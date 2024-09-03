https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/enag-enflasyon-verilerini-acikladi-1087572942.html
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.47... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:28+0300
2024-09-03T09:28+0300
2024-09-03T10:14+0300
ekonomi
enagrup
ekonomi
enflasyon
son dakika
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_57c3f6bdfc29734345e451f10248c6b7.jpg
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/bakan-simsek-temmuz-ve-agustosta-yillik-cari-dengede-onemli-bir-dusus-bekliyoruz-1087550405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/06/1067880333_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_9318bac50c0363a9aa3a57c4c98127ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
enag enflasyon, enflasyon eylül, enflasyon ağustos, yıllık enflasyon, enflasyon son dk
enag enflasyon, enflasyon eylül, enflasyon ağustos, yıllık enflasyon, enflasyon son dk
ENAG enflasyon verilerini açıkladı
09:28 03.09.2024 (güncellendi: 10:14 03.09.2024)
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Buna göre enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3.47 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 90.35 oldu.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,47 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.