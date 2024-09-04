Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik: 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz'

"Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var. Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus-Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi."