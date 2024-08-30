https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/izmirde-5-kopek-ve-6-kedi-olu-bulundu-zehirlenerek-olduruldukleri-tespit-edildi-1087473560.html
İzmir'de 5 köpek ve 6 kedi ölü bulundu: Zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi
İzmir'de 5 köpek ve 6 kedi ölü bulundu: Zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi
Sputnik Türkiye
İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi yakınlarında 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü incelemelerde tespit edildi. Olay ile ilgili açıklama... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T21:24+0300
2024-08-30T21:24+0300
2024-08-30T21:24+0300
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köpek
kedi
yavru kedi
zehirlenme
belediye
belediye başkanı
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
seferihisar
hayvan hakları
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İzmir Seferihisar'da 5 köpek ile 6 kedi ölü bulundu. Yapılan çalışmalarda ölüm nedeni zehirlenme olduğu tespit edildi.İzmir Seferihisar Sığacık mahallesinde ölü bulunan 5 köpek ve 6 kedinin zehirlendiği belediye tarafından açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hayvanların ölü bulunması hakkında çok üzüldüğünü faillerin bulunması için gereken çalışmayı yapacaklarını açıkladı. 'Gerekli tüm önlemleri alacağız'Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Başkan Yetişkin, Seferihisar'da bu tür bir olayın yaşanmasını kınadığını ve lanetlediğini belirtti. Hayvan saldırısı için konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin; Hayvanlara yönelik zehirleme vakaları arttıTBMM'de çıkarılan hayvan yasası sonrası yaşanan zehirleme vakalarında artış olduğu iddia edildi. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde hayvanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Geçen mayıs ayında Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 köpek zehirlenmişti. Üzerinden çok zaman geçmeden İzmir Urla ilçesinde de 6 köpek daha zehirlenerek öldürülmüştü. Zehirlenme olayları ile ilgili sosyal medyada hayvan savunucuları paylaşımlar yapmasına rağmen konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/sinir-kapisinda-durdurulan-arabanin-bagajindan-kanguru-ve-alpaka-cikti-1087464645.html
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köpek, kedi, yavru kedi, zehirlenme, belediye, belediye başkanı, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, seferihisar, hayvan hakları, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, evcil hayvan
köpek, kedi, yavru kedi, zehirlenme, belediye, belediye başkanı, izmir büyükşehir belediye başkanlığı, seferihisar, hayvan hakları, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), hayvan yasası, hayvan cinayeti, evcil hayvan
İzmir'de 5 köpek ve 6 kedi ölü bulundu: Zehirlenerek öldürüldükleri tespit edildi
İzmir Seferihisar ilçesi Sığacık mahallesi yakınlarında 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğü incelemelerde tespit edildi. Olay ile ilgili açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin faillerin bulunması için çalışma yürütüleceğini açıkladı.
İzmir Seferihisar'da 5 köpek ile 6 kedi ölü bulundu. Yapılan çalışmalarda ölüm nedeni zehirlenme olduğu tespit edildi.
İzmir Seferihisar Sığacık mahallesinde ölü bulunan 5 köpek ve 6 kedinin zehirlendiği belediye tarafından açıklandı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin hayvanların ölü bulunması hakkında çok üzüldüğünü faillerin bulunması için gereken çalışmayı yapacaklarını açıkladı.
'Gerekli tüm önlemleri alacağız'
Hayvanlara yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Başkan Yetişkin, Seferihisar'da bu tür bir olayın yaşanmasını kınadığını ve lanetlediğini belirtti.
Hayvan saldırısı için konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin;
"Bu suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Seferihisar Belediyesi olarak bu tür olayların bir daha asla yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alacağız."
Hayvanlara yönelik zehirleme vakaları arttı
TBMM'de çıkarılan hayvan yasası sonrası yaşanan zehirleme vakalarında artış olduğu iddia edildi. İzmir, Ankara ve İstanbul gibi kentlerde hayvanlara yönelik saldırılar devam ediyor. Geçen mayıs ayında Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 köpek zehirlenmişti. Üzerinden çok zaman geçmeden İzmir Urla ilçesinde de 6 köpek daha zehirlenerek öldürülmüştü. Zehirlenme olayları ile ilgili sosyal medyada hayvan savunucuları paylaşımlar yapmasına rağmen konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.