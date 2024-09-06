https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Sputnik Türkiye
Türk ihracatçılar stant kiraladıkları fuara vize çıkmadığı için katılamadı. Almanya’nın Köln kentindeki IAV Uluslararası Spot Export Fuarı’na yöneticiler değil... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:27+0300
2024-09-06T13:27+0300
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Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadı.Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı: Stantlarda akrabalar durduGelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/schengen-krizi-turkiye-vize-ret-oraninda-irandan-sonra-ikinci-sirada-1085230418.html
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almanya, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru
almanya, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Türk ihracatçılar stant kiraladıkları fuara vize çıkmadığı için katılamadı. Almanya’nın Köln kentindeki IAV Uluslararası Spot Export Fuarı’na yöneticiler değil sadece ürünler gidince, stantların başında durmak gurbetçi akraba ya da yakınlara düştü.
Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadı.
Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.
Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı:
“Bize ‘İstanbul’daki Almanya konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak’ dediler. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı aldı. Fakat vize ve pasaportlarımızı fuar gününe kadar vermediler. Yani aldıkları pasaportlarımızı bizlere geri göndermediler. Ne yazık ki ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya, Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Altı şirketten sekiz pasaport gönderdik birine bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içinde geri dönen pasaportlar iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı.”
Stantlarda akrabalar durdu
Gelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.