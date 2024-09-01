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Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü
Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de birden fazla mahallede çok sayıda kedi ve köpek zehirli yiyecek verilerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T20:26+0300
2024-09-01T20:26+0300
2024-09-01T20:28+0300
türkiye
kadıköy
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köpek
hayvan hakları
hayvan cinayeti
zehirlenme
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi. Her gün sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak çırpındığını görünce hayvanları veterinerlere götürdü. Olayın yetkililere haber verilmesiyle belediye ekipleri tarafından sokaklar temizlendi. Olay sonrası mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi. 'Mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı zehirlenme olayına ilişkin şu açıklamayı yaptı:Failin bir an önce belirlenip hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istediklerini belirten Kösedağı "Kadıköy'de her canlının yaşam için eşit hakkı vardır. Kadıköy'de her canlının yaşam hakkı vardır. Bunu en iyi Kadıköylüler bilir. Biz de burada Kadıköylülerin sesi olarak, Kadıköy Belediyesi olarak bu sürece saygı duyarak onlarla beraber işin içinde sokak hayvanlarımızı ciddi derecede önemsiyoruz" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/izmirde-5-kopek-ve-6-kedi-olu-bulundu-zehirlenerek-olduruldukleri-tespit-edildi-1087473560.html
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kadıköy, kedi, köpek, hayvan hakları, hayvan cinayeti, zehirlenme
kadıköy, kedi, köpek, hayvan hakları, hayvan cinayeti, zehirlenme
Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü
20:26 01.09.2024 (güncellendi: 20:28 01.09.2024)
İstanbul Kadıköy'de birden fazla mahallede çok sayıda kedi ve köpek zehirli yiyecek verilerek öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinin Fenerbahçe Mahallesi, İtri Dede, Rüştiye ve Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde sokakta yaşayan kediler zehirli sosis ve tavuk gibi yiyecekler ile zehirlendi.
Her gün sokak hayvanlarını besleyen hayvan severler zehirlenen kedilerin yerde yattığını ve bazı kedilerin de zehirlenmeye bağlı olarak çırpındığını görünce hayvanları veterinerlere götürdü.
Olayın yetkililere haber verilmesiyle belediye ekipleri tarafından sokaklar temizlendi. Olay sonrası mahallede yaşayanlar duruma tepki gösterdi.
'Mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı'
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı zehirlenme olayına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Bu gece sabaha karşı saat 2 ila 4 arasında mahallelerimizden ciddi derecede şikayet gelmeye başladı. Sokak hayvanlarının zehirlendiğiyle ilgili. Şu anda bulunduğumuz sokakta da ve bir iki çevre sokakta da kedi ve köpeklerimizin beslendiği mama kaplarına tahminimizce zehirli mama koyarak birçok hayvanımızın hayatına mal oldular.
Yaklaşık şu ana kadar bize gelen 15'ten fazla kedimiz var. Bir tane de sahipli köpeğimiz var. 12 civarında da şu anda kedimiz şu anda tedavi altında. Bu organize bir iş olabilir. Emniyetle görüşüyoruz. Tarım İl Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Buradaki bütün kaldırımları yıkadık. Bütün mama kaplarını kaldırdık. Şimdi gönüllerimizle ve hayvan severlerle görüşüp onların belirlediği noktalara mamaları biz temin edeceğiz. Onların dışında hiçbir yerde hayvanların beslenmesine izin vermeyeceğiz."
Failin bir an önce belirlenip hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istediklerini belirten Kösedağı "Kadıköy'de her canlının yaşam için eşit hakkı vardır. Kadıköy'de her canlının yaşam hakkı vardır. Bunu en iyi Kadıköylüler bilir. Biz de burada Kadıköylülerin sesi olarak, Kadıköy Belediyesi olarak bu sürece saygı duyarak onlarla beraber işin içinde sokak hayvanlarımızı ciddi derecede önemsiyoruz" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.