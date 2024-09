https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusyanin-antalya-baskonsolosu-sergey-vetrik-rusya-turkiye-iliskilerinin-gelistirilmesine-katkida-1087632862.html

Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik: 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz'

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında konuşan Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, "Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde...

Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.Antalya'da on binlerce Rus vatandaşı yaşıyorAçılışta yaptığı konuşmada konsolosluğa başvuranlarının sayısının her yıl arttığını ve Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını söyleyen Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik şunları dile getirdi; Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği 'Karavay' ikram edildi.

