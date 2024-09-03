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Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki: 'Soluğu Okan Buruk'un yanında almış'
Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki: 'Soluğu Okan Buruk'un yanında almış'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, dünya futbolunun dikkatini çeken bir hamleyle yıldız forvet Victor Osimhen’i bir yıllığına kiraladığını resmen duyurdu. 100 milyon dolarlık piyasa... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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KAP bildirimiyle kamuoyuna açıklanan transferin ardından Osimhen, geç saatlerde İstanbul'a geldi. Geçen sezonun gol kralı ve taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin, Osimhen transferine nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu. Gazeteci Kadir Çetinçalı’nın aktardığına göre, teknik direktör Okan Buruk ile Icardi arasında bir görüşme gerçekleşti. Buruk’un "Gerekirse sistemi değişeceğiz, Osimhen'e ne dersin?" sorusuna Icardi, "Muhteşem derim!" yanıtını verdi. Bu açıklama, iki yıldız oyuncunun birlikte oynaması için yeşil ışık olarak değerlendirildi.Okan Buruk'un yeni planları: Sistem değişiyorOsimhen’in gelişiyle birlikte Galatasaray'ın hücum hattındaki seçenekler artarken, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sisteminde değişiklik yapması bekleniyor. Buruk’un, çift forvetli bir formasyon olan 3-5-2 sistemine geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Yeni sistemde savunma hattında Sanchez, Nelsson, Abdülkerim veya Sanchez, Abdülkerim, Jakobs üçlüsünün tercih edilmesi planlanıyor.Jakobs resmi sözleşmeyi i̇mzaladıGalatasaray’ın yeni transferlerinden Ismail Jakobs da İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve 1+4 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki Senegalli sol bek, zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katıldı. Jakobs’a yıllık 2.1 milyon euro ödenecek, zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlendi.Bu transferle Galatasaray, Osimhen'in yanı sıra Batshuayi, Jelert ve Sara'nın ardından yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Okan Buruk'un yeni sistemde Osimhen ve Icardi'yi birlikte kullanarak hücum hattında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dakikalar-icinde-rekor-kirdi-dunya-gundemine-yerlesti-osimhenin-gelisi-bir-ilk-oldu-1087567736.html
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Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki: 'Soluğu Okan Buruk'un yanında almış'

11:37 03.09.2024 (güncellendi: 11:38 03.09.2024)
© AAOsimhen
Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA
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Galatasaray, dünya futbolunun dikkatini çeken bir hamleyle yıldız forvet Victor Osimhen’i bir yıllığına kiraladığını resmen duyurdu. 100 milyon dolarlık piyasa değeri olan Osimhen’in gelişi, Galatasaray’ın hücumunu güçlendirerek gözleri Icardi’ye çevirmişti. Taraftarın 'sevgilisi' olan Icardi'nin soluğu Okan Buruk'un yanında aldığı iddia ediliyor.
KAP bildirimiyle kamuoyuna açıklanan transferin ardından Osimhen, geç saatlerde İstanbul'a geldi. Geçen sezonun gol kralı ve taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin, Osimhen transferine nasıl bir tepki vereceği merak konusuydu.
Gazeteci Kadir Çetinçalı’nın aktardığına göre, teknik direktör Okan Buruk ile Icardi arasında bir görüşme gerçekleşti. Buruk’un "Gerekirse sistemi değişeceğiz, Osimhen'e ne dersin?" sorusuna Icardi, "Muhteşem derim!" yanıtını verdi. Bu açıklama, iki yıldız oyuncunun birlikte oynaması için yeşil ışık olarak değerlendirildi.

Okan Buruk'un yeni planları: Sistem değişiyor

Osimhen’in gelişiyle birlikte Galatasaray'ın hücum hattındaki seçenekler artarken, teknik direktör Okan Buruk'un oyun sisteminde değişiklik yapması bekleniyor. Buruk’un, çift forvetli bir formasyon olan 3-5-2 sistemine geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Yeni sistemde savunma hattında Sanchez, Nelsson, Abdülkerim veya Sanchez, Abdülkerim, Jakobs üçlüsünün tercih edilmesi planlanıyor.

Jakobs resmi sözleşmeyi i̇mzaladı

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Ismail Jakobs da İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçti ve 1+4 yıllık sözleşmeye imza attı. 25 yaşındaki Senegalli sol bek, zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 milyon euro kiralama bedeli karşılığında kadroya katıldı. Jakobs’a yıllık 2.1 milyon euro ödenecek, zorunlu satın alma opsiyonu ise 8 milyon euro olarak belirlendi.
Bu transferle Galatasaray, Osimhen'in yanı sıra Batshuayi, Jelert ve Sara'nın ardından yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam etti. Okan Buruk'un yeni sistemde Osimhen ve Icardi'yi birlikte kullanarak hücum hattında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Dakikalar içinde rekor kırdı, dünya gündemine yerleşti: Osimhen'in gelişi bir ilk oldu
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