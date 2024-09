https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/hamas-esir-takasi-icin-sartlarini-acikladi-her-israilliye-karsi-500-filistinli--1087532219.html

Hamas, esir takası için şartlarını açıkladı: ‘Her İsrailliye karşı 500 Filistinli’

Hamas, esir takası için şartlarını açıkladı: ‘Her İsrailliye karşı 500 Filistinli’

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, her İsrail askerine karşı 500 Filistinli'nin serbest bırakılması halinde İsrail ile anlaşmaya varabileceklerini... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'deki müzakerelerin ilerlemediğini söylerek, "Halihazırda gerçek anlamda müzakereler yok, ne yazık ki kaçamak ve zaman kaybı söz konusu. İki haftadır müzakereler yürütülüyor ancak hiçbir sonuç yok, Netanyahu esir takası istiyorsa bizler hazırız." dedi. Gazze'den çekilmeden anlaşma olmayacağını tekrar vurgulayan Hayye, Netanyahu'nun da savaşa devam etmek istediğini ifade etti. Gazze'nin Refah kentinde ölü bulunan İsrailli 6 esir konusuna da değinen Hayye, "Söz konusu esirlerin bir anlaşmayla ailelerine kavuşmaları mümkündü ancak İsrail ordusu ve Netanyahu'nun ısrarı hem bunların ölümüne sebep oldu hem de bunlarla yaşayan ve onları koruyan onlarca kişiyi öldürdü." diye konuştu.İsrailli bazı esirlerin doğrudan İsrail askerlerinin kurşunuyla öldürüldüğünü anlatan Hayye, Netanyahu ve ekibinin İsrailli esirlerle ilgilenmediğini kaydetti. Hayye, Netanyahu'nun kendini kahraman göstermeye çalıştığını ifade ederek, "Bu 6 esiri de işgalci doğrudan öldürmüş oldu, bombardımanlarıyla ölmelerine yol açtı." dedi.Öldürülen 6 esir arasında ABD vatandaşının da olduğu açıklandı. Esir takası teklifi geldiNetanyahu'nun ordusuyla yüzlerce Filistinliyi öldürerek İsrailli 2 veya 3 esirin iade edilmesi girişimi yerine bir esir takasıyla onları kurtarabilme seçeneğine sahip olduğuna dikkati çeken Hayye, ilk başta her İsrailli askere karşı 500 Filistinlinin serbest kalmasını, diğer her esire karşı da 250 kişinin salıverilmesini istediklerini dile getiren Hayye, daha sonra arabulucuların müdahalesiyle her askere karşı 500 kişi yerine 50 ve diğer esirler için 250 kişi yerine 30 kişinin salıverilmesini istediklerini kaydetti.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673’ü çocuk, 11 bin 269’u kadın olmak üzere 40 bin 738 Filistinli öldü, 94 bin 154 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

