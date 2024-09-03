İngiliz basını, Zelenskiy'in 'son şansını' yazdı: 'ABD kendi kurduğu tuzağa düştü'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Eurostat verilerine göre kitap okuma oranı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Okullarda not enflasyonu: ‘Şişirilmiş notlar ülkesi olmayalım’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Müzisyen Olga Napoli stüdyo konuğumuz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
SESLİ HABER
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Yeni önlemlerimiz var
15:30
2 dk
SESLİ HABER
Polonya lideri Kuzey Akım iddialarını yalanladı
15:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Paşinyan dünyadaki gidişatı ne kadar kötü ve eksik okuduysa, Aliyev de o kadar doğru okudu’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
TSK tarihinde bir ilk: Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları birincileri kadınlar
17:41
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya'dan X'e yaptırım geldi
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Sırbistan lideri Vucic'ten Rusya ile dostluk açıklaması
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez sağ parti kazandı
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Konutta düşüş kira fiyatlarına ne zaman yansıyacak?
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçakları Suriye’de militanların üslerini vurdu
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtuldu
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Işıkhan’dan belediyelere uyarı
19:44
2 dk
SESLİ HABER
Gürcistan'ın eski başbakanından seçim öncesi anayasal çoğunluk açıklaması
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanından kışlık konserve hazırlayanlara uyarı: Ölümle sonuçlanabilir
20:33
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlıkta özelleşme hastaya yaramadı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ingiliz-basini-zelenskiyin-son-sansini-yazdi-abd-kendi-kurdugu-tuzaga-dustu--1087575725.html
İngiliz basını, Zelenskiy'in 'son şansını' yazdı: 'ABD kendi kurduğu tuzağa düştü'
İngiliz basını, Zelenskiy'in 'son şansını' yazdı: 'ABD kendi kurduğu tuzağa düştü'
Sputnik Türkiye
Rusya topraklarını vurmak için Batı'dan izin almaya çalışan Zelenskiy'in Biden'la yapacağı görüşme, Kiev'in son şansı olarak görülüyor. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T10:25+0300
2024-09-03T10:25+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
vladimir zelenskiy
joe biden
washington
new york
kiev
bm
bm genel kurulu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078301359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3add266d69405b2b5914e5b3dae337b2.jpg
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 79. BM Genel Kurulu marjında yapacakları görüşme, iki ülkenin Rusya topraklarının vurulması konusunda mutabakat sağlaması için son şans olarak değerlendirildi.İngiliz The Economist dergisi, Zelenskiy'in 22-23 Eylül'deki 79. BM Genel Kurulu'nda Biden'la yapacağı görüşmeye dikkat çekti.Söz konusu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya topraklarını vurma izni almak için son şansı olacağını yazan The Economist, zira Biden'ın yakında görevinden ayrılacağının altını çizdi.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın Zelenskiy-Biden görüşmesinden önce hazırlık yapmak üzere Washington'u ziyaret ettiği anımsatılan haberde, "Yakında Zelenskiy, Biden'ı görevinden ayrılmadan önce yaklaşımını değiştirme konusunda ikna etmek için son şansını elde edecek" dendi.İngiltere'nin en önemli savaş tarihçilerinden Lawrence Friedman, dergiye verdiği mülakatta, ABD makamlarının kendi kurdukları tuzağa düştüklerini ve şimdi bundan nasıl kurtulacaklarını bilmediklerini söyledi. The Economist, ABD'nin Rus topraklarının vurulması konusundaki kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna yönetiminin Washington'dan duyduğu rahatsızlığın giderek arttığını da kaydetti.Temmuz ortasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'nın Amerikan ATACMS füzelerini Rus topraklarının 'derinlerine' saldırı düzenlemek için kullanmasına izin vermeyeceğini, ancak bu tutumun değişebileceğini açıklamıştı.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı İttifak ülkelerinin 'hiçbir kısıtlama olmaksızın' Kiev'e silah transfer ettiğini kaydetmişti. Fransa da, Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadows/SCALP füzelerini Rusya bölgelerine saldırmak için kullanmasına izni vermişti.Rusya, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesinin Batılı ülkeleri çatışmanın içine doğrudan çekeceği konusunda uyarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/dakikalar-icinde-rekor-kirdi-dunya-gundemine-yerlesti-osimhenin-gelisi-bir-ilk-oldu-1087567736.html
ukrayna
washington
new york
kiev
fransa
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078301359_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8cd303e3b2bcbc40cc8d47db5c3896bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, washington, new york, kiev, bm, bm genel kurulu, bm genel kurulu, rustem umerov, andrey yermak, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, fransa, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya, ukrayna krizi
ukrayna, abd, vladimir zelenskiy, joe biden, washington, new york, kiev, bm, bm genel kurulu, bm genel kurulu, rustem umerov, andrey yermak, nato, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, fransa, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), rusya, ukrayna krizi

İngiliz basını, Zelenskiy'in 'son şansını' yazdı: 'ABD kendi kurduğu tuzağa düştü'

10:25 03.09.2024
© AP Photo / Patrick SemanskyABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Abone ol
Rusya topraklarını vurmak için Batı'dan izin almaya çalışan Zelenskiy'in Biden'la yapacağı görüşme, Kiev'in son şansı olarak görülüyor.
ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 79. BM Genel Kurulu marjında yapacakları görüşme, iki ülkenin Rusya topraklarının vurulması konusunda mutabakat sağlaması için son şans olarak değerlendirildi.

İngiliz The Economist dergisi, Zelenskiy'in 22-23 Eylül'deki 79. BM Genel Kurulu'nda Biden'la yapacağı görüşmeye dikkat çekti.

Söz konusu görüşmenin Ukrayna Devlet Başkanı'nın Rusya topraklarını vurma izni almak için son şansı olacağını yazan The Economist, zira Biden'ın yakında görevinden ayrılacağının altını çizdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın Zelenskiy-Biden görüşmesinden önce hazırlık yapmak üzere Washington'u ziyaret ettiği anımsatılan haberde, "Yakında Zelenskiy, Biden'ı görevinden ayrılmadan önce yaklaşımını değiştirme konusunda ikna etmek için son şansını elde edecek" dendi.

İngiltere'nin en önemli savaş tarihçilerinden Lawrence Friedman, dergiye verdiği mülakatta, ABD makamlarının kendi kurdukları tuzağa düştüklerini ve şimdi bundan nasıl kurtulacaklarını bilmediklerini söyledi.

The Economist, ABD'nin Rus topraklarının vurulması konusundaki kısıtlamalar nedeniyle Ukrayna yönetiminin Washington'dan duyduğu rahatsızlığın giderek arttığını da kaydetti.

Temmuz ortasında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD'nin Ukrayna'nın Amerikan ATACMS füzelerini Rus topraklarının 'derinlerine' saldırı düzenlemek için kullanmasına izin vermeyeceğini, ancak bu tutumun değişebileceğini açıklamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, aralarında İngiltere'nin de bulunduğu bazı İttifak ülkelerinin 'hiçbir kısıtlama olmaksızın' Kiev'e silah transfer ettiğini kaydetmişti. Fransa da, Ukrayna'nın uzun menzilli Storm Shadows/SCALP füzelerini Rusya bölgelerine saldırmak için kullanmasına izni vermişti.

Rusya, Ukrayna'nın Batı silahlarıyla Rus topraklarını vurmasına izin verilmesinin Batılı ülkeleri çatışmanın içine doğrudan çekeceği konusunda uyarmıştı.
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
SPOR
Dakikalar içinde rekor kırdı, dünya gündemine yerleşti: Osimhen'in gelişi bir ilk oldu
06:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала