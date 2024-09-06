Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zekadaki son gelişmeler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 9 Eylül itibarıyla başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretleri belli oldu.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SESLİ HABER
Trump: Putin'in açıklaması karşısında nasıl davranacağımı bilmiyorum
15:26
2 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan çocuklara uyarı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Miss Turkey 2024 finalistleri belli oldu
18:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-ihracatcilar-vize-engeline-takildi-stant-acildi-ama-is-insanlari-yetisemedi-akrabalari-geldi--1087732147.html
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi
Sputnik Türkiye
Türk ihracatçılar stant kiraladıkları fuara vize çıkmadığı için katılamadı. Almanya’nın Köln kentindeki IAV Uluslararası Spot Export Fuarı’na yöneticiler değil... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T13:27+0300
2024-09-06T13:27+0300
türkiye
almanya
vize
vize
vize
vize muafiyeti
vize krizi
vize başvuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101886/19/1018861956_0:2:1116:630_1920x0_80_0_0_745d515572e1f681d420e4fc5aa6d96c.jpg
Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadı.Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı: Stantlarda akrabalar durduGelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/schengen-krizi-turkiye-vize-ret-oraninda-irandan-sonra-ikinci-sirada-1085230418.html
türkiye
almanya
vize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101886/19/1018861956_0:0:840:630_1920x0_80_0_0_466ff8da3199c627f68a5227d80b0868.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru
almanya, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize krizi, vize başvuru

Türk ihracatçılar vize engeline takıldı: Stant açıldı ama iş insanları yetişemedi, akrabaları geldi

13:27 06.09.2024
Schengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Abone ol
Türk ihracatçılar stant kiraladıkları fuara vize çıkmadığı için katılamadı. Almanya’nın Köln kentindeki IAV Uluslararası Spot Export Fuarı’na yöneticiler değil sadece ürünler gidince, stantların başında durmak gurbetçi akraba ya da yakınlara düştü.
Türk ihracat şirketlerinin yöneticileri, stant kiraladıkları Almanya’nın Köln kentindeki IAV-Uluslararası Spot Export Fuarı’na vize alamadıkları için katılamadı.
Vize alamayan iş insanları ürünlerinin sergilendiği stantların başına konuyla hiç ilgisi olmayan Almanya’da yaşayan akraba ya da yakınlarını göndermek zorunda kaldı. Fuar organizasyonu yapan şirket yetkilisi Hikmet Bilen, “Türkiye’den getirdiğimiz altı şirketten dördü vize alamadığı için Almanya’ya temsilci gönderemedi. Ürünlerini stantlara yerleştirdik, fuar bitti ama hâlâ pasaportları ellerine geçmedi” dedi.
Hürriyet gazetesinden İskender Güngör'ün haberine göre fuar yetkilileriyle aylar öncesi yaptıkları toplantıda vize noktasında sıkıntılar yaşandığı bilgisini paylaştıklarını belirten Bilen, yaşananları şöyle aktardı:
“Bize ‘İstanbul’daki Almanya konsolosluğuna vize için başvurduğunuzda IAV fuarına ödediğiniz katılım bedel faturanızı gösterin sıkıntı olmayacak’ dediler. Dedikleri gibi gerçekten konsolosluk evraklarımızı aldı. Fakat vize ve pasaportlarımızı fuar gününe kadar vermediler. Yani aldıkları pasaportlarımızı bizlere geri göndermediler. Ne yazık ki ES Kalıp, Boğaziçi Textil, Teel Kimya, Rey Ambalaj şirketleri vize alamadı. Altı şirketten sekiz pasaport gönderdik birine bile cevap verilmedi. Normal şartlarda 10 gün içinde geri dönen pasaportlar iki haftayı aşkın sürede konsolosluktan çıkmadı.”

Stantlarda akrabalar durdu

Gelemeyen kişiler adına ürünleri stantlara kendilerinin dizdiklerini söyleyen organizasyon yetkilisi Bilen, “Şirketlerin stantlarını hazır hale getirdik, fakat ertesi gün fuar açıldığında bu ürünlere sahip çıkacak, tanıtacak, ziyaretçiye cevap verebilecek kimse yoktu. Stantlarımız boş kalmasın diye kiminin akrabası kiminin kuzeni buradaki işle sektörle alakası olmayan kişileri getirdik, stantların başına koyduk. Fakat onlar da ancak nöbetçilik yaptılar yani mala sahip çıktılar, ticareti gerçekleştiremediler. O kadar para verilmesine rağmen fuar onlar için verimli geçmedi” diye konuştu.
Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
TÜRKİYE
Schengen krizi: Türkiye, vize ret oranında İran'dan sonra ikinci sırada
26 Haziran , 06:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала