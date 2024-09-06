https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kocaelinde-1-milyon-lira-degerinde-hirsizlik-yapan-kadin-yakalandi--1087733382.html
Kocaeli'nde 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan kadın yakalandı
Kocaeli'nde 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan kadın yakalandı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalan kadın, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:58+0300
2024-09-06T13:58+0300
2024-09-06T13:58+0300
türkiye
hırsızlık
kocaeli
soygun
kadın
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Kocaeli'ndeki bir iş yerinden 4 Eylül'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html
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hırsızlık, kocaeli, soygun, kadın
hırsızlık, kocaeli, soygun, kadın
Kocaeli'nde 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan kadın yakalandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalan kadın, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.
Kocaeli'ndeki bir iş yerinden 4 Eylül'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti.
Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı.
Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi.