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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ekonomik-vaatlerini-aciklayan-trump-kamala-harrisin-markist-komunist-oldugunu-soyledi-1087712900.html
Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi
Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde ABD'nin 'ekonomik rönesans' yaşacağı vaadinde bulundu. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:37+0300
2024-09-06T09:41+0300
dünya
abd
abd seçimleri
komünist
kamala harris
donald trump
ekonomi
petrol
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Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde New York'ta Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.Ekonomik rönesans vaat ettiNew York Ekonomi Kulübü’nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD’de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek 'ekonomik bir rönesansa' liderlik etme sözü verdi.Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.'Benzinin galon fiyatı 2 doların altına inecek'Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.Kamala Harris’in Marksist ve Komünist olduğunu iddia ettiTrump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i Komünizm ve Marksizm ideolojilerine sarılmakla suçladı. Trump, “Kendisi, Komünizmde uygulanan fiyat kontrolleri, zenginlerin mülklerine el koyma, enerjiyi yok etme, tazminat ödemeleri, şimdiye kadar uygulanan en büyük vergi artışı ve on milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesi yoluyla büyük bir genel af vaat ediyor. Bu, federal yardımlardan faydalanacak göçmenlere trilyonlarca dolar harcanması ile sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yok edilmesi demektir” dedi.Trump, “Harris, ABD’deki her aile ve ABD’nin bizzat kendisi için tehdit oluşturan radikal sol programını uygulamak için dört yıl daha yetki talep ediyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/musk-trumpin-teklifini-kabul-etti-secimi-kazanirlarsa-hukumette-yapacagi-gorev-de-belli-oldu-1087709694.html
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abd, abd seçimleri, komünist, kamala harris, donald trump, ekonomi, petrol
abd, abd seçimleri, komünist, kamala harris, donald trump, ekonomi, petrol

Ekonomik vaatlerini açıklayan Trump, Kamala Harris'in 'Marksist-Komünist' olduğunu söyledi

09:37 06.09.2024 (güncellendi: 09:41 06.09.2024)
© AP Photo / Chris CarlsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Chris Carlson
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Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde ABD'nin 'ekonomik rönesans' yaşacağı vaadinde bulundu.
Donald Trump, seçim kampanyası çalışmaları çerçevesinde New York'ta Ekonomi Kulübü’nde konuştu. Konuşmasının başında ABD ekonomisinin bir felaketle karşı karşıya olduğunu savunan Trump, “Eski rakibim Joe Biden ile yeni rakibim Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle bir ekonomik kriz ile karşı karşıyayız. Ulusumuz başarısızlık ve ciddi şekilde gerileme ile karşı karşıya” dedi.

Ekonomik rönesans vaat etti

New York Ekonomi Kulübü’nde şirket yöneticileri ve endüstri liderlerine hitap eden Trump, enerji üretimini artırma, kripto para birimlerine kucak açma, hükümet harcamalarını radikal bir şekilde düşürme ve ABD’de üretim yapan şirketler için vergi indirimleri ile gerçekleştirilecek 'ekonomik bir rönesansa' liderlik etme sözü verdi.
Trump, ikinci dönemi için seçilmesi halinde göreve gelir gelmez ABD enerji arzını büyük ölçüde artırmak için ulusal acil durum deklarasyonu yayınlayacağını ve kabul edilecek her yeni yasal düzenleme için 10 eski yasal düzenlemeyi iptal edeceğini açıkladı. Trump, “Planım enflasyonu hızlı bir şekilde yenecek, fiyatları hızla düşürecek ve patlayıcı ekonomik büyümeyi yeniden ateşleyecek” dedi.

'Benzinin galon fiyatı 2 doların altına inecek'

Trump, ekonomi vaatleri arasında bürokrasiyi azaltma ve daha çok petrol çıkarma yoluyla benzinin galon (yaklaşık 3,78 litre) fiyatını iki doların altına çekme sözü verdi. Trump, “Benzinin galon fiyatını 2 doların altına çekeceğiz. Elektrikten gıdaya, hava tarifesinden konuta her şeyin fiyatını düşüreceğiz” dedi.

Kamala Harris’in Marksist ve Komünist olduğunu iddia etti

Trump, ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin başkan adayı Kamala Harris’i Komünizm ve Marksizm ideolojilerine sarılmakla suçladı. Trump, “Kendisi, Komünizmde uygulanan fiyat kontrolleri, zenginlerin mülklerine el koyma, enerjiyi yok etme, tazminat ödemeleri, şimdiye kadar uygulanan en büyük vergi artışı ve on milyonlarca göçmene vatandaşlık verilmesi yoluyla büyük bir genel af vaat ediyor. Bu, federal yardımlardan faydalanacak göçmenlere trilyonlarca dolar harcanması ile sosyal güvenlik ve sağlık sisteminin yok edilmesi demektir” dedi.
Trump, “Harris, ABD’deki her aile ve ABD’nin bizzat kendisi için tehdit oluşturan radikal sol programını uygulamak için dört yıl daha yetki talep ediyor” ifadelerini kullandı.
Elon Musk Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Musk, Trump'ın teklifini kabul etti: Seçimi kazanırlarsa hükümette yapacağı görev de belli oldu
07:59
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