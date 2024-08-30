https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/putinin-durovla-hic-gorusmedigini-soyleyen-peskov-herhangi-bir-anlasma-yapilmadi-1087455361.html

Putin'in Durov'la hiç görüşmediğini söyleyen Peskov: 'Herhangi bir anlaşma yapılmadı'

Putin'in Durov'la hiç görüşmediğini söyleyen Peskov: 'Herhangi bir anlaşma yapılmadı'

Sputnik Türkiye

Durov'un Rus lider Putin'le görüştüğüne ve Moskova ile Durov arasında bir anlaşma olduğuna dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T14:16+0300

2024-08-30T14:16+0300

2024-08-30T14:16+0300

dünya

rusya

kremlin

pavel durov

dmitriy peskov

telegram

vladimir putin

görüşme

ikili görüşme

anlaşma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087382198_0:59:704:455_1920x0_80_0_0_406adbff030707df546f920f294d569a.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Fransa'da gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov'la asla görüşmediğini ve kendisiyle herhangi bir anlaşma yapılmadığını belirtti.Durov'un 2014 yılından sonra Rusya'ya gerçekleştirdiği sık seyahatlere ve Telegram kurucusunun St. Petersburg'a ziyaretiyle Rusya'da Telegram yasağının kaldırılmasının aynı döneme denk gelmesine dikkat çekilen bazı haberler, basın toplantısında Kremlin Sözcüsü Peskov'a soruldu.Putin ve Durov'un hiçbir zaman görüşmediğinin altını çizen Peskov, Telegram kurucusunun Rusya vatandaşı olduğunu ve doğal olarak Rusya'yı ziyaret etmiş olabileceğini kaydetti.Kremlin ve Durov arasında anlaşma bulunduğuna dair haberleri de reddeden Peskov, "Bir kez daha tekrar ediyorum, Kremlin ve Durov arasında hiçbir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.Durov'un gözaltı süreciRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıklamıştı.24 Ağustos'ta gözaltına alınan Durov, çarşamba günü çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu 10 farklı suçla hakim karşısına çıkacak olan Durov'a yurtdışına çıkma yasağı ve haftada iki kez poliste imza atma zorunluluğu getirilmiş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/ab-rus-topraklarinin-vurulmasini-gorusuyor-borrellden-savas-aciklamasi-geldi-1087449280.html

rusya

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, pavel durov, dmitriy peskov, telegram, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, anlaşma, gizli anlaşma, fransa, paris, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi