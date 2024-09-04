Zaharova: Rusya, hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedi
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Rusya'nın Batı'yla ilişkilerin bozulmasından sonra yüzünü Doğu'ya döndüğüne dair söylemlere Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Doğu'ya hiçbir zaman sırt çevirmediğini belirtti.
9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen oturumlardan birinde konuşan Zaharova, "Birçok kişi, Rusya'nın Doğu'ya yöneldiğinden, yüzünü Doğu'ya çevirdiğinden bahsediyor. Elbette böyle bir şey yok. Biz hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedik" dedi.
Rusya'nın uzunluk bakımından en büyük sınırının ülkenin doğusunda olduğunu anımsatan Zaharova, "Buna nasıl sırt çevrilebilir ki? Bir diğer mesele de, gerçekten de bazı seçenekler ortadan kalktığında, diğerleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rusya'nın Batı'daki yapıcı kesimlerle Doğu'daki yeni ve potansiyel olanları birleştiren bir köprü haline geldiğinin de altını çizdi.
Sözcü, "Rusya her zaman merkez oldu, her zaman rol oynadı, her zaman fikirleri, ürünleri, fırsatları ve daha birçok şeyi Batı'dan Doğu'ya ve Doğu'dan Batı'ya bağlama ve nakletme fonksiyonlarını yerine getiren bir merkez oldu" diye vurguladı.
Batı'da çok az kişinin bu durumdan hoşnut olduğunu kaydeden Zaharova, Batılı ülkelerin hem 20. hem de 21. yüzyılda Rusya'yı bypass etmek için çok şey yaptıklarını, bunun hem enerji sektörü hem de Rusya'nın Asya ülkeleriyle bağlantıları için geçerli olduğunu söyledi.
9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen oturumlardan birinde konuşan Zaharova, "Birçok kişi, Rusya'nın Doğu'ya yöneldiğinden, yüzünü Doğu'ya çevirdiğinden bahsediyor. Elbette böyle bir şey yok. Biz hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedik" dedi.
Rusya'nın uzunluk bakımından en büyük sınırının ülkenin doğusunda olduğunu anımsatan Zaharova, "Buna nasıl sırt çevrilebilir ki? Bir diğer mesele de, gerçekten de bazı seçenekler ortadan kalktığında, diğerleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rusya'nın Batı'daki yapıcı kesimlerle Doğu'daki yeni ve potansiyel olanları birleştiren bir köprü haline geldiğinin de altını çizdi.
Sözcü, "Rusya her zaman merkez oldu, her zaman rol oynadı, her zaman fikirleri, ürünleri, fırsatları ve daha birçok şeyi Batı'dan Doğu'ya ve Doğu'dan Batı'ya bağlama ve nakletme fonksiyonlarını yerine getiren bir merkez oldu" diye vurguladı.
Batı'da çok az kişinin bu durumdan hoşnut olduğunu kaydeden Zaharova, Batılı ülkelerin hem 20. hem de 21. yüzyılda Rusya'yı bypass etmek için çok şey yaptıklarını, bunun hem enerji sektörü hem de Rusya'nın Asya ülkeleriyle bağlantıları için geçerli olduğunu söyledi.