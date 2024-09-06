https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kocaelinde-1-milyon-lira-degerinde-hirsizlik-yapan-kadin-yakalandi--1087733382.html

Kocaeli'nde 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan kadın yakalandı

Kocaeli'nde 1 milyon lira değerinde hırsızlık yapan kadın yakalandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalan kadın, polis ekipleri tarafından operasyonla yakalandı. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T13:58+0300

2024-09-06T13:58+0300

2024-09-06T13:58+0300

türkiye

hırsızlık

kocaeli

soygun

kadın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087734033_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_684e4b2f11712559578ba22d1faf99ae.jpg

Kocaeli'ndeki bir iş yerinden 4 Eylül'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çalındı. Durumu fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsı tespit etti. Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen G.S., dün polis ekiplerince yapılan operasyon sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.S'nin 1 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalınan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para ise sahibine teslim edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html

türkiye

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hırsızlık, kocaeli, soygun, kadın