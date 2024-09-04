https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/medevdev-polonyaya-kadar-bir-guvenlik-kordonu-olusturmamiz-gerekebilir-1087657520.html
Medvedev: Polonya'ya kadar bir güvenlik kordonu oluşturmamız gerekebilir
Medvedev: Polonya'ya kadar bir güvenlik kordonu oluşturmamız gerekebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusuna uzun menzilli silahların verilmesinin, Rusya’yı Polonya topraklarına kadar bir... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T22:27+0300
2024-09-04T22:27+0300
2024-09-04T22:28+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
ukrayna ordusu
rusya
polonya
uzun menzilli füze
güvenlik
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Gazetecilere konuşan Medvedev, Ukrayna’nın uzun menzilli imha silahları alması durumunda, Rusya'nın Polonya topraklarına kadar olan bölgeye bir güvenlik kordonu oluşturacağını söyledi.Medvedev, “Eğer Ukrayna uzun menzilli silahlar alırsa, seyir füzeleri ve hatta balistik füzeler alırsa, o zaman bu sıhhi kordon en derine kadar, Polonya’ya kadaruzatılır. Başka türlü nasıl olabilir ki?” dedi.Medvedev, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmadan büyük fayda sağladığını belirterek, "Her zamanki gibi harikalar. Her şeyden para kazanıyorlar, Avrupa'yı küçük düşürdüler, üretimi kendilerine çektiler, hiçbir şey kaybetmediler. Yani her zaman olduğu gibi süreci yönettiler ve para kazandılar. Dolayısıyla bu onlar için karlı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukraynada-istifalarin-ardi-arkasi-kesilmiyor-istifalar-abd-ile-ingiltere-cekismesinin-bir-parcasi-1087657016.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna ordusu, rusya, polonya, uzun menzilli füze, güvenlik
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, ukrayna ordusu, rusya, polonya, uzun menzilli füze, güvenlik
Medvedev: Polonya'ya kadar bir güvenlik kordonu oluşturmamız gerekebilir
22:27 04.09.2024 (güncellendi: 22:28 04.09.2024)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ordusuna uzun menzilli silahların verilmesinin, Rusya’yı Polonya topraklarına kadar bir sıhhi kordon oluşturmak zorunda bırakacağını belirtti.
Gazetecilere konuşan Medvedev, Ukrayna’nın uzun menzilli imha silahları alması durumunda, Rusya'nın Polonya topraklarına kadar olan bölgeye bir güvenlik kordonu oluşturacağını söyledi.
Medvedev, “Eğer Ukrayna uzun menzilli silahlar alırsa, seyir füzeleri ve hatta balistik füzeler alırsa, o zaman bu sıhhi kordon en derine kadar, Polonya’ya kadaruzatılır. Başka türlü nasıl olabilir ki?” dedi.
Medvedev, ABD’nin Ukrayna'daki çatışmadan büyük fayda sağladığını belirterek, "Her zamanki gibi harikalar. Her şeyden para kazanıyorlar, Avrupa'yı küçük düşürdüler, üretimi kendilerine çektiler, hiçbir şey kaybetmediler. Yani her zaman olduğu gibi süreci yönettiler ve para kazandılar. Dolayısıyla bu onlar için karlı” ifadelerini kullandı.