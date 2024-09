https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/zaharova-rusya-hicbir-zaman-doguya-sirt-cevirmedi-1087624146.html

Zaharova: Rusya, hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedi

Zaharova: Rusya, hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Batı'yla ilişkilerin bozulmasından sonra yüzünü Doğu'ya döndüğüne dair söylemlere Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T10:22+0300

2024-09-04T10:22+0300

2024-09-04T10:22+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

doğu ekonomi forumu

doğu ekonomik forumu

doğu ekonomik forumu (eef)

batı

batılı ülkeler

köprü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0f/1083837419_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_0e08aacf686a8e501246dd649dd28f12.jpg

Rusya'nın en doğusundaki Vladivostok kentinde düzenlenen 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Doğu'ya hiçbir zaman sırt çevirmediğini belirtti.9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen oturumlardan birinde konuşan Zaharova, "Birçok kişi, Rusya'nın Doğu'ya yöneldiğinden, yüzünü Doğu'ya çevirdiğinden bahsediyor. Elbette böyle bir şey yok. Biz hiçbir zaman Doğu'ya sırt çevirmedik" dedi.Rusya'nın uzunluk bakımından en büyük sınırının ülkenin doğusunda olduğunu anımsatan Zaharova, "Buna nasıl sırt çevrilebilir ki? Bir diğer mesele de, gerçekten de bazı seçenekler ortadan kalktığında, diğerleri ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.Zaharova, Rusya'nın Batı'daki yapıcı kesimlerle Doğu'daki yeni ve potansiyel olanları birleştiren bir köprü haline geldiğinin de altını çizdi.Sözcü, "Rusya her zaman merkez oldu, her zaman rol oynadı, her zaman fikirleri, ürünleri, fırsatları ve daha birçok şeyi Batı'dan Doğu'ya ve Doğu'dan Batı'ya bağlama ve nakletme fonksiyonlarını yerine getiren bir merkez oldu" diye vurguladı.Batı'da çok az kişinin bu durumdan hoşnut olduğunu kaydeden Zaharova, Batılı ülkelerin hem 20. hem de 21. yüzyılda Rusya'yı bypass etmek için çok şey yaptıklarını, bunun hem enerji sektörü hem de Rusya'nın Asya ülkeleriyle bağlantıları için geçerli olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abden-turkiyenin-olasi-brics-uyeligine-ilk-tepki-1087593641.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, doğu ekonomi forumu, doğu ekonomik forumu, doğu ekonomik forumu (eef), batı, batılı ülkeler, köprü