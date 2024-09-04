https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rusyanin-antalya-baskonsolosu-sergey-vetrik-rusya-turkiye-iliskilerinin-gelistirilmesine-katkida-1087632862.html
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik: 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz'
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik: 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında konuşan Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, "Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T13:43+0300
2024-09-04T13:43+0300
2024-09-04T13:43+0300
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rusya antalya başkonsolosluğu
rusya antalya başkonsolosu sergey vetrik
rusya ankara büyükelçliği
rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
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Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.Antalya'da on binlerce Rus vatandaşı yaşıyorAçılışta yaptığı konuşmada konsolosluğa başvuranlarının sayısının her yıl arttığını ve Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını söyleyen Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik şunları dile getirdi; Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği 'Karavay' ikram edildi.
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rusya antalya başkonsolosluğu, rusya antalya başkonsolosu sergey vetrik, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
rusya antalya başkonsolosluğu, rusya antalya başkonsolosu sergey vetrik, rusya ankara büyükelçliği, rusya'nın ankara büyükelçisi aleksey yerhov
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik: 'Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz'
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binası açılışında konuşan Rusya Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik, "Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'nun Muratpaşa ilçesindeki yeni hizmet binasının açılışına, Vali Hulusi Şahin, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova, kamu kurum müdürleri, bazı ülke konsolosları katıldı.
Antalya'da on binlerce Rus vatandaşı yaşıyor
Açılışta yaptığı konuşmada konsolosluğa başvuranlarının sayısının her yıl arttığını ve Antalya'da on binlerce Rus vatandaşının yaşadığını söyleyen Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Sergey Vetrik şunları dile getirdi;
"Her yıl birkaç milyon Rus Antalya'ya tatile geliyor. Antalya'ya, 2023'te 3,5 milyon Rus geldi. Ayrıca görev bölgemiz, Muğla'yı da kapsamaktadır. Orada da çok vatandaşımız var. Konsolosluk görevlerimizin yanı sıra Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ikili Rus-Türk etkinliğine katıldık. Hiç şüphesiz ki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılımı bunlardan en önemlisiydi. Dünyaca ünlü Rus sanatçıların katıldığı sanat sergileri, bayram ve spor etkinlikleri olmak üzere çok sayıda kültürel etkinlik düzenlendi."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Katılımcılara Rus geleneksel ekmeği 'Karavay' ikram edildi.