https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/galatasaray-kap-bildirimi-ile-duyurdu-osimhen-ne-kadar-maas-kadar-oldu-1087664644.html

Galatasaray KAP bildirimi ile açıkladı: Osimhen'in maaşı ne kadar?

Galatasaray KAP bildirimi ile açıkladı: Osimhen'in maaşı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, bu ses getiren transferin mali... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T06:58+0300

2024-09-05T06:58+0300

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osimhen

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Yeni sezonda üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonu olmayı hedefleyen Galatasaray, transferde beklenmeyen bir atak yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Bu transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.Osimhen'in maaşı açıklandı: Yıllık 6 milyon euroGalatasaray, Osimhen'in mali detaylarını KAP bildirimiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, Nijeryalı forvete 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi.KAP açıklaması şu şekilde:Galatasaray'dan Osimhen'e özel karşılama videosuÖte yandan, Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından Osimhen için özel bir video yayınladı. Video, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve oyuncunun yeni formasıyla görüntülendiği anlar paylaşıldı.

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