https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rus-senator-kosacev-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yonelik-yaptirimlar-kabul-edilemez-1087660546.html
Rus Senatör Kosaçev: Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlar kabul edilemez
Rus Senatör Kosaçev: Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlar kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirtti. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T00:16+0300
2024-09-05T00:16+0300
2024-09-05T00:16+0300
dünya
konstantin kosaçev
rusya federasyon konseyi
abd hazine bakanlığı
yaptırım
rossiya segodnya
batı
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
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ABD Hazine Bakanlığının Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlarını Sputnik’e değerlendiren Kosaçev, Batı toplumunda alternatif bilgi talebinin giderek arttığını, ABD'nin Rus haber ajanslarına yönelik yaptırımlarının ifade özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını ve bu kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.Kosaçev, “Yönetici seçkinler tarafından dünyada ve Batı'da olup bitenlere ilişkin alternatif bakış açılarından uzun süredir mahrum bırakılan Batı toplumunda, bu tür alternatif bilgilere yönelik açık bir talep var. Uluslararası Rus medyası bu anlamda giderek daha popüler hale geliyor. Dolayısıyla Amerikan yetkililerinin ifade özgürlüğü ilkeleriyle ya da gazetecilerin haklarının korunmasıyla hiçbir ilgisi olmayan bu utanmazca tepkisi bundan kaynaklanıyor” dedi.Söz konusu yaptırımların haksız ve adil olmaması nedeniyle kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rus senatör, "Gerçek analitiği gizlemek zor ve buna güvenilir olmayan bir bilgiyle karşı çıkmak daha da zor. Geriye tek birşey kalıyor; kısıtlamak, izin vermemek ve yasaklamak” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdden-rossiya-segodnya-medya-grubuna-yaptirim-1087655769.html
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konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, abd hazine bakanlığı, yaptırım, rossiya segodnya, batı, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, abd hazine bakanlığı, yaptırım, rossiya segodnya, batı, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
Rus Senatör Kosaçev: Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlar kabul edilemez
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, ABD'nin Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanlığının Rossiya Segodnya medya grubuna yönelik yaptırımlarını Sputnik’e değerlendiren Kosaçev, Batı toplumunda alternatif bilgi talebinin giderek arttığını, ABD'nin Rus haber ajanslarına yönelik yaptırımlarının ifade özgürlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını ve bu kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kosaçev, “Yönetici seçkinler tarafından dünyada ve Batı'da olup bitenlere ilişkin alternatif bakış açılarından uzun süredir mahrum bırakılan Batı toplumunda, bu tür alternatif bilgilere yönelik açık bir talep var. Uluslararası Rus medyası bu anlamda giderek daha popüler hale geliyor. Dolayısıyla Amerikan yetkililerinin ifade özgürlüğü ilkeleriyle ya da gazetecilerin haklarının korunmasıyla hiçbir ilgisi olmayan bu utanmazca tepkisi bundan kaynaklanıyor” dedi.
Söz konusu yaptırımların haksız ve adil olmaması nedeniyle kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rus senatör, "Gerçek analitiği gizlemek zor ve buna güvenilir olmayan bir bilgiyle karşı çıkmak daha da zor. Geriye tek birşey kalıyor; kısıtlamak, izin vermemek ve yasaklamak” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı, Rossiya Segodnya medya grubu ve bağlı kuruluşları RIA Novosti, Russia Today (RT), Sputnik ve Ruptly'ye yaptırım uyguladığını açıklamıştı. Yeni kısıtlamaların aynı zamanda Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ve RT'nin bazı üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtilmişti.