https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusya-abdnin-rus-basinina-yonelik-yaptirimlara-karsilik-verilecek-1087667011.html

Rusya: ABD’nin Rus basınına yönelik yaptırımlara karşılık verilecek

Rusya: ABD’nin Rus basınına yönelik yaptırımlara karşılık verilecek

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aralarında Rossiya Segodnya’nın da bulunduğu Rus medyasına yönelik getirilen yaptırımlara karşılık olarak... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T08:07+0300

2024-09-05T08:07+0300

2024-09-05T08:10+0300

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Zaharova, Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rossiya Segodnya Medya Grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly’e karşı yaptırım kararını değerlendirdi.Zaharova, “Rus gazetecileri ABD’den sınır dışı etme, çalışmaları için kabul edilemez koşullar yaratma ya da vize sorunu oluşturma dahil faaliyetlerini başka şekillerde engelleme girişimlerinin, Amerikan medya kuruluşlarına karşı simetrik veya asimetrik misilleme tedbirlerinin alınması için gerekçe teşkil edeceği konusunda bir kez daha uyarıyoruz” ifadesini kullandı.‘ABD’de demokrasi yozlaştı’Rus diplomat, ABD'nin bu eylemlerinin bilgiye serbest erişim ve medya çoğulculuğunun sağlanmasına yönelik taahhütleriyle çeliştiğini ve Rusya tarafından cevapsız bırakılmayacağını sözlerine ekledi.Washington’un daha önce de Rus medya kuruluşlarına yönelik defalarca yaptırım uyguladığını anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Cadı avının yeni versiyonu’Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “ABD’nin Rus medyasına yönelik bu ve diğer saldırılarının, Batı merkezli ana akımın da katılımıyla, ulusal ve uzun vadede küresel bilgi alanını her türlü muhalefetten arındırmak için, gizli servisleri tarafından titizlikle geliştirilmiş operasyonların sonucu olduğunu söylemeliyiz” dedi.Düzenlenen bu eylemlerin, ilgili seçim öncesi kararların uygulanması için medyada gerekli arka planını oluşturduğu ortada olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu konuyla ilgili yorumda bulundu:ABD yönetiminin Rus medyasına yönelik eylemlerinde kendi boynunu aştığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova, “RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus kaynaklarının sağladığı dünyadaki durumla ilgili doğru bilgiler talep görmeye devam ediyor” diye altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bm-genel-sekreter-sozcusu-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarini-yorumlamaktan-kacindi-1087661250.html

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