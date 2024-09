MHP Genel Başkanı Bahçeli teğmenlerin yemin töreni için konuştu: 'Alçak gayenin ilk aşaması'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/mhp-genel-baskani-bahceli-tegmenlerin-yemin-toreni-icin-konustu-vahim-bir-hata-1087598751.html

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına yazılı açıklama... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teğmenlerin yemin töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmasına ilişkin açıklama yaptı.Söz konusu açıklamada "Türkiye’nin müessir ve mütemadi gücü olan milli birlik ve dayanışma ruhu ile iç barış ve huzur ortamı üzerinde hain planları olanların son zamanlarda gemi azıya aldıkları görülmektedir" diyen Bahçeli, "İşbirlikçi ve istismar siyasetine bel bağlayan güdümlü figüranların milli güvenliğimizi ve milli varlığımızı tehdit eden eylem ve söylemlerinde maalesef bir tırmanma gözlenmektedir. Türk milletinin sabrını sınayan, tahammül eşiklerini zorlayan, sinir uçlarını tahrip ve tahriş eden zararlı ve zillet bir kampanya devamlı canlı tutulmaktadır. Dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devrededir" cümlelerini kaleme aldı.Art niyetli grupların geceli gündüzlü faaliyet içinde olduklarını dile getiren MHP lideri Bahçeli, şu cümleleri kaydetti:'Alçak gayenin ilk aşaması'Türkiye'ye 'ökümü gösterip sıtmaya razı olma' yönünde zalim baskı olduğunun altını çizen Bahçeli, "Şiddet dozajı giderek yaygınlaşan bir provokasyon ve propaganda kuşatması tüm çirkefliğiyle karşımızdadır. Nitekim takip ve temin edilmek istenen alçak gayenin ilk aşamasında; yönetilemeyen, krizden krize sürüklenen, herkesin birbirine husumet beslediği bir ülke tablosunun kuvveden fille çıkmasıdır. İkinci aşamasında, milli mukavemetin kırılarak terörle mücadelenin sekteye uğraması, ekonomik ve diplomatik temelde boyun eğilmesi, etnik ve mezhep ayrışmasının tetiklenmesidir" dedi.'Türkiye Yüzyılı erken seçim ile zorbalanıyor'Açıklamasında 'erken seçim' dedikodularına ilişkin cümlelere de yer veren Bahçeli, "Türk ve Türkiye Yüzyılı Vizyonunun işlerliğini ve işlevselliğini sabote etmek, hatta anti demokratik arayışlara tahkimat sağlamaktır. Türk ve İslam düşmanlarını siyaset alanına sızdırıp ardından kurnazca sırtını sıvazlayan zararlı ve zehirli dahili ve harici odaklar, sistemli şekilde her yolu deneyerek demokrasinin, milli hakimiyet ve hukuk üstünlüğünün ağır yol kazasına uğramasına son hızla hizmet etmektedir" cümlelerini kaleme aldı.'Vahim bir hata'Açıklamasında, "Mazide sayısız defalarca tecrübe edildiği gibi Türk milleti, irade şerefine ve varoluş namusuna yine kahramanca sahip çıkacaktır" cümlesinin altını çizen Bahçeli, kaleme aldığı satırları şu cümleler ile sürdürdü:'Her Türk Subayı ince bir elekten geçmekte'Türk ordusunun kanun ordusu ve Türk milletinin bağrından çıktığını vurgulayan Bahçeli, darbe dönemlerinin geride kaldığını ve o devirlere süngü çekildiğini dile getirerek bu 'şaşmaz ve şüphe götürmez' hakikatin herkes tarafından kabul edilmesini gerektiğinin ise altını çizdi.Bahçeli açıklamasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:'Yeminin gayesi nedir?'Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı hususuna ilişkin cümlelerini sürdüren Bahçeli, şu cümleleri dile getirdi:'Atatürk ile üzeri örtülmemeli'Kanuni yemin dışındaki yeminin üzerinin 'Aziz Atatürk' ile örtülmemesi ve gizlenmemesi gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türk milletinin her evladı vatanı ve bağımsızlığı için canını seve seve vermeye hamd olsun hazır ve kararlıdır. Hukuk ve demokrasinin hakim ve havi olduğu ülkelerde neyin nasıl olacağının ilke ve kuralları bellidir, üstelik kayıt altındadır. Bunun dışında maceracı yaklaşımların, duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratacağı, spekülasyonlara yol açacağı, kuşkuları kamçılayacağı her türlü izahtan varestedir" dedi.Milliyetçi Hareket Partisi'nin konunun takipçisi olacağını belirten Devlet Bahçeli CHP'nin konuyu alet ettiğini belirterek açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:

