https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ekonomik-vaatlerini-aciklayan-trump-kamala-harrisin-markist-komunist-oldugunu-soyledi-1087712900.html

Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi

Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde ABD'nin 'ekonomik rönesans' yaşacağı vaadinde bulundu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:37+0300

2024-09-06T09:37+0300

2024-09-06T09:41+0300

dünya

abd

abd seçimleri

komünist

kamala harris

donald trump

ekonomi

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081328847_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_025a77aa65c5e649e3289529b6500336.jpg

Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde New York'ta Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.Ekonomik rönesans vaat ettiNew York Ekonomi Kulübü’nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD’de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek 'ekonomik bir rönesansa' liderlik etme sözü verdi.Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.'Benzinin galon fiyatı 2 doların altına inecek'Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.Kamala Harris’in Marksist ve Komünist olduğunu iddia ettiTrump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i Komünizm ve Marksizm ideolojilerine sarılmakla suçladı. Trump, “Kendisi, Komünizmde uygulanan fiyat kontrolleri, zenginlerin mülklerine el koyma, enerjiyi yok etme, tazminat ödemeleri, şimdiye kadar uygulanan en büyük vergi artışı ve on milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesi yoluyla büyük bir genel af vaat ediyor. Bu, federal yardımlardan faydalanacak göçmenlere trilyonlarca dolar harcanması ile sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yok edilmesi demektir” dedi.Trump, “Harris, ABD’deki her aile ve ABD’nin bizzat kendisi için tehdit oluşturan radikal sol programını uygulamak için dört yıl daha yetki talep ediyor” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/musk-trumpin-teklifini-kabul-etti-secimi-kazanirlarsa-hukumette-yapacagi-gorev-de-belli-oldu-1087709694.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd seçimleri, komünist, kamala harris, donald trump, ekonomi, petrol