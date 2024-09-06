https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kremlin-abdnin-yaptirimlarina-karsilik-amerikan-medyasina-kisitlamalar-getirilecek-1087708919.html
Kremlin: ABD’nin yaptırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlamalar getirilecek
Kremlin: ABD’nin yaptırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlamalar getirilecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık olarak ABD medyasına karşı kısıtlayıcı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T06:53+0300
2024-09-06T06:53+0300
2024-09-06T06:56+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubuna ve bu grubun çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlara karşı yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.Peskov, “Simetrik tedbir söz konusu olamaz. ABD’de devlet haber ajansı yok. ABD’de devlet televizyonu da yok. Ancak elbette, burada medyalarına bilgi yayma konusunda kısıtlama getirecek tedbirler olacak” ifadesini kullandı.Sözcü, Amerikan medyasına yönelik yaptırımların bir kısmının artık uygulanmakta olduğunu kaydetti.ABD, 4 Eylül Çarşamba günü, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya koydu. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.Rusya'nın tepkisi: 'Liberal demokrasi çöküşte'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu yaptırımların, ABD’de demokratik devletin geri dönülemez bir şekilde yozlaştığını ve totaliter bir neoliberal diktatörlüğe dönüştüğünü gösterdiğini belirterek, “ABD’nin Rus medyasına yönelik bu ve diğer saldırılarının, Batı merkezli ana akımın da katılımıyla, ulusal ve uzun vadede küresel bilgi alanını her türlü muhalefetten arındırmak için, gizli servisleri tarafından titizlikle geliştirilmiş operasyonların sonucu olduğunu söylemeliyiz” demişti.‘Cadı avının’ bu yeni versiyonunun temelinde, toplumu sürekli bir stres durumuna sokma, ona laboratuvar kökenli fobiler aşılama, gizli bir dış düşman imajı oluşturma ve bu rolü Rusya'ya atfetme arzusunun yattığına işaret eden Zaharova, ABD’li yetkililerin seçmenlerini etkilemek için bu tür ilkel yollara başvurmasının ‘liberal demokrasilerin’ çöküş yaşadığını kanıtladığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yaptirimlarini-inceliyoruz-gereken-yaniti-verecegiz-1087693191.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, rus medyası, rossiya segodnya, ria novosti, rt, sputnik, ruptly, yaptırım, karşılık, misilleme, margarita simonyan, mariya zaharova
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, rus medyası, rossiya segodnya, ria novosti, rt, sputnik, ruptly, yaptırım, karşılık, misilleme, margarita simonyan, mariya zaharova
Kremlin: ABD’nin yaptırımlarına karşılık Amerikan medyasına kısıtlamalar getirilecek
06:53 06.09.2024 (güncellendi: 06:56 06.09.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Washington'un Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşılık olarak ABD medyasına karşı kısıtlayıcı önlemlerin alacağını belirterek, “Bir kısmı artık uygulanıyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubuna ve bu grubun çatısı altında faaliyet gösteren kuruluşlara karşı yaptırım uygulama kararını değerlendirdi.
Peskov, “Simetrik tedbir söz konusu olamaz. ABD’de devlet haber ajansı yok. ABD’de devlet televizyonu da yok. Ancak elbette, burada medyalarına bilgi yayma konusunda kısıtlama getirecek tedbirler olacak” ifadesini kullandı.
Sözcü, Amerikan medyasına yönelik yaptırımların bir kısmının artık uygulanmakta olduğunu kaydetti.
ABD, 4 Eylül Çarşamba günü, Rossiya Segodnya medya grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly'ye karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulamaya koydu. Yeni yaptırımlar Rossiya Segodnya ve RT medya grubunun genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan ve kanalın bir dizi üst düzey yöneticisini de kapsıyor.
Rusya'nın tepkisi: 'Liberal demokrasi çöküşte'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
, bu yaptırımların, ABD’de demokratik devletin geri dönülemez bir şekilde yozlaştığını ve totaliter bir neoliberal diktatörlüğe dönüştüğünü gösterdiğini belirterek, “ABD’nin Rus medyasına yönelik bu ve diğer saldırılarının, Batı merkezli ana akımın da katılımıyla, ulusal ve uzun vadede küresel bilgi alanını her türlü muhalefetten arındırmak için, gizli servisleri tarafından titizlikle geliştirilmiş operasyonların sonucu olduğunu söylemeliyiz
” demişti.
‘Cadı avının’ bu yeni versiyonunun temelinde, toplumu sürekli bir stres durumuna sokma, ona laboratuvar kökenli fobiler aşılama, gizli bir dış düşman imajı oluşturma ve bu rolü Rusya'ya atfetme arzusunun yattığına işaret eden Zaharova, ABD’li yetkililerin seçmenlerini etkilemek için bu tür ilkel yollara başvurmasının ‘liberal demokrasilerin’ çöküş yaşadığını kanıtladığını kaydetmişti.