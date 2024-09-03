https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1087573751.html
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Sputnik Türkiye
Yıllık enflasyon yüzde 51.97, aylık 2.47 oldu. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:02+0300
2024-09-03T10:02+0300
2024-09-03T10:16+0300
ekonomi
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
zam
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61.78'den yüzde 51.97'ye geriledi.TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/eylul-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-1087575006.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-1087572942.html
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Enflasyon rakamları açıklandı
10:02 03.09.2024 (güncellendi: 10:16 03.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Yıllık enflasyon yüzde 51.97, aylık 2.47 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 2.47 arttı. Bu artışta konutlarda yapılan doğalgaz zammı etkili oldu. Yıllık enflasyon ise 61.78'den yüzde 51.97'ye geriledi.
TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,47, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23, yıllık enflasyon yüzde 61.78 olarak açıklanmıştı.