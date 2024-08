https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/disisleri-bakani-fidan-gazzede-uygulanan-sistematik-vahset-bati-seriaya-da-maalesef-tasinmis-1087467807.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de uygulanan sistematik vahşet Batı Şeria'ya da maalesef taşınmış durumda

30.08.2024

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Bakan Fidan konuşmasında, "İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda" dedi.7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir 'soykırım' yaşandığını belirten Fidan, İsrail'in Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bıraktığını ifade etti.Fidan, İsrail'in hastaneleri, camileri, okulları ve kiliseleri bombalayarak tüm insani değerleri ayaklar altına aldığını kaydetti.Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirmeye yönelik provokasyonlar karşısında sessiz kalınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, "İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda" ifadesini kullandı.Fidan, İsrail'in savaşı farklı cephelere yayma peşinde olduğunu söyleyerek bölgedeki gerilimin had safhalarda olduğunu ifade etti.Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Koltuğunu koruma uğruna tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkanlar başta olmak üzere Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail'in barbarlığı artık bir son bulmalı" diye konuştu.'Uluslararası mekanizma harekete geçirilebilmiş durumda değil'Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in bu zamana kadar siyasi, ekonomik, askeri maliyet ödemediğini belirterek, "Çünkü bu maliyeti ödetecek bir uluslararası mekanizma harekete geçirilebilmiş durumda değil" dedi.Fidan, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldıklarını ve Türkiye-Slovenya işbirliğinin Balkanlar'da barış ve istikrarın korunması ve sürdürülmesine ciddi katkı sağladığını belirterek, Slovenya'ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığında başarılar diledi.Slovenya'nın haziran ayında Filistin'i devlet olarak tanıma kararıyla ilkeli duruşunu gösterdiğini ifade eden Fidan, "Filistin'de adil ve kalıcı bir çözümü hayata geçirmek için uluslararası hukuka sahip çıkan ülkelerle ortak çabalarımızı artırabileceğimize inanıyorum" dedi.Fidan, açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:'İkili ticaret hacminde düzenli bir artış var'Türkiye-Slovenya ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ve kararlı olduklarını ifade eden Bakan Fidan, "Bu kararlılığın bir göstergesi olarak az önce 2024-2026 dönemi için bir eylem planı hazırladık ve imzaladık, eylem planı ikili ilişkilerimize belirgin bir ivme kazandıracak. Bu sayede somut ve planlı adımlarla ilişkilerimizi her alanda geliştirme imkanı bulacağız" dedi.Fidan, Türkiye-Slovenya arasındaki ikili ticaret hacminde düzenli bir artış olduğunu ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Türkiye-Slovenya Karma Ekonomi Komisyonu 9. dönem toplantısını da önümüzdeki dönemde Türkiye'de düzenlemek istediklerini aktardı.İki ülke arasındaki ticari ilişkilerde bir diğer önemli başlığın ulaştırma konusu olduğuna dikkati çeken Fidan, "Slovenya nakliyecilerimize yıllık 21 bin transit geçiş belgesi sağlıyor. Ancak Avrupa'ya yönelik ihracatımızdaki artış karşısında bu rakamın yetersiz olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak biz kara taşımacılığı transit geçiş belgelerinde tam liberalleşme sağlanmasından yanayız. Bunun tüm tarafların çıkarına olacağına da inancımız tamdır" diye konuştu.Fidan, tam liberalleşmenin Avrupa ile Asya arasındaki ticari bağlantının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını, bu çerçevede Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısını ilk fırsatta Türkiye'de düzenlemek istediklerini kaydetti.Slovenya'daki büyük projelerde Türk firmalarının yer almasından duydukları memnuniyeti ifade eden Bakan Fidan, Koper Limanı'nın yük kapasitesini ve Orta Avrupa'ya bağlantısını artıracak olan Koper-Divaca ikinci demir yolu projesi ile Karavanke Tüneli'nin bu önemli projeler arasında yer aldığını belirtti.'Toplantı verimli geçti'Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fidan, dün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatarak değerlendirmelerde bulundu.Fidan, toplantının 'verimli' geçtiğini ve tartışmaların iki başlık altında toplandığını belirterek, "Bunlardan birincisi Türkiye, Avrupa Birliği kurumları arasındaki ilişkide nerede, neler yapılabilir, neler yapılmalı... Biz kendi görüşlerimizi söyledik. Üye devletlerin dışişleri bakanları da kendi pozisyonlarını aktardılar" dedi.Toplantıda ele alınan ikinci ana başlığın da 'AB-Türkiye dış politika perspektifleri'olduğunu söyleyen Fidan, söz konusu iki ana konu için yapılacak çok iş bulunduğunu dile getirdi.Fidan, "Türkiye'nin AB üyeliği, stratejik perspektifi tam bir kararlılıkla devam etmektedir" diyerek, üyelikle ilgili AB'de oluşması gereken bir siyasi irade sorunu bulunduğunu kaydetti. Fidan, bu sorunun aşılmasının kendi iç meseleleri olduğunu söyledi.Bakan Fidan açıklamasında, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize ile ilgili konular, Avrupa Yatırım Bankasının Türkiye'ye yönelik faaliyetleri başta olmak üzere idari, siyasi ve teknik konuların görüşüldüğünü belirtti.Bakan Fidan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'İsrail şu ana kadar hiçbir maliyet ödemedi'Gazze'de devam eden katliamın durması için uluslararası baskının artırılması gerektiğinin öncelikli bir yöntem olarak düşünüldüğünü söyleyen Fidan, İsrail'in şu ana kadar hiçbir maliyet ödemediği için yaptıklarının sadece Gazze ile sınırlı kalmayacağına işaret etti.Fidan, "Sadece Gazze'de bir soykırım yapma ile değil, aynı zamanda şimdi Batı Şeria, daha sonra Lübnan, daha sonra adını bilemeyeceğimiz, tahmin edemeyeceğimiz, kendine düşman ilan ettiği başka ülkelere de bu savaşı taşıma lüksünü götürüyor" diye konuştu.İsrail'in siyasi, ekonomik ve askeri maliyet ödemediğini söyleyen Fidan, "Çünkü bu maliyeti ödetecek bir uluslararası mekanizma harekete geçirilebilmiş durumda değil" dedi.Bakan Fidan, diplomatik baskı mekanizmalarının tamamıyla kullanılması için uluslararası topluma çağrı yapıldığını söyledi.'Acil bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor'Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, İsrail ordusunun Gazze’de insani yardım konvoyuna yaptığı saldırıdan haberdar olduklarını belirterek, “Uluslararası toplumun çok güçlü bir yanıtını, müdahalesini gerektiriyor. Tarafları ateşkese davet ediyoruz. Acil bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor” dedi.Fajon, Slovenya'nın başkenti Lübliyana’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Fidan ile görüşmede Gazze’de yaşananlar dahil olmak üzere bölge ve dünyadaki mevcut meseleleri ele aldıklarını belirten Fajon, “İsrail ordusunun insani yardım konvoyuna yaptığı saldırıdan haberimiz var. Bölgenin yüzde 86’sı tahliye halinde. Bu, gerçekten hayal edemeyeceğimiz derecede zor ve kötü bir durum. Uluslararası toplumun çok güçlü bir yanıtını, müdahalesini gerektiriyor. Tarafları ateşkese davet ediyoruz. Acil bir ateşkes ilan edilmesi gerekiyor” diye konuştu.Fajon, Filistin’in bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde çalışmalar sürdürdüklerini vurgulayarak şu cümleleri kaydetti:Fajon, Slovenya’nın aktif bir şekilde Gazze’de kalıcı bir barışa ulaşılabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü aktararak, her türlü askeri operasyonu ve şiddet eylemlerini kınadıklarını dile getirdi.Sivillere yardım edebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını dile getiren Fajon, “Uluslararası hukuku ihlal eden bütün İsrail liderlerine karşı yaptırım uygulanmalı. Uluslararası ihlal durumunda Hamas’a da yaptırım uygulanmalı ve insani yardım bir an önce orada ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmalı” dedi.'Türkiye, Avrupa Birliği açısından kilit bir ortak'Fajon, Türkiye ile Slovenya arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesini sağlayacak 3 yıllık bir eylem planına imza attıklarını söyledi.Türk firmalarının Slovenya pazarında git gide daha fazla varlık gösterdiklerini aktaran Fajon, kültür, bilim, eğitim, dijital ve kültürel mirasın korunması alanlarında artan işbirliklerinin olduğunu vurguladı.Slovenya'nın, AB’nin genişlenmesinin güçlü destekçilerinden biri olduğunu ve bu çerçevede yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda Fidan ile hemfikir olduklarına dikkat çeken Fajon, “Türkiye, AB açısından kilit bir ortak. Karşılıklı olarak fayda sağlayabileceğimiz bir gümrük birliğiyle ilgili müzakerelerimiz devam ediyor. Vize serbestisi çalışmalarına devam ediyoruz. Vize serbestisinin tamamen sağlanmasıyla ilgili ilk adımları attık. İnsanlar arası temasların artmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.Türkiye ile düzenli diyaloğa devam edeceklerine işaret eden Fajon, özellikle göç alanında diyaloğun süreceğine ve gelecekte Türkiye ile olan ilişkilerinin bu kapsamda da ilerleyeceğine dikkat çekti.

