Medvedev: Polonya'ya kadar bir güvenlik kordonu oluşturmamız gerekebilir

Medvedev: Polonya'ya kadar bir güvenlik kordonu oluşturmamız gerekebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusuna uzun menzilli silahların verilmesinin, Rusya’yı Polonya topraklarına kadar bir... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

Gazetecilere konuşan Medvedev, Ukrayna’nın uzun menzilli imha silahları alması durumunda, Rusya'nın Polonya topraklarına kadar olan bölgeye bir güvenlik kordonu oluşturacağını söyledi.Medvedev, “Eğer Ukrayna uzun menzilli silahlar alırsa, seyir füzeleri ve hatta balistik füzeler alırsa, o zaman bu sıhhi kordon en derine kadar, Polonya’ya kadaruzatılır. Başka türlü nasıl olabilir ki?” dedi.Medvedev, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmadan büyük fayda sağladığını belirterek, "Her zamanki gibi harikalar. Her şeyden para kazanıyorlar, Avrupa'yı küçük düşürdüler, üretimi kendilerine çektiler, hiçbir şey kaybetmediler. Yani her zaman olduğu gibi süreci yönettiler ve para kazandılar. Dolayısıyla bu onlar için karlı” ifadelerini kullandı.

