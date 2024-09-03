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Dakikalar içinde rekor kırdı, dünya gündemine yerleşti: Osimhen'in gelişi bir ilk oldu
Dakikalar içinde rekor kırdı, dünya gündemine yerleşti: Osimhen'in gelişi bir ilk oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in Napoli'den İstanbul'a yaptığı uçuş, dünya genelinde en çok izlenen uçuş oldu. Nijeryalı golcüyü taşıyan özel... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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Osimhen'in uçuşunu sosyal medyada canlı yayınlayan Galatasaray, dakikalar içinde rekor izlenme rakamlarına ulaştı. Yayın, 12 dakika içinde 10 binden fazla izleyiciye ulaşırken, bu sayı ilerleyen dakikalarda 30 bine yaklaştı.Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre, Victor Osimhen’in Napoli’den bir yıllık kiralık transferi için görüşmelere başlandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekip, golcü oyuncunun maaşını karşılayarak kadrosuna kattı. İstanbul'a varışının ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Osimhen, ilk üçlüsünü taraftarlar için çektirdi.GS TV'ye konuşan Osimhen, “Bu saatte buraya gelen herkese teşekkür ederim. Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftarın tutkusunu hissettim ve her maçta onlar için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Osimhen ayrıca, eski takım arkadaşı Dries Mertens ile yeniden aynı takımda oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Galatasaray'ın bu flaş transferi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Osimhen'in İstanbul'a gelişi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Golcü oyuncunun performansı, Galatasaray taraftarlarının yeni sezonda büyük beklentiler içine girmesine neden oldu.
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Dakikalar içinde rekor kırdı, dünya gündemine yerleşti: Osimhen'in gelişi bir ilk oldu

06:59 03.09.2024 (güncellendi: 07:03 03.09.2024)
© İHA / SAMET YALCINVictor Osimhen
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© İHA / SAMET YALCIN
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in Napoli'den İstanbul'a yaptığı uçuş, dünya genelinde en çok izlenen uçuş oldu. Nijeryalı golcüyü taşıyan özel jet, saat 01.00'de Napoli'den kalkış yaptı ve sabaha karşı İstanbul'a ulaştı. 'Osimhen uçak takip, Osimhen uçak kodu' cümleleri ise en çok aratılanlar arasına girdi.
Osimhen'in uçuşunu sosyal medyada canlı yayınlayan Galatasaray, dakikalar içinde rekor izlenme rakamlarına ulaştı. Yayın, 12 dakika içinde 10 binden fazla izleyiciye ulaşırken, bu sayı ilerleyen dakikalarda 30 bine yaklaştı.
Galatasaray’ın resmi açıklamasına göre, Victor Osimhen’in Napoli’den bir yıllık kiralık transferi için görüşmelere başlandığı duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekip, golcü oyuncunun maaşını karşılayarak kadrosuna kattı. İstanbul'a varışının ardından Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Osimhen, ilk üçlüsünü taraftarlar için çektirdi.
GS TV'ye konuşan Osimhen, “Bu saatte buraya gelen herkese teşekkür ederim. Galatasaray’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftarın tutkusunu hissettim ve her maçta onlar için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Osimhen ayrıca, eski takım arkadaşı Dries Mertens ile yeniden aynı takımda oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Galatasaray'ın bu flaş transferi, futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken, Osimhen'in İstanbul'a gelişi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Golcü oyuncunun performansı, Galatasaray taraftarlarının yeni sezonda büyük beklentiler içine girmesine neden oldu.
Victor Osimhen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, İstanbul'da
04:23
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