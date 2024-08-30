https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/izmirde-5-kopek-ve-6-kedi-olu-bulundu-zehirlenerek-olduruldukleri-tespit-edildi-1087473560.html

İzmir'de 5 köpek ve 6 kedi ölü bulundu: Zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi

İzmir'de 5 köpek ve 6 kedi ölü bulundu: Zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi

Sputnik Türkiye

İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi yakınlarında 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü incelemelerde tespit edildi. Olay ile ilgili açıklama... 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T21:24+0300

2024-08-30T21:24+0300

2024-08-30T21:24+0300

türkiye

köpek

kedi

yavru kedi

zehirlenme

belediye

belediye başkanı

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

seferihisar

hayvan hakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/16/1064877546_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_b5492e9d490c1dad8e39c8e852bdfadc.jpg

İzmir Seferihisar'da 5 köpek ile 6 kedi ölü bulundu. Yapılan çalışmalarda ölüm nedeni zehirlenme olduğu tespit edildi.İzmir Seferihisar Sığacık mahallesinde ölü bulunan 5 köpek ve 6 kedinin zehirlendiği belediye tarafından açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hayvanların ölü bulunması hakkında çok üzüldüğünü faillerin bulunması için gereken çalışmayı yapacaklarını açıkladı. 'Gerekli tüm önlemleri alacağız'Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Başkan Yetişkin, Seferihisar'da bu tür bir olayın yaşanmasını kınadığını ve lanetlediğini belirtti. Hayvan saldırısı için konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin; Hayvanlara yönelik zehirleme vakaları arttıTBMM'de çıkarılan hayvan yasası sonrası yaşanan zehirleme vakalarında artış olduğu iddia edildi. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde hayvanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Geçen mayıs ayında Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 köpek zehirlenmişti. Üzerinden çok zaman geçmeden İzmir Urla ilçesinde de 6 köpek daha zehirlenerek öldürülmüştü. Zehirlenme olayları ile ilgili sosyal medyada hayvan savunucuları paylaşımlar yapmasına rağmen konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sinir-kapisinda-durdurulan-arabanin-bagajindan-kanguru-ve-alpaka-cikti-1087464645.html

türkiye

seferihisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, kedi, yavru kedi, zehirlenme, belediye, belediye başkanı, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, seferihisar, hayvan hakları, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, evcil hayvan