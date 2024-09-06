https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yil-sonu-enflasyon-tahmini-revize-edildi-yeni-maas-tablosu-belli-oldu-emekli-zam-farki-1087711456.html

Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi, yeni maaş tablosu belli oldu: Emekli zam farkı ne kadar olacak?

Yıl sonu enflasyon tahmini revize edildi, yeni maaş tablosu belli oldu: Emekli zam farkı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yıl sonu enflasyon beklentisi güncellendi. Hükümetin 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 41.5'e gerileyeceğini... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T08:52+0300

2024-09-06T08:52+0300

2024-09-06T08:52+0300

enflasyon

ekonomi

ekonomi

cevdet yılmaz

orta vadeli mali plan

orta vadeli program

orta vadeli plan hedefleri

orta vadeli program (ovp)

orta vadeli ekonomik programı

emekli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/10/1073586214_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_84aac78db430b6a118d36719b61613bc.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hedeflerini duyurdu. Yılmaz, "2023 yılında enflasyon oranı yüzde 64.8 olarak gerçekleşti. 2024 yılı için enflasyonun yüzde 41.5'e gerilemesi bekleniyor" dedi. Programın ana hedefi enflasyonu düşürmek ve ekonomik yapıyı güçlendirmek olarak belirlendi.Emeklilere ne kadar zam yapılacak?Yeni enflasyon tahmini doğrultusunda, emeklilerin maaşlarına 2024'te yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, "OVP'de belirlenen yüzde 41.5 enflasyon hedefiyle, 2024’ün ikinci yarısında yüzde 13.45 oranında enflasyon farkı bekleniyor" dedi.Refah payı gündeme gelecek mi?Milliyet'in haberine göre emekli maaşlarına refah payının eklenmesi için yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte, geçmişte bazı dönemlerde böyle bir uygulama yapıldığı biliniyor. Yılmaz, "Refah payının özellikle dar gelirli emekliler için yeniden verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Şu anda en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlenmiş durumda. Yeni enflasyon tahminine göre, bu tutarın yüzde 13.45 zamla 14 bin 181 TL'ye çıkması bekleniyor. Ancak, Yılmaz’a göre, en düşük emekli maaşının 14 bin 500 veya 15 bin TL seviyesine yükselmesi muhtemel.Ekonomik programda hedefler ve beklentilerOVP’de açıklanan hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin ekonomik büyüme ve enflasyonla mücadele sürecinde sıkı para politikalarına devam edeceği belirtiliyor. Vatandaşların refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hükümet, bu hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmaya hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/meteorolojiden-yaz-bitti-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-sari-kodlu-alarm-verildi-1087709772.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emekli promosyon, banka promosyonu, hangi banka ne kadar promosyon veriyor, emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak, emekli ikramiyesinden kimler yararlanabilir, çalışanlar emekli ikramiyesi alacak mı, maaş farkı ne zaman yatacak, zam farkı hesaplama, zam farkı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman yatar, zam farki ne zaman verilecek 2024, zam farkı ne zaman ödenecek, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı