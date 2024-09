https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ingiliz-basini-zelenskiyin-son-sansini-yazdi-abd-kendi-kurdugu-tuzaga-dustu--1087575725.html

İngiliz basını, Zelenskiy'in 'son şansını' yazdı: 'ABD kendi kurduğu tuzağa düştü'

Rusya topraklarını vurmak için Batı'dan izin almaya çalışan Zelenskiy'in Biden'la yapacağı görüşme, Kiev'in son şansı olarak görülüyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 79. BM Genel Kurulu marjında yapacakları görüşme, iki ülkenin Rusya topraklarının vurulması konusunda mutabakat sağlaması için son şans olarak değerlendirildi.İngiliz The Economist dergisi, Zelenskiy'in 22-23 Eylül'deki 79. BM Genel Kurulu'nda Biden'la yapacağı görüşmeye dikkat çekti.Söz konusu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya topraklarını vurma izni almak için son şansı olacağını yazan The Economist, zira Biden'ın yakında görevinden ayrılacağının altını çizdi.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın Zelenskiy-Biden görüşmesinden önce hazırlık yapmak üzere Washington'u ziyaret ettiği anımsatılan haberde, "Yakında Zelenskiy, Biden'ı görevinden ayrılmadan önce yaklaşımını değiştirme konusunda ikna etmek için son şansını elde edecek" dendi.İngiltere'nin en önemli savaş tarihçilerinden Lawrence Friedman, dergiye verdiği mülakatta, ABD makamlarının kendi kurdukları tuzağa düştüklerini ve şimdi bundan nasıl kurtulacaklarını bilmediklerini söyledi. The Economist, ABD'nin Rus topraklarının vurulması konusundaki kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna yönetiminin Washington'dan duyduğu rahatsızlığın giderek arttığını da kaydetti.Temmuz ortasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'nın Amerikan ATACMS füzelerini Rus topraklarının 'derinlerine' saldırı düzenlemek için kullanmasına izin vermeyeceğini, ancak bu tutumun değişebileceğini açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı İttifak ülkelerinin 'hiçbir kısıtlama olmaksızın' Kiev'e silah transfer ettiğini kaydetmişti. Fransa da, Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadows/SCALP füzelerini Rusya bölgelerine saldırmak için kullanmasına izni vermişti.Rusya, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesinin Batılı ülkeleri çatışmanın içine doğrudan çekeceği konusunda uyarmıştı.

