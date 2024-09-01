Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

"Bu gece sabaha karşı saat 2 ila 4 arasında mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı. Sokak hayvanlarının zehirlendiğiyle ilgili. Şu anda bulunduğumuz sokakta da ve bir iki çevre sokakta da kedi ve köpeklerimizin beslendiği mama kaplarına tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular.

Yaklaşık şu ana kadar bize gelen 15'ten fazla kedimiz var. Bir tane de sahipli köpeğimiz var. 12 civarında da şu anda kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyetle görüşüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Buradaki bütün kaldırımları yıkadık. Bütün mama kaplarını kaldırdık. Şimdi gönüllerimizle ve hayvan severlerle görüşüp onların belirlediği noktalara mamaları biz temin edeceğiz. Onların dışında hiçbir yerde hayvanların beslenmesine izin vermeyeceğiz."