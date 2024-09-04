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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukraynada-istifalarin-ardi-arkasi-kesilmiyor-istifalar-abd-ile-ingiltere-cekismesinin-bir-parcasi-1087657016.html
Ukrayna'da istifaların ardı arkası kesilmiyor: 'İstifalar, ABD ile İngiltere çekişmesinin bir parçası mı?'
Ukrayna'da istifaların ardı arkası kesilmiyor: 'İstifalar, ABD ile İngiltere çekişmesinin bir parçası mı?'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da hükümetin üst düzey bir üyesi görevden alınırken aralarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da bulunduğu pek çok kişi istifa etti. Uzman... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T22:13+0300
2024-09-04T22:34+0300
ukrayna krizi
aleksandr dudçak
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından ve Öteki Ukrayna hareketi uzmanı Aleksandr Dudçak, Sputnik'e yaptığı açıklamada söz konusu bu istifaların Londra ve Washington arasındaki güç mücadelesini yansıttığını söyledi.Görevlerinden ayrılan bakanlar arasında Ukrayna'nın AB ve NATO'ya entegrasyonundan sorumlu başbakan yardımcısı da bulunuyordu. Yeni atanan isimlerin İngiliz yanlısı olmaktan çok Amerikan yanlısı olacağı tahmininde bulunan Dudçak, her iki durumda da yeni isimlerin Batı'nın isteklerini yerine getirmeye hevesli olduklarını dile getirdi.İngiliz kanadının daha agresif bir duruş ve askeri eylemlerin devamı konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Dudçak, ABD'nin ise çatışmayı dondurmayı ve Rusya'ya yönelik tehditleri sürdürerek Ukrayna'nın bölünmesine geçmeyi tercih edebileceğini vurguladı.Bununla birlikte, Kiev rejiminin ve süresi dolan Vladimir Zelenskiy'in 'yenileme' sancılarının Rusya için 'hiçbir şey ifade etmediğini' vurgulayan Dudçak, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'ABD seyahati ile aynı zaman denk gelmesi tesadüf değil'Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifasını sunmasından bir gün sonra aralarında Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Adalet Bakanı Denis Malyuska, başbakan yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olga Stefanişina, Çevre Bakanı Ruslan Strilets ve Ukrayna Devlet Emlak Fonu Başkanı Vitaliy Koval'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili de istifa etmişti.Dudçak açıklamasında istifa edenlerin yerine gelmesi beklenen isimlere ilişkin, "Muhtemelen yapacakları şey, daha az konuşan ve görevlerini daha hızlı bir şekilde yerine getiren daha verimli kişileri bulmak olacak" dedi.Buna ek olarak Dudçak, söz konusu bu tasfiyelerin Andrey Yermak'ın ABD seyahati ile aynı zamana denk gelmesinin de 'bir şekilde bağlantılı' olduğunu sözlerine ekledi.Kremlin'den açıklama gelmiştiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuleba'nın istifasının müzakere sürecinin gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kuleba’nın öne çıktığı kabine değişikliğini ‘sonbahar ve yaprak dökümü’ olarak nitelendirmişti.'Sitemkar Kuleba'Farklı platformlarda ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) az yardım gönderdiği için eleştirmekten çekinmeyen Kuleba, ağustos sonunda Brüksel'de AB dışişleri bakanlarıyla yaptığı bir toplantı öncesinde Kiev'in müttefiklerinin tereddütleri nedeniyle cephede yenilgiye uğradığını söylemişti.Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde ise Kiev'in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasiden 'sert' diplomasiye geçeceğini söylerken, müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakınmıştı.Bununla birlikte Batı basınında yer alan iddialara göre Kuleba, görevden alınmasının ardından Brüksel'e büyükelçi olarak atanabilir.
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aleksandr dudçak, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy, abd, ingiltere, andrey yermak
aleksandr dudçak, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy, abd, ingiltere, andrey yermak

Ukrayna'da istifaların ardı arkası kesilmiyor: 'İstifalar, ABD ile İngiltere çekişmesinin bir parçası mı?'

22:13 04.09.2024 (güncellendi: 22:34 04.09.2024)
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Kin Cheung
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Ukrayna'da hükümetin üst düzey bir üyesi görevden alınırken aralarında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın da bulunduğu pek çok kişi istifa etti. Uzman Dudçak söz konusu istifaları Sputnik'e değerlendirdi.
Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkeleri Enstitüsü'nün önde gelen araştırmacılarından ve Öteki Ukrayna hareketi uzmanı Aleksandr Dudçak, Sputnik'e yaptığı açıklamada söz konusu bu istifaların Londra ve Washington arasındaki güç mücadelesini yansıttığını söyledi.
Görevlerinden ayrılan bakanlar arasında Ukrayna'nın AB ve NATO'ya entegrasyonundan sorumlu başbakan yardımcısı da bulunuyordu. Yeni atanan isimlerin İngiliz yanlısı olmaktan çok Amerikan yanlısı olacağı tahmininde bulunan Dudçak, her iki durumda da yeni isimlerin Batı'nın isteklerini yerine getirmeye hevesli olduklarını dile getirdi.
İngiliz kanadının daha agresif bir duruş ve askeri eylemlerin devamı konusunda ısrarcı olduğunu vurgulayan Dudçak, ABD'nin ise çatışmayı dondurmayı ve Rusya'ya yönelik tehditleri sürdürerek Ukrayna'nın bölünmesine geçmeyi tercih edebileceğini vurguladı.
Bununla birlikte, Kiev rejiminin ve süresi dolan Vladimir Zelenskiy'in 'yenileme' sancılarının Rusya için 'hiçbir şey ifade etmediğini' vurgulayan Dudçak, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Sorunun Batı tarafından desteklenen ve finanse edilen Nazi rejiminde yattığını anlayan Moskova ve diğerleri için, genel olarak Kiev tarafından kontrol edilen toprakları kimin yöneteceği önemli değil. Bu sadece sürecin özünü değiştirmeden bazı kişilerin, işlevlerin yeniden düzenlenmesi.

'ABD seyahati ile aynı zaman denk gelmesi tesadüf değil'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın istifasını sunmasından bir gün sonra aralarında Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Adalet Bakanı Denis Malyuska, başbakan yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olga Stefanişina, Çevre Bakanı Ruslan Strilets ve Ukrayna Devlet Emlak Fonu Başkanı Vitaliy Koval'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili de istifa etmişti.
Dudçak açıklamasında istifa edenlerin yerine gelmesi beklenen isimlere ilişkin, "Muhtemelen yapacakları şey, daha az konuşan ve görevlerini daha hızlı bir şekilde yerine getiren daha verimli kişileri bulmak olacak" dedi.
Buna ek olarak Dudçak, söz konusu bu tasfiyelerin Andrey Yermak'ın ABD seyahati ile aynı zamana denk gelmesinin de 'bir şekilde bağlantılı' olduğunu sözlerine ekledi.

Kremlin'den açıklama gelmişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuleba'nın istifasının müzakere sürecinin gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğinin altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Kuleba’nın öne çıktığı kabine değişikliğini ‘sonbahar ve yaprak dökümü’ olarak nitelendirmişti.

'Sitemkar Kuleba'

Farklı platformlarda ABD ve Avrupa Birliği’ni (AB) az yardım gönderdiği için eleştirmekten çekinmeyen Kuleba, ağustos sonunda Brüksel'de AB dışişleri bakanlarıyla yaptığı bir toplantı öncesinde Kiev'in müttefiklerinin tereddütleri nedeniyle cephede yenilgiye uğradığını söylemişti.
Kuleba, Washington Post gazetesine verdiği demecinde ise Kiev'in Batı ile ilişkilerinde ‘kibar’ diplomasiden 'sert' diplomasiye geçeceğini söylerken, müttefiklerinin Ukrayna’ya daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakınmıştı.
Bununla birlikte Batı basınında yer alan iddialara göre Kuleba, görevden alınmasının ardından Brüksel'e büyükelçi olarak atanabilir.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
Ukrayna krizi
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