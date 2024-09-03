https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/1087571064.html

'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'

'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'

Sputnik Türkiye

Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı. Gazeteci Ali Çağatay bu veriyi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

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seyir hali

radyo

radyo

ekmek

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'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!' Sputnik Türkiye 'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'

World O Statistics'e göre Türkiye, yılda kişi başı 199.6 kg ekmek tüketimiyle son 65 yıldır dünyada en çok ekmek tüketen ülke konumunda yer aldı.Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında değerlendirmelerde bulunan gazeteci Ali Çağatay, şöyle konuştu:'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'Çağatay, “23 yılda bu oldu işte, Türkiye ekmek tüketimine en hızlı koşan ülke durumuna geldi” dedi ve şöyle devam etti:“Sonra ekmekten başka bir şey tüketmeyen ülkeye diyorsunuz ki Trabzon’a bir havalimanı daha yapalım, şuraya tünel, şuraya viyadük vs. Uçak inip kalkmayan havalimanlarımız bile var. Dolayısıyla Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!”

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2024

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аудио, radyo, radyo, ekmek