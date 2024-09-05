https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/zaharova-abdnin-rus-medya-kuruluslarina-yaptirimlarini-inceliyoruz-gereken-yaniti-verecegiz-1087693191.html

Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yaptırımlarını inceliyoruz, gereken yanıtı vereceğiz

Zaharova: ABD'nin Rus medya kuruluşlarına yaptırımlarını inceliyoruz, gereken yanıtı vereceğiz

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD'nin Rossiya Segodnya ve Sputnik de dahil bir dizi Rus basın kuruluşuna yaptırım uygulamasını değerlendirdi. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T17:07+0300

2024-09-05T17:07+0300

2024-09-05T17:07+0300

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Vladivostok kentindeki 9. Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ya Washington'un son adımı karşısında Rusya'daki ABD'li gazetecilere kısıtlama getirme olasılığı soruldu.Zaharova, "Şu anda bu konuyu incelemeye çalışıyoruz, daha sonra karşılık vereceğiz. Rus basın kuruluşlarına, gazetecilere uygulanan ilgili kısıtlamaların tamamını henüz anlayamadık. Hatta listeyi bile görmedik" yanıtını verdi.Rus Dışişleri Sözcüsü, Moskova'nın Batı'nın yaptırımları karşısında simetrik yanıt vermeye çalıştığının, Washington'un son kararına da gereken yanıtın verileceğinin altını çizdi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarına yönelik yaptırımlarının ‘cadı avının’, ifade özgürlüğü üzerindeki baskının ve kaba sansürün canlı bir örneği olduğunu ifade etmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek genişletmeye devam ettiği Rusya karşıtı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu şeklinde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde vurduğunu belirtmişti. Rus lider, Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.Doğu Ekonomik Forumu bu yıl 3-6 Eylül’de Rusya’nın Vladivostok kentinde, Uzakdoğu Federal Üniversitesi’nde düzenleniyor.

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