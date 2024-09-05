Rusya: ABD’nin Rus basınına yönelik yaptırımlara karşılık verilecek
08:07 05.09.2024 (güncellendi: 08:10 05.09.2024)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, aralarında Rossiya Segodnya’nın da bulunduğu Rus medyasına yönelik getirilen yaptırımlara karşılık olarak ABD merkezli medya kuruluşlarına yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.
Zaharova, Vladivostok kentindeki Doğu Ekonomik Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Rossiya Segodnya Medya Grubu, RIA Novosti, RT, Sputnik ve Ruptly’e karşı yaptırım kararını değerlendirdi.
Zaharova, “Rus gazetecileri ABD’den sınır dışı etme, çalışmaları için kabul edilemez koşullar yaratma ya da vize sorunu oluşturma dahil faaliyetlerini başka şekillerde engelleme girişimlerinin, Amerikan medya kuruluşlarına karşı simetrik veya asimetrik misilleme tedbirlerinin alınması için gerekçe teşkil edeceği konusunda bir kez daha uyarıyoruz” ifadesini kullandı.
‘ABD’de demokrasi yozlaştı’
Rus diplomat, ABD'nin bu eylemlerinin bilgiye serbest erişim ve medya çoğulculuğunun sağlanmasına yönelik taahhütleriyle çeliştiğini ve Rusya tarafından cevapsız bırakılmayacağını sözlerine ekledi.
Washington’un daha önce de Rus medya kuruluşlarına yönelik defalarca yaptırım uyguladığını anımsatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu, ABD’de demokratik devletin geri dönülemez bir şekilde yozlaştığını ve totaliter bir neoliberal diktatörlüğe dönüştüğünü gösteriyor. ABD yönetimine konulabilecek tek teşhis bu. Zira medya, partiler arası çekişmelerde bir pazarlık konusu haline geliyor ve kamuoyu, ‘demokratik süreçlere’ yönelik uyduruk müdahalelerle ilgili imalara başvurularak kasıtlı olarak yanlış yönlendiriliyor.
‘Cadı avının yeni versiyonu’
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, “ABD’nin Rus medyasına yönelik bu ve diğer saldırılarının, Batı merkezli ana akımın da katılımıyla, ulusal ve uzun vadede küresel bilgi alanını her türlü muhalefetten arındırmak için, gizli servisleri tarafından titizlikle geliştirilmiş operasyonların sonucu olduğunu söylemeliyiz” dedi.
Düzenlenen bu eylemlerin, ilgili seçim öncesi kararların uygulanması için medyada gerekli arka planını oluşturduğu ortada olduğunu söyleyen Rus diplomat, bu konuyla ilgili yorumda bulundu:
‘Cadı avının’ bu yeni versiyonunun temelinde, toplumu sürekli bir stres durumuna sokma, ona laboratuvar kökenli fobiler aşılama, gizli bir dış düşman imajı oluşturma ve bu rolü Rusya'ya atfetme arzusu yatıyor. Bu tür teknolojilerin ABD’de çoktandır benimsendiğini ve son derece iç karartıcı yan etkileri ve sonuçlarıyla birlikte defalarca kullanıldığını biliyoruz. Şimdi mevcut yönetimin temel amacı, kendi halkını ‘Rus tehdidi’ ile korkutmak ve seçimler öncesinde aktif bir çalışma görüntüsü yaratmak. Yetkililerin seçmenlerini etkilemek için bu tür ilkel yollara başvurması ‘liberal demokrasilerin’ çöküş yaşadığını kanıtlıyor.
ABD yönetiminin Rus medyasına yönelik eylemlerinde kendi boynunu aştığını dile getiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Zira Rus gazetecilere, medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenlerine yönelik önceki saldırıların aksine, bu sefer inanılmaz bir şey oldu. ABD’li yetkililer bile alınan tedbirleri tam olarak açıklayabilmiş değil. Kimse yaptırımları hangi gazetecilere veya genel yayın yönetmenlerine karşı uygulandığını tam olarak bilmiyor. Burada, Rus düşmanlığı var, ifade özgürlüğüne saldırı var, ayrımcılık var. Burada ayrıca seçim döngüsü içinde Amerikan derin devletinin en kirli manipülasyon oyunları da var.
Zaharova, “RT, Rossiya Segodnya ve diğer Rus kaynaklarının sağladığı dünyadaki durumla ilgili doğru bilgiler talep görmeye devam ediyor” diye altını çizdi.