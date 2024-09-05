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Galatasaray KAP bildirimi ile açıkladı: Osimhen'in maaşı ne kadar?
Galatasaray KAP bildirimi ile açıkladı: Osimhen'in maaşı ne kadar?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, bu ses getiren transferin mali... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
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Yeni sezonda üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonu olmayı hedefleyen Galatasaray, transferde beklenmeyen bir atak yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Bu transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.Osimhen'in maaşı açıklandı: Yıllık 6 milyon euroGalatasaray, Osimhen'in mali detaylarını KAP bildirimiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, Nijeryalı forvete 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi.KAP açıklaması şu şekilde:Galatasaray'dan Osimhen'e özel karşılama videosuÖte yandan, Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından Osimhen için özel bir video yayınladı. Video, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve oyuncunun yeni formasıyla görüntülendiği anlar paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/osimhen-transferine-icardiden-ilk-tepki-solugu-okan-burukun-yaninda-almis-1087579174.html
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Galatasaray KAP bildirimi ile açıkladı: Osimhen'in maaşı ne kadar?

06:58 05.09.2024 (güncellendi: 07:06 05.09.2024)
© İHA / SAMET YALCINVictor Osimhen
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© İHA / SAMET YALCIN
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Galatasaray, Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, bu ses getiren transferin mali detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.
Yeni sezonda üst üste üçüncü kez Süper Lig şampiyonu olmayı hedefleyen Galatasaray, transferde beklenmeyen bir atak yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Napoli'nin 25 yaşındaki golcüsü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Bu transfer, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Osimhen'in maaşı açıklandı: Yıllık 6 milyon euro

Galatasaray, Osimhen'in mali detaylarını KAP bildirimiyle kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, Nijeryalı forvete 2024-2025 sezonu için yıllık 6 milyon euro net ücret ödeneceği belirtildi.
KAP açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray'dan Osimhen'e özel karşılama videosu

Öte yandan, Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından Osimhen için özel bir video yayınladı. Video, taraftarlar arasında büyük beğeni topladı ve oyuncunun yeni formasıyla görüntülendiği anlar paylaşıldı.
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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