliyet'in haberine göre emekli maaşlarına refah payının eklenmesi için yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmişte bazı dönemlerde böyle bir uygulama yapıldığı biliniyor. Yılmaz, "Refah payının özellikle dar gelirli emekliler için yeniden verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yeni enflasyon tahminine göre, bu tutarın yüzde 13.45 zamla 14 bin 181 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak, Yılmaz’a göre, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 veya 15 bin TL seviyesine yükselmesi muhtemel.

Ekonomik programda hedefler ve beklentiler

OVP’de açıklanan hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadele sürecinde sıkı para politikalarına devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hükümet, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.
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