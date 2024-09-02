https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/polonya-almanyadan-ikinci-dunya-savasinda-yaptiklari-icin-tekrar-tazminat-talep-etti-affettik-ama-1087525969.html

Polonya, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları için tekrar tazminat talep etti: 'Affettik ama unutmadık'

Polonya, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı'nda yaptıkları için tekrar tazminat talep etti: 'Affettik ama unutmadık'

Sputnik Türkiye

Polonya, İkinci Dünya Savaşı'nın 85'inci yıl dönümünde Almanya'nın ülkeye saldırdığı ilk gün olan 1 Eylül anmalarında, Almanya'dan tazminat talebini yeniledi. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T09:58+0300

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2024-09-02T09:58+0300

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85 yıl önce, 1 Eylül günü Nazi Almanyası'nın Polonya sınırlarına girmesiyle birlikte başlayan İkinci Dünya Savaşı için Polonya Cumhurbaşkanı, Almanya'dan tekrar tazminat talep etti. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Almanya’nın Polonya’daki büyükelçi vekili Robert Rohde, 1 Eylül 1939’da Alman bombardımanının ilk sivil hedefi olan Wielun kasabasında düzenlenen törene katıldı.1.3 trilyon Euro talep ediyor Duda, Almanya’nın işgal dönemindeki tahribatlar için Polonya’ya tazminat ödemesi gerektiğini yineleyerek, “Affettik ancak unutmadık, bu mesele hâlâ çözülmedi” dedi. PiS hükümeti döneminde Berlin ile ilişkilerin gerginleştiğini belirten Duda, Almanya’dan toplamda 1.3 trilyon Euro tazminat talep edildiğini hatırlattı.Mevcut hükümet ise Almanya ile ilişkileri iyileştirme çabasında ve Nazi Almanyası’nın yaşayan kurbanları için tazminat ödenmesi üzerinde çalışıyor. Polonya’nın tahminlerine göre, 70 bin kadar kişi bu tazminatlara hak kazanabilir.Başbakan Donald Tusk ise, Polonya’nın “Avrupa’nın en modern ve en güçlü ordusunu” kurduğunu ve NATO’nun birliğine katkı sağladığını belirtti. Tusk, “Artık ‘Bir daha asla savaş’ demiyoruz. Bugün demeliyiz ki: ‘Bir daha asla yalnız kalmayacağız.’ Polonya, bir daha asla tek başına saldırıya maruz kalmamalıdır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rusya-disisleri-ab-ulkeleri-rus-dogalgaz-ithalatini-artiriyor-1087524840.html

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