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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de konuştu: 'AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef'
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de konuştu: 'AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, Avrupa Birliği... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T22:37+0300
2024-08-29T22:41+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ardından, değerlendirmelerde bulundu."Brüksel’deki toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli" diyen Fidan, Türkiye'nin bir süredir bu toplantılara davet edilmediğini anımsattı.Toplantıya Türkiye'nin çağırılmış olmasını 'müspet bir gelişme' olarak niteleyen Fidan, yaklaşık iki saati bulan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel konularda Türkiye ile AB'nin nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğinin detaylıca ele alındığını belirtti.Bakan Fidan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Öncelikle, 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor" diye konuştu.'Öncelik verilen konulardan biri de vize serbestisi'Fidan, öncelik verilen konulardan birinin de vize serbestisi olduğunu kaydederek, ilgili 66 kriterin karşılandığını, geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.Bakan Fidan, "Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.'AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef'"Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık" ifadelerini kullanan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu muhtelif vesilelerle açıkça ifade ettiğini anımsatarak, "Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. AB de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır" dedi.'Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir'Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduğunu söyledi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'nin de 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın coğrafya ve ötesindeki jeopolitik durumun etraflıca ele alındığını belirten Borrell, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik" diye konuştu.Borrell, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım" ifadesini kullandı.Bir soru üzerine Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili bir takvimin konuşulmadığını aktaran Borrell, "Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-diplomasi-sefi-borrelli-brukselin-bideni-olarak-adlandirdi-1087228225.html
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avrupa birliği, josep borrell, türkiye-ab üyelik müzakereleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, kıbrıs, vize serbestisi, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de konuştu: 'AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef'

22:37 29.08.2024 (güncellendi: 22:41 29.08.2024)
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde olumlu gündem üzerinden mesafe almayı hedeflediğini ifade ederek, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ardından, değerlendirmelerde bulundu.
"Brüksel’deki toplantı, AB ile ilişkilerimizin canlanması açısından önemli" diyen Fidan, Türkiye'nin bir süredir bu toplantılara davet edilmediğini anımsattı.
Toplantıya Türkiye'nin çağırılmış olmasını 'müspet bir gelişme' olarak niteleyen Fidan, yaklaşık iki saati bulan toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin nasıl ileri götürülebileceği ile küresel ve bölgesel konularda Türkiye ile AB'nin nasıl bir işbirliği geliştirilebileceğinin detaylıca ele alındığını belirtti.
Bakan Fidan açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bugün, AB’li meslektaşlarımın neredeyse tamamı, Türkiye’yle dış politika, güvenlik ve savunma politikaları başta olmak üzere tüm alanlarda yapısal ve düzenli diyalog ile istişarelerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladılar. Rusya-Ukrayna, Gazze’deki savaş, Suriye, Irak, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya konularında Türkiye’nin önemli bir rol oynadığını söylediler. Türkiye ile AB’nin daha yakın ve daha derin istişare yapmasının ve ortak politika oluşturmasının önemine değindiler.

Gelecek dönemde ilişkilerin ivme kazanması için teknik konularda somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Öncelikle, 2019’da askıya alınmış olan yerleşik diyalog mekanizmalarının tekrar işletilmesi gerekiyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki beklentilerimiz sürüyor" diye konuştu.

'Öncelik verilen konulardan biri de vize serbestisi'

Fidan, öncelik verilen konulardan birinin de vize serbestisi olduğunu kaydederek, ilgili 66 kriterin karşılandığını, geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için ilgili kurumlarla birlikte çalışıldığını ifade etti.
Bakan Fidan, "Vize serbestisi sağlanana kadar vatandaşlarımızın Schengen vizesi başvuru sürecinde yaşadıkları zorlukların ve engellerin giderilmesi amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok girişli ve uzun süreli vizelerin yaygınlaştırılması için AB ve üye ülkelerle temaslarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedef'

"Biz, Türkiye-AB ilişkilerini canlandırmanın herkesin menfaatine olduğuna inanıyoruz. Ancak, Kıbrıs sorunuyla Türkiye-AB ilişkileri arasında bir bağ kurulmasının sağlıklı bir yöntem olmadığını ve herhangi bir sonuç vermeyeceğini vurguladık" ifadelerini kullanan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğunun altını çizdi.
Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu muhtelif vesilelerle açıkça ifade ettiğini anımsatarak, "Olumlu gündem üzerinden mesafe almak istiyoruz. AB de aynı şekilde müspet bir yaklaşım sergilerse, bu herkesin menfaatine olacaktır" dedi.

'Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin aday ülke olduğunu vurgulayarak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılımının ikili ilişkilerdeki zorlu konuların aşılmasına katkıda bulunmasını umduğunu söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Brüksel'de düzenlenen ve Türkiye'nin de 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakın coğrafya ve ötesindeki jeopolitik durumun etraflıca ele alındığını belirten Borrell, "Özellikle ilişkimizi zorlaştıran konuları, Kıbrıs'taki durum ve Orta Doğu'daki durumla ilgili bazı sorunları ancak özellikle birçok üye ülkenin atıfta bulunduğu Kıbrıs'taki durumu gözden geçirdik" diye konuştu.
Borrell, "Türkiye Dışişleri Bakanı'nı toplantımıza davet etmemizin tüm sorunlara ancak özellikle Kıbrıs'a bir çözüm aramak için diyalog sürecini yeniden başlatmanın ilk adımı olmasını umalım" ifadesini kullandı.
Bir soru üzerine Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili bir takvimin konuşulmadığını aktaran Borrell, "Türkiye aday ülkedir ve öyle olmaya devam edecektir" dedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı
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