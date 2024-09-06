https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/meteorolojiden-yaz-bitti-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-diyerek-sari-kodlu-alarm-verildi-1087709772.html

Meteoroloji'den 'Yaz bitti' uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'den 'Yaz bitti' uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor' diyerek sarı kodlu alarm verildi

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T07:45+0300

2024-09-06T07:45+0300

2024-09-06T07:45+0300

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MGM'nin son değerlendirmelerine göre, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Sinop ve Hatay çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Hangi i̇llerde dikkatli olunmalı?Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ve Trabzon'un doğusunda ise çok kuvvetli olması bekleniyor. MGM, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.Sarı kodla uyarı yapılan i̇llerSarı kodlu uyarı nedir?Sarı kod, meteorolojik olaylarda "potansiyel tehlike" anlamına geliyor. Bu uyarı, beklenen meteorolojik hadisenin olağan dışı olmamakla birlikte, dikkatli olunması gerektiğini işaret ediyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 33°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°CAz bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CAz bulutluİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 37°CAz bulutluMUĞLA °C, 36°CAz bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 35°CParçalı yer yer çok bulutluHATAY °C, 33°CParçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 29°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı bulutluKONYA °C, 30°CParçalı yer yer çok bulutluYOZGAT °C, 25°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 32°CParçalı bulutluSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 26°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0.25 ila 0.75 m, Görüş: İyi.

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