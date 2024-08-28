https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/dolandiricilardan-universite-ogrencilerine-buyuk-tuzak-burs-vaadi-veren-sahte-vakif-isimleri-1087358582.html
Dolandırıcılardan üniversite öğrencilerine büyük tuzak: Burs vaadi veren 'sahte vakıf' isimleri hangileri?
Dolandırıcılardan üniversite öğrencilerine büyük tuzak: Burs vaadi veren 'sahte vakıf' isimleri hangileri?
Sputnik Türkiye
Üniversite öğrencileri, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Burs vaadiyle SMS ve sosyal medya üzerinden tuzak kuran dolandırıcılar, öğrencilerin adına hesap... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T10:28+0300
2024-08-28T10:28+0300
2024-08-28T10:28+0300
ekonomi
burs
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üniversite
üniversite sınavı
üniversite sınavı
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
kyk
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Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar emniyeti harekete geçirdi. Sahte vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına elektronik ödeme kuruluşu Papara'da hesap açıyor ve bu hesaplar üzerinden yasadışı kumar paralarını transfer ediyor.Dolandırıcıların kullandığı sahte vakıf i̇simleriDolandırıcıların kullandığı sahte vakıf ve internet sitesi isimleri şu şekilde: Dolandırıcıların i̇zlediği yöntemSabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, öğrencilere sahte bir numara ve e-posta adresi vererek, bu bilgilerle Papara gibi bir para transfer ve ödeme kuruluşundan hesap açtıran dolandırıcılar, açılan hesabın tüm sorumluluğunu öğrenciye yüklüyor. Hesap açıldıktan sonra dolandırıcılar bu hesapları kontrol altına alarak, yasa dışı kumar trafiğinden elde edilen paraları transfer ediyor. Öğrenciler, dolandırıldıklarını anladıklarında hemen Papara’ya başvurarak hesaplarını kapattırıyor ancak bu süreçte gerçekleşen tüm para hareketlerinden sorumlu tutuluyorlar.Mağdur öğrenciler anlattı: Burs başvurusu adı altında kandırıldıkDolandırıcıların ağına düşen öğrenciler, yaşadıklarını anlattı. Yağmur isimli bir öğrenci, “Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3970 TL yardım yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp, hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim, fakat ailemle paylaşınca kandırıldığımı anladım” dedi.Bir diğer öğrenci Aybüke, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve babamdan çeşitli kişisel bilgiler istediler. Kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi talep ettiler" diye konuştu. Murat isimli öğrenci ise, “2500 TL burs vereceklerini söyleyip, 105 TL yatırmamı istediler. Sonrasında dolandırıldığımı fark ettim” dedi.Dolandırıcıların tuzağına düşmemek i̇çin ne yapılmalı?Uzmanlar, öğrencilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Güvenmedikleri hiçbir web sitesi veya kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmamaları önem taşıyor. Ciddi vakıf veya dernekler, sosyal medya ya da telefon üzerinden şifre veya doğrulama kodu istemeyecektir. Adına hesap açılan öğrenciler, ilgili kurumla iletişime geçip hesabın kapatılmasını talep etmeli ve siber suçlar birimine veya savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/bankalar-limitlerini-guncelledi-faizsiz-kredi-almak-isteyenler-nelere-dikkat-etmeli-1087351187.html
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burs, öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite sınavı, üniversite sınavı, yök, yükseköğretim kurulu (yök), kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)
burs, öğrenci, öğrenci yurdu, üniversite, üniversite sınavı, üniversite sınavı, yök, yükseköğretim kurulu (yök), kyk, kredi ve yurtlar kurumu (kyk), gençlik ve spor bakanlığı yüksek öğretim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü (kyk)
Dolandırıcılardan üniversite öğrencilerine büyük tuzak: Burs vaadi veren 'sahte vakıf' isimleri hangileri?
Üniversite öğrencileri, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Burs vaadiyle SMS ve sosyal medya üzerinden tuzak kuran dolandırıcılar, öğrencilerin adına hesap açtırarak yasa dışı faaliyetler gerçekleştiriyor. 'Sahte vakıf' kullanılarak yapılan tezgah ise 'Bu sahte vakıflar hangileri' sorusunu ortaya çıkardı. Peki, tuzağa düşmemek için ne yapılmalı?
Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar emniyeti harekete geçirdi. Sahte vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına elektronik ödeme kuruluşu Papara'da hesap açıyor ve bu hesaplar üzerinden yasadışı kumar paralarını transfer ediyor.
Dolandırıcıların kullandığı sahte vakıf i̇simleri
Dolandırıcıların kullandığı sahte vakıf ve internet sitesi isimleri şu şekilde:
Doğa ve Gelecek Vakfı (DOGEV), Yenilik ve Doğa Vakfı (YENVAK), Gençlik Burs Vakfı (GENÇLİKBURSVAKFI), Sevgiye Gelecek Vakfı (SEVGİYEGELECEK), Yeni Çınar Maddi Destek Vakfı, Destek Vakfı Engelsiz Yaşam Eğitim Bursu
Ve bunların uzantısı olan internet siteleri
Dolandırıcıların i̇zlediği yöntem
Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre, öğrencilere sahte bir numara ve e-posta adresi vererek, bu bilgilerle Papara gibi bir para transfer ve ödeme kuruluşundan hesap açtıran dolandırıcılar, açılan hesabın tüm sorumluluğunu öğrenciye yüklüyor. Hesap açıldıktan sonra dolandırıcılar bu hesapları kontrol altına alarak, yasa dışı kumar trafiğinden elde edilen paraları transfer ediyor. Öğrenciler, dolandırıldıklarını anladıklarında hemen Papara’ya başvurarak hesaplarını kapattırıyor ancak bu süreçte gerçekleşen tüm para hareketlerinden sorumlu tutuluyorlar.
Mağdur öğrenciler anlattı: Burs başvurusu adı altında kandırıldık
Dolandırıcıların ağına düşen öğrenciler, yaşadıklarını anlattı. Yağmur isimli bir öğrenci, “Burs başvurusu adı altında tüm bilgilerimi alıp Papara hesabı açtırdılar. Her ay 3970 TL yardım yapacaklarını söylediler. Önce hesabıma 110 TL atıp, hesabı doğrulamak için 105 TL atmamı istediler. Gönderdim, fakat ailemle paylaşınca kandırıldığımı anladım” dedi.
Bir diğer öğrenci Aybüke, "Doğa ve Gelecek Vakfı adıyla benden ve babamdan çeşitli kişisel bilgiler istediler. Kendi numara ve mail adresleri üzerine açılmış bir hesaba kendi bilgilerimi girmemi talep ettiler" diye konuştu. Murat isimli öğrenci ise, “2500 TL burs vereceklerini söyleyip, 105 TL yatırmamı istediler. Sonrasında dolandırıldığımı fark ettim” dedi.
Dolandırıcıların tuzağına düşmemek i̇çin ne yapılmalı?
Uzmanlar, öğrencilerin dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Güvenmedikleri hiçbir web sitesi veya kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmamaları önem taşıyor. Ciddi vakıf veya dernekler, sosyal medya ya da telefon üzerinden şifre veya doğrulama kodu istemeyecektir. Adına hesap açılan öğrenciler, ilgili kurumla iletişime geçip hesabın kapatılmasını talep etmeli ve siber suçlar birimine veya savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.