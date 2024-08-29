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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/zaharova-rusya-her-zaman-ukrayna-ile-muzakerelerden-yana-olmustur-1087412782.html
Zaharova: Rusya her zaman Ukrayna ile müzakerelerden yana olmuştur
Zaharova: Rusya her zaman Ukrayna ile müzakerelerden yana olmuştur
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Rus bölgesi Kursk’a saldırmasıyla birlikte Rusya ile müzakere olasılıklarını sona erdirdiği düşünülürken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T12:43+0300
2024-08-29T12:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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moskova
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müzakere
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Sputnik’e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin barış önerilerinin bugün hala yürürlükte olup olmadığı sorularına verdiği yanıtında, "Rusya her zaman Ukrayna'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını istemiş, müzakere sürecinin başlamasından yana olmuştur” ifadelerini kullandı.Zaharova, Moskova'nın daha önce müzakere sürecinin başlamasından yana olduğunu birçok kez dile getirdiğini anımsattığı ifadelerini şöyle sürdürdü:Öte yandan Kursk dahil olmak üzere yaşanan son olayların Ukrayna krizi etrafındaki durumun barışçıl müzakerelerden uzak olduğunu gösterdiğini kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı'nın sunduğu barış girişimine verdiği bir tür yanıt olduğunun altını çizdi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusunun sivillere karşı gerçek bir vahşet uyguladığı ve nükleer santrali tehdit ettiği koşullarda barış görüşmelerinin söz konusu olamayacağını da sözlerine ekledi.Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, kendi barış formülünü Batı'ya dayatan Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-dis-istihbarati-ukrayna-ile-muzakereler-imkansiz-hale-geldi-1087322152.html
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rusya dışişleri bakanlığı, zaharova, rusya ukrayna,
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Zaharova: Rusya her zaman Ukrayna ile müzakerelerden yana olmuştur

12:43 29.08.2024
© Sputnik / Александр КряжевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ukrayna’nın Rus bölgesi Kursk’a saldırmasıyla birlikte Rusya ile müzakere olasılıklarını sona erdirdiği düşünülürken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeyi defalarca teklif ettiğini hatırlattı.
Sputnik’e açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin barış önerilerinin bugün hala yürürlükte olup olmadığı sorularına verdiği yanıtında, "Rusya her zaman Ukrayna'daki çatışmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını istemiş, müzakere sürecinin başlamasından yana olmuştur” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Moskova'nın daha önce müzakere sürecinin başlamasından yana olduğunu birçok kez dile getirdiğini anımsattığı ifadelerini şöyle sürdürdü:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir barış inisiyatifiyle ortaya çıktığı bu yılın haziran ayı da dahil olmak üzere, mevcut durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini defalarca önerdik. Bu barış girişimi, Ukrayna ihtilafının çözümü için evrensel bir reçetedir.
Öte yandan Kursk dahil olmak üzere yaşanan son olayların Ukrayna krizi etrafındaki durumun barışçıl müzakerelerden uzak olduğunu gösterdiğini kaydeden Zaharova, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırısının, Kiev rejiminin Rusya Devlet Başkanı'nın sunduğu barış girişimine verdiği bir tür yanıt olduğunun altını çizdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna ordusunun sivillere karşı gerçek bir vahşet uyguladığı ve nükleer santrali tehdit ettiği koşullarda barış görüşmelerinin söz konusu olamayacağını da sözlerine ekledi.
Haziran ayında Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Bu koşullar arasında Kiev'in NATO'ya katılmayı reddetmesi yer almıştı.
Rus lider, aynı zamanda eski Avrupa-Atlantik güvenlik sisteminin çöktüğüne de dikkat çekmiş, kıtadaki tüm devletlerin çıkarlarını dikkate alacak yeni bir mimari inşa edilmesini önermişti.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddederken, kendi barış formülünü Batı'ya dayatan Zelenskiy, Moskova'nın önerisini ültimatom olarak nitelendirmişti.
Vladimir Zelenskiy’in danışmanı Mihail Podolyak ise Rusya'nın yeni girişimlerinin ‘gerçek bir barış önerisi’ içermediğini iddia etti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
Ukrayna krizi
Rus Dış İstihbaratı: Ukrayna ile müzakereler imkansız hale geldi
27 Ağustos, 14:43
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