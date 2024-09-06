https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html

Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi

Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi

Sputnik Türkiye

Türk ihracatçılar stant kiraladıkları fuara vize çıkmadığı için katılamadı. Almanya’nın Köln kentindeki IAV Uluslararası Spot Export Fuarı’na yöneticiler değil... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T13:27+0300

2024-09-06T13:27+0300

2024-09-06T13:27+0300

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vize

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Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadı.Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı: Stantlarda akrabalar durduGelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.

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