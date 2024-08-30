https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/yok-ogrencileri-uyardi-sahte-burs-mesajlarina-dikkat--1087450837.html

YÖK öğrencileri uyardı: Sahte burs mesajlarına dikkat

YÖK öğrencileri uyardı: Sahte burs mesajlarına dikkat

Sputnik Türkiye

YÖK, üniversite öğrencilerini 'sahte burs' mesajlarına karşı uyardı, 'hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın' çağrısı yaptı. 30.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-30T12:01+0300

2024-08-30T12:01+0300

2024-08-30T12:01+0300

türkiye

yükseköğretim kurulu (yök)

burs

üniversite

öğrenci

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Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin burs arayışları hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de, üniversite öğrencilerini sosyal medya üzerinden ve SMS ile gelen sahte burs mesajlarına karşı uyardı.Kurum isimlerini kullanarak banka hesabı açtırıyorlarSon günlerde dolandırıcıların kurum isimleri kullanarak SMS ve sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerine ulaştıkları ve burs vaadiyle öğrencilere banka hesabı açtırdıklarının tespit edildiği belirtildi.Bahse konu hesapların yasa dışı şekilde kullanıldığı, öğrencilerden para istendiğine yönelik şikayetlerin olduğu belirtilen açıklamada, "Öğrencilerimizin burs vaadiyle kendilerine iletilen mesajlara itibar etmemeleri önemlidir." ifadesine yer verildi.Resmi internet sitelerinden takip edin Açıklamada, söz konusu burslara başvuru yapılmadığı, bursların belirli kriterleri sağlayan öğrencilere doğrudan verildiği hatırlatıldı. YÖK Destek Burslarına ilişkin duyurular konusunda kurulun resmi internet sayfasından takip edilmesi gerektiğinin altı çizildi.Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet üniversitelerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik bölümlerine kayıt yaptıran belirli başarı kriterlerindeki öğrencilere verilen YÖK Destek Bursu'na hiçbir şekilde öğrenci başvurusunun olmadığı vurgulanarak bu yönde gelen SMS mesajlarına itibar edilmemesi istendi.Banka hesaplarınızı kullandırmayınAyrıca öğrencilere, banka hesaplarının yasa dışı amaçlar için kullanılması ve siber dolandırıcılık konularında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

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yükseköğretim kurulu (yök), burs, üniversite, öğrenci