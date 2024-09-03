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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/1087571064.html
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
Sputnik Türkiye
Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı. Gazeteci Ali Çağatay bu veriyi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
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'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
Sputnik Türkiye
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
World O Statistics'e göre Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'Çağatay, “23 yılda bu oldu işte, Türkiye ekmek tüketimine en hızlı koşan ülke durumuna geldi” dedi ve şöyle devam etti:“Sonra ekmekten başka bir şey tüketmeyen ülkeye diyorsunuz ki Trabzon’a bir havalimanı daha yapalım, şuraya tünel, şuraya viyadük vs. Uçak inip kalkmayan havalimanlarımız bile var. Dolayısıyla Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!”
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аудио, radyo, radyo, ekmek
аудио, radyo, radyo, ekmek

'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'

07:06 03.09.2024 (güncellendi: 10:04 03.09.2024)
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı. Gazeteci Ali Çağatay bu veriyi, "Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!” şeklinde yorumladı.
World O Statistics'e göre Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:
“Henüz daha birinci sırada değiliz am Türkiye ekmek tüketimindeki artış hızı bakımından dünya birincisi. Bizim önümüzdeki iki-üç ülkeyi birkaç yıl içinde geçebilecek durumdayız. Bir insanın ağırlığının beş katı ekmek tüketiliyor Türkiye’de. Türkiye’de yaşayan bir insan ağırlığının beş katı ekmek tüketmek durumunda kalıyor. Bizden sonra gelen ülke Bulgaristan, kişi başı ekmek tüketimi 131.1 kg. Daha sonra Ukrayna geliyor, 88 kg, Yunanistan 70 kg, Almanya ise 57. Bunlar seçilmiş ülkeler, sıralama böyle değil tabii.”

'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'

Çağatay, “23 yılda bu oldu işte, Türkiye ekmek tüketimine en hızlı koşan ülke durumuna geldi” dedi ve şöyle devam etti:
“Sonra ekmekten başka bir şey tüketmeyen ülkeye diyorsunuz ki Trabzon’a bir havalimanı daha yapalım, şuraya tünel, şuraya viyadük vs. Uçak inip kalkmayan havalimanlarımız bile var. Dolayısıyla Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!”
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