https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/musk-trumpin-teklifini-kabul-etti-secimi-kazanirlarsa-hukumette-yapacagi-gorev-de-belli-oldu-1087709694.html
Musk, Trump'ın teklifini kabul etti: Seçimi kazanırlarsa hükümette yapacağı görev de belli oldu
Musk, Trump'ın teklifini kabul etti: Seçimi kazanırlarsa hükümette yapacağı görev de belli oldu
Sputnik Türkiye
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD'nin ekonomik bir “rönesans” yaşayacağını vaat ederek, Elon Musk'ı hükümetin etkinliğini artırmak için... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T07:59+0300
2024-09-06T07:59+0300
2024-09-06T07:59+0300
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Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.Elon Musk hangi görevde yer alacak?Trump, konuşmasında, Musk’ın federal hükümetin mali durumu ve performansını denetleyecek bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini belirtti. Trump, “Elon Musk'un desteğiyle, federal hükümetin mali durumunu iyileştirmek ve performansını artırmak amacıyla bir ‘Hükümet Etkinliği Artırma Komisyonu’ kuracağız. Bu komisyon, israfı azaltacak ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacak,” dedi.Trump, Musk'ın görev teklifini kabul etmesinin, ABD’nin ekonomik geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Elon, çok meşgul olmasına rağmen bu görevi kabul etti ve bu ülke için birlikte büyük işler başaracağız,” ifadelerini kullandı.Bu yeni adım, Trump'ın seçim kampanyasında ekonomik reformlar ve hükümetin mali etkinliğini artırma hedeflerinin merkezi bir parçası olarak görülüyor. Elon Musk'ın liderliğinde kurulacak bu komisyonun nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/kremlin-abdnin-yaptirimlarina-karsilik-amerikan-medyasina-kisitlamalar-getirilecek-1087708919.html
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musk, elon musk, donald trump, görev, kabul, seçim, abd, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, demokrat, cumhuriyetçi, joe biden, kamala harris
musk, elon musk, donald trump, görev, kabul, seçim, abd, abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, demokrat, cumhuriyetçi, joe biden, kamala harris
Musk, Trump'ın teklifini kabul etti: Seçimi kazanırlarsa hükümette yapacağı görev de belli oldu
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, ABD'nin ekonomik bir “rönesans” yaşayacağını vaat ederek, Elon Musk'ı hükümetin etkinliğini artırmak için kurulacak bir komisyona başkan yapacağını açıkladı. Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ise Trump'ın teklifini kabul etti.
Trump, seçim kampanyası kapsamında New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Mevcut yönetimi eleştirerek, “Joe Biden ve Kamala Harris’in radikal politikaları nedeniyle ekonomimiz büyük bir gerileme yaşıyor. Ülkemiz başarısızlık ve çöküş tehlikesiyle karşı karşıya” ifadelerini kullandı.
Elon Musk hangi görevde yer alacak?
Trump, konuşmasında, Musk’ın federal hükümetin mali durumu ve performansını denetleyecek bir komisyona başkanlık etmeyi kabul ettiğini belirtti. Trump, “Elon Musk'un desteğiyle, federal hükümetin mali durumunu iyileştirmek ve performansını artırmak amacıyla bir ‘Hükümet Etkinliği Artırma Komisyonu’ kuracağız. Bu komisyon, israfı azaltacak ve trilyonlarca dolar tasarruf sağlayacak,” dedi.
Trump, Musk'ın görev teklifini kabul etmesinin, ABD’nin ekonomik geleceği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. “Elon, çok meşgul olmasına rağmen bu görevi kabul etti ve bu ülke için birlikte büyük işler başaracağız,” ifadelerini kullandı.
Bu yeni adım, Trump'ın seçim kampanyasında ekonomik reformlar ve hükümetin mali etkinliğini artırma hedeflerinin merkezi bir parçası olarak görülüyor. Elon Musk'ın liderliğinde kurulacak bu komisyonun nasıl bir etki yaratacağı ise merakla bekleniyor.