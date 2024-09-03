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SON DAKİKA | Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
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Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
Yıllık enflasyon yüzde 51.97, aylık 2.47 oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61.78'den yüzde 51.97'ye geriledi.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/eylul-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1087575006.html
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Enflasyon rakamları açıklandı

10:02 03.09.2024 (güncellendi: 10:16 03.09.2024)
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Yıllık enflasyon yüzde 51.97, aylık 2.47 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61.78'den yüzde 51.97'ye geriledi.
bina - konut - deprem - ev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
EKONOMİ
Eylül ayı kira artış oranı belli oldu
10:12
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.
Fransa - market - enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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