https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1087573751.html

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Sputnik Türkiye

Yıllık enflasyon yüzde 51.97, aylık 2.47 oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T10:02+0300

2024-09-03T10:02+0300

2024-09-03T10:16+0300

ekonomi

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

zam

ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61.78'den yüzde 51.97'ye geriledi.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.

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