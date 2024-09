https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kadikoyde-cok-sayida-kedi-ve-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1087513325.html

Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü

İstanbul Kadıköy'de birden fazla mahallede çok sayıda kedi ve köpek zehirli yiyecek verilerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye

İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak çırpındığını görünce hayvanları veterinerlere götürdü. Olayın yetkililere haber verilmesiyle belediye ekipleri tarafından sokaklar temizlendi. Olay sonrası mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. 'Mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı zehirlenme olayına ilişkin şu açıklamayı yaptı:Failin bir an önce belirlenip hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istediklerini belirten Kösedağı "Kadıköy'de her canlının yaşam için eşit hakkı vardır. Kadıköy'de her canlının yaşam hakkı vardır. Bunu en iyi Kadıköylüler bilir. Biz de burada Kadıköylülerin sesi olarak, Kadıköy Belediyesi olarak bu sürece saygı duyarak onlarla beraber işin içinde sokak hayvanlarımızı ciddi derecede önemsiyoruz" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

