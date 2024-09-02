https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/antalyayi-ilk-8-ayda-yaklasik-12-milyon-turist-ziyaret-etti-1087543774.html

Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti

Antalya'yı ilk 8 ayda yaklaşık 12 milyon turist ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Akdeniz’in turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, 2024 yılının ilk 8 ayında ağırlanan 11 milyon 731 bin 937 ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. En... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T15:10+0300

2024-09-02T15:10+0300

2024-09-02T15:10+0300

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Yılın ilk 8 aylık döneminde turist rekoru kıran Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.28 oranında arttı. 2 milyon 641 bin 849 turist ile Rusya Federasyonu birinci sıradaki yerini korurken Almanya 2 milyon 235 bin 311 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 109 bin 997 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı.İngiltere’yi sırasıyla Polonya, Kazakistan, Hollanda, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya takip etti.Rusya, Ağustos ayının da lideriAntalya turizmde Ağustos ayında da ziyaretçi sayısı rekoru kırdı. Antalya’ya Ağustos ayında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın Ağustos’una göre yüzde 2.65 artarak 2 milyon 673 bin 736 oldu. Yeni bir rekora imza atılan Ağustos ayında, Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.

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