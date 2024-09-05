https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bm-genel-sekreter-sozcusu-abdnin-rus-medyasina-yonelik-yaptirimlarini-yorumlamaktan-kacindi-1087661250.html

BM Genel Sekreter Sözcüsü, ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarını yorumlamaktan kaçındı

BM Genel Sekreter Sözcüsü, ABD'nin Rus medyasına yönelik yaptırımlarını yorumlamaktan kaçındı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlarını yorumlamaktan kaçındı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T01:22+0300

2024-09-05T01:22+0300

2024-09-05T01:22+0300

dünya

farhan haq

bm genel sekreterliği

sputnik

rossiya segodnya

abd hazine bakanlığı

yaptırım

margarita simonyan

leonid slutskiy

vladimir putin

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Sputnik’in ‘ABD’nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarına yönelik yaptırımlarını’ sorduğu Haq, ülkeler arasındaki ikili ilişkiler konusunda yorum yapmadıklarını söyledi.Haq, “Kural olarak ikili ilişkiler hakkında yorum yapmıyoruz. Bunlar BM’nin uyguladığı yaptırımlar değil" dedi.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşlarına yönelik yaptırımlarının ‘cadı avının’, ifade özgürlüğü üzerindeki baskının ve kaba sansürün canlı bir örneği olduğunu ifade etmişti.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce başlattığı ve giderek genişletmeye devam ettiği Rusya karşıtı yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca dile getirmişti. Moskova, Batı'nın Rusya’ya yönelik yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı ülkelerde de defalarca Rusya karşıtı yaptırımların etkisiz olduğu şeklinde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın uzun vadeli stratejisi olduğunu, yaptırımların ise tüm küresel ekonomiyi ciddi bir şekilde vurduğunu belirtmişti. Rus lider, Batı'nın asıl amacının milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğunu ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-senator-kosacev-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yonelik-yaptirimlar-kabul-edilemez-1087660546.html

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farhan haq, bm genel sekreterliği, sputnik, rossiya segodnya, abd hazine bakanlığı, yaptırım, margarita simonyan, leonid slutskiy, vladimir putin