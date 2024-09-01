https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/peskov-rus-ordusu-dusmanin-sinir-bolgesindeki-eylemlerine-kararlilikla-karsilik-veriyor-1087506028.html

Peskov: Rus ordusu düşmanın sınır bölgesindeki eylemlerine kararlılıkla karşılık veriyor

Peskov: Rus ordusu düşmanın sınır bölgesindeki eylemlerine kararlılıkla karşılık veriyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın sınır bölgesindeki eylemlerine kararlılıkla karşılık verdiğini belirtti. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T13:56+0300

2024-09-01T13:56+0300

2024-09-01T14:27+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide Rus Silahlı Kuvvetleri’nin düşmanın sınır bölgesindeki eylemlerine kararlılıkla karşılık verdiğini, Rus askerlerinin eylemlerinin bu şekilde devam edeceğinden şüphe olmadığını ifade etti.Peskov, Rusya’nın potansiyelinin, ekonomik kalkınmasının hızı ve Rus ekonomisinin askeri seferberliğinin de gösterdiği üzere beklenenden daha büyük olduğunu kanıtladığını vurguladı.‘Avrupa ülkeleri ABD’nin kendilerine verdiği rolü kendi çıkarlarının zararına oynuyor’Kremlin Sözcüsü, “Avrupa Dışişleri Bakanı artık bir savunma bakanı gibi, bununla birlikte şahin gibi davranıyor. ABD’nin önderlik ettiği Avrupa ülkeleri, bütün bu hikayede Washington’un onlara verdiği rolü kendi çıkarlarının, vergi mükelleflerinin cüzdanlarının zararına oynuyor. Ve elbette tüm bunların kendileri için derin sonuçları olacak” diye konuştu.‘ABD, Ukrayna etrafındaki çatışmaya doğrudan dahil olmuştur’ABD’nin aksi yönde yaptığı birçok açıklamaya rağmen Ukrayna etrafındaki çatışmaya doğrudan dahil olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:‘Biden döneminde Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasına ulaştı’Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendiren Peskov, ABD’nin onlarca yıldır sürekli olarak Rusya’nın çıkarlarına saldırdığını ve ülkeye baskı uyguladığını, Joe Biden’ın başkanlık dönemi sırasında ise ikili ilişkilerin kopma noktasına geldiğini, Rusya tarafının bu noktada sabrının taştığını vurguladı.Kremlin Sözcüsü ayrıca ABD’nin Rusya’ya karşı hiçbir şekilde gizlemediği düşmanca bir tutum içinde olduğunun altını çizerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde büyüme yörüngesine geçme ihtimalinin şimdilik bulunmadığını vurguladı.

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ab, abd, ukrayna, rusya-abd ilişkileri