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MHP Genel Başkanı Bahçeli teğmenlerin yemin töreni için konuştu: 'Alçak gayenin ilk aşaması'
MHP Genel Başkanı Bahçeli teğmenlerin yemin töreni için konuştu: 'Alçak gayenin ilk aşaması'
Sputnik Türkiye
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına yazılı açıklama... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T17:15+0300
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mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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yemin töreni
yemin
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teğmenlerin yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu açıklamada "Türkiye’nin müessir ve mütemadi gücü olan milli birlik ve dayanışma ruhu ile iç barış ve huzur ortamı üzerinde hain planları olanların son zamanlarda gemi azıya aldıkları görülmektedir" diyen Bahçeli, "İşbirlikçi ve istismar siyasetine bel bağlayan güdümlü figüranların milli güvenliğimizi ve milli varlığımızı tehdit eden eylem ve söylemlerinde maalesef bir tırmanma gözlenmektedir. Türk milletinin sabrını sınayan, tahammül eşiklerini zorlayan, sinir uçlarını tahrip ve tahriş eden zararlı ve zillet bir kampanya devamlı canlı tutulmaktadır. Dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devrededir" cümlelerini kaleme aldı.Art niyetli grupların geceli gündüzlü faaliyet içinde olduklarını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:'Alçak gayenin ilk aşaması'Türkiye'ye 'ökümü gösterip sıtmaya razı olma' yönünde zalim baskı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Şiddet dozajı giderek yaygınlaşan bir provokasyon ve propaganda kuşatması tüm çirkefliğiyle karşımızdadır. Nitekim takip ve temin edilmek istenen alçak gayenin ilk aşamasında; yönetilemeyen, krizden krize sürüklenen, herkesin birbirine husumet beslediği bir ülke tablosunun kuvveden fille çıkmasıdır. İkinci aşamasında, milli mukavemetin kırılarak terörle mücadelenin sekteye uğraması, ekonomik ve diplomatik temelde boyun eğilmesi, etnik ve mezhep ayrışmasının tetiklenmesidir" dedi.'Türkiye Yüzyılı erken seçim ile zorbalanıyor'Açıklamasında 'erken seçim' dedikodularına ilişkin cümlelere de yer veren Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonunun işlerliğini ve işlevselliğini sabote etmek, hatta anti demokratik arayışlara tahkimat sağlamaktır. Türk ve İslam düşmanlarını siyaset alanına sızdırıp ardından kurnazca sırtını sıvazlayan zararlı ve zehirli dahili ve harici odaklar, sistemli şekilde her yolu deneyerek demokrasinin, milli hakimiyet ve hukuk üstünlüğünün ağır yol kazasına uğramasına son hızla hizmet etmektedir" cümlelerini kaleme aldı.'Vahim bir hata'Açıklamasında, "Mazide sayısız defalarca tecrübe edildiği gibi Türk milleti, irade şerefine ve varoluş namusuna yine kahramanca sahip çıkacaktır" cümlesinin altını çizen Bahçeli, kaleme aldığı satırları şu cümleler ile sürdürdü:'Her Türk Subayı ince bir elekten geçmekte'Türk ordusunun kanun ordusu ve Türk milletinin bağrından çıktığını vurgulayan Bahçeli, darbe dönemlerinin geride kaldığını ve o devirlere süngü çekildiğini dile getirerek bu 'şaşmaz ve şüphe götürmez' hakikatin herkes tarafından kabul edilmesini gerektiğinin ise altını çizdi.Bahçeli açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Yeminin gayesi nedir?'Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı hususuna ilişkin cümlelerini sürdüren Bahçeli, şu cümleleri dile getirdi:'Atatürk ile üzeri örtülmemeli'Kanuni yemin dışındaki yeminin üzerinin 'Aziz Atatürk' ile örtülmemesi ve gizlenmemesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türk milletinin her evladı vatanı ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye hamd olsun hazır ve kararlıdır. Hukuk ve demokrasinin hakim ve havi olduğu ülkelerde neyin nasıl olacağının ilke ve kuralları bellidir, üstelik kayıt altındadır. Bunun dışında maceracı yaklaşımların, duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratacağı, spekülasyonlara yol açacağı, kuşkuları kamçılayacağı her türlü izahtan varestedir" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi'nin konunun takipçisi olacağını belirten Devlet Bahçeli CHP'nin konuyu alet ettiğini belirterek açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), atatürk, yemin töreni, yemin, kara kuvvetleri komutanlığı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), asker

MHP Genel Başkanı Bahçeli teğmenlerin yemin töreni için konuştu: 'Alçak gayenin ilk aşaması'

17:15 03.09.2024 (güncellendi: 18:15 03.09.2024)
© AA / Utku UçrakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AA / Utku Uçrak
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına yazılı açıklama ile yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teğmenlerin yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu açıklamada "Türkiye’nin müessir ve mütemadi gücü olan milli birlik ve dayanışma ruhu ile iç barış ve huzur ortamı üzerinde hain planları olanların son zamanlarda gemi azıya aldıkları görülmektedir" diyen Bahçeli, "İşbirlikçi ve istismar siyasetine bel bağlayan güdümlü figüranların milli güvenliğimizi ve milli varlığımızı tehdit eden eylem ve söylemlerinde maalesef bir tırmanma gözlenmektedir. Türk milletinin sabrını sınayan, tahammül eşiklerini zorlayan, sinir uçlarını tahrip ve tahriş eden zararlı ve zillet bir kampanya devamlı canlı tutulmaktadır. Dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devrededir" cümlelerini kaleme aldı.
Art niyetli grupların geceli gündüzlü faaliyet içinde olduklarını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:

'Bu kapsamda tezahür eden sancılı gelişmelerin seyir ve serencamı esef verici olduğu kadar tehlikeli boyutlardadır. Özellikle ve önemle ifade etmek lazımdır ki; sosyal medyadan körüklenen yalan haberler, kamplaşma ve kutuplaşmayı yaygınlaştıran yıkıcı hevesler, fitne cephesini tahkim eden melanet hedefler, devlet ile millet arasına nifak saçmak için fırsat kollayan provokatif hamleler zincirleme reaksiyon halindedir. Demokratik tartışma adabından mahrum, sağduyu ve soğukkanlı analizden mazur art niyetli bir güruh milli ve manevi hassasiyetlerimizi kundaklamak için geceli gündüzlü faaliyet içindedir. Demokrasi dışı bunalım ve çalkantılara özlem duyan devlet ve millet muhaliflerinin Türkiye’yi müteselsilen her türlü iç ve dış kaynaklı mütehakkim dayatmalara müsait hale getirmek hususunda yoğun çaba sarfettiği ulu orta meydandadır.'

'Alçak gayenin ilk aşaması'

Türkiye'ye 'ökümü gösterip sıtmaya razı olma' yönünde zalim baskı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Şiddet dozajı giderek yaygınlaşan bir provokasyon ve propaganda kuşatması tüm çirkefliğiyle karşımızdadır. Nitekim takip ve temin edilmek istenen alçak gayenin ilk aşamasında; yönetilemeyen, krizden krize sürüklenen, herkesin birbirine husumet beslediği bir ülke tablosunun kuvveden fille çıkmasıdır. İkinci aşamasında, milli mukavemetin kırılarak terörle mücadelenin sekteye uğraması, ekonomik ve diplomatik temelde boyun eğilmesi, etnik ve mezhep ayrışmasının tetiklenmesidir" dedi.

'Türkiye Yüzyılı erken seçim ile zorbalanıyor'

Açıklamasında 'erken seçim' dedikodularına ilişkin cümlelere de yer veren Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonunun işlerliğini ve işlevselliğini sabote etmek, hatta anti demokratik arayışlara tahkimat sağlamaktır. Türk ve İslam düşmanlarını siyaset alanına sızdırıp ardından kurnazca sırtını sıvazlayan zararlı ve zehirli dahili ve harici odaklar, sistemli şekilde her yolu deneyerek demokrasinin, milli hakimiyet ve hukuk üstünlüğünün ağır yol kazasına uğramasına son hızla hizmet etmektedir" cümlelerini kaleme aldı.

'Vahim bir hata'

Açıklamasında, "Mazide sayısız defalarca tecrübe edildiği gibi Türk milleti, irade şerefine ve varoluş namusuna yine kahramanca sahip çıkacaktır" cümlesinin altını çizen Bahçeli, kaleme aldığı satırları şu cümleler ile sürdürdü:

Tarih ve millet huzurunda söyleyeceğim şudur: Asla başarılı olamayacaklar, asla sonuç alamayacaklardır. Mazide sayısız defalarca tecrübe edildiği gibi Türk milleti, irade şerefine ve varoluş namusuna yine kahramanca sahip çıkacaktır. Bilhassa Türk Silahlı Kuvvetleri’ni maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekme gayreti vahim bir hatadır ve bundan kazanç umanlar sukutu hayale uğrayacaklardır. Terörle mücadelede destanlar yazan, iç ve dış savunmamızı fedakarca yapan, şehit ve gazileriyle M.Ö.209’dan bu yana geçen 2233 yıldır düşmanları titretip milletimizi gururlandıran Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ilelebet övünç madalyamızdır.

'Her Türk Subayı ince bir elekten geçmekte'

Türk ordusunun kanun ordusu ve Türk milletinin bağrından çıktığını vurgulayan Bahçeli, darbe dönemlerinin geride kaldığını ve o devirlere süngü çekildiğini dile getirerek bu 'şaşmaz ve şüphe götürmez' hakikatin herkes tarafından kabul edilmesini gerektiğinin ise altını çizdi.
Bahçeli açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:

30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde, 72’si 14 farklı ülkeden gelen misafir öğrenciler olmak üzere 989 Harbiyeli mezun olmuştur. 190 yıllık bir geleneği kucaklayıp bugünlere ulaşan Harbiye Mektebi’nden yetişen her millet evladı göz nurumuz, istikbal ve istiklalimizin güvencesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katılan her subayımızın ince elekten geçirilip kıta görevlerine başladıkları bilinen bir husustur. Üstelik mezun olan her subayımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta heyetinin önünde, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmetler Kanunu’nun 37’inci maddesinde ifade ve ihata edilen yemini yüksek sesle icra ettikleri herkesin malumudur. Ne var ki, bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300’ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık bir gerçektir.

'Yeminin gayesi nedir?'

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı hususuna ilişkin cümlelerini sürdüren Bahçeli, şu cümleleri dile getirdi:

İlk başta sorulması gereken soru şudur: Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi nedir? Buna kim ya da kimler karar vermiştir? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalıdır? Yeminler arasındaki bir bölünmenin gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri içinde veya vatan savunmasında ayrılık ve aykırılık doğurmayacağının teminatı bugünden nasıl verilecektir? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin ortak değeridir, ilk Cumhurbaşkanımızdır, Milli Mücadele’nin yol başçısıdır.

'Atatürk ile üzeri örtülmemeli'

Kanuni yemin dışındaki yeminin üzerinin 'Aziz Atatürk' ile örtülmemesi ve gizlenmemesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türk milletinin her evladı vatanı ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye hamd olsun hazır ve kararlıdır. Hukuk ve demokrasinin hakim ve havi olduğu ülkelerde neyin nasıl olacağının ilke ve kuralları bellidir, üstelik kayıt altındadır. Bunun dışında maceracı yaklaşımların, duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratacağı, spekülasyonlara yol açacağı, kuşkuları kamçılayacağı her türlü izahtan varestedir" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin konunun takipçisi olacağını belirten Devlet Bahçeli CHP'nin konuyu alet ettiğini belirterek açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

CHP’nin ve diğer yedeklerinin yemin meselesini istismara yeltenmesi, sokak röportajlarında millete hakaret eden edep yoksunlarını baş tacı etmesi elbette ahlaki ve demokratik bir ayıptır. 30 Ağustos’u gölgeleyen, ülkemizi meşgul eden, hasımları ümitlendiren, istismar lobisini heyecanlandıran ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu meselenin yakından takipçisi olacaktır.

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