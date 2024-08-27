https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/rus-dis-istihbarati-ukrayna-ile-muzakereler-imkansiz-hale-geldi-1087322152.html

Rus Dış İstihbaratı: Ukrayna ile müzakereler imkansız hale geldi

Rus Dış İstihbaratı: Ukrayna ile müzakereler imkansız hale geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin mevcut koşullar altında imkansız olduğunu söylerken... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T14:43+0300

2024-08-27T14:43+0300

2024-08-27T14:43+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

abd

sergey narışkin

rusya dış istihbart servisi (svr)

vladimir putin

pavel durov

gürcistan

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Rus haber ajansı TASS'a demeç veren Narışkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Ukrayna'nın Kursk Bölgesi'ndeki terör macerasından sonra onlarla herhangi bir müzakere yapmanın kabul edilemez olduğu’ açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu görüşe kesinlikle katılıyorum” diye ekledi.Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelerin imkansız hale geldiğine değinen Narışkin, aynı zamanda Kiev’in Kursk bölgesine saldırı kararını ABD ve Batı’daki müttefiklerinden onay almadan bağımsız bir şekilde aldığı yönündeki açıklamalara da güvenmediklerinin altını çizdi.Daha önce Dış İstihbarat Servisi, Ukrayna birliklerinin Kursk Bölgesi'ne saldırısının ABD, İngiliz ve Polonya özel servislerinin katılımıyla hazırlandığını söylemiş, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kiev rejiminin ABD'den talimat almamış olması halinde bu saldırıyı gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceğini eklemişti.‘Gürcistan'daki renkli devrim girişimlerini engellemek istedik’Demecinde, yakın zamanda kamuoyuyla paylaştıkları Gürcistan raporuna da yer veren Dış İstihbarat Servisi Direktörü, Rusya’nın bu konuda mevcut istihbaratı yayınlayarak Gürcistan'da renkli devrim girişimlerini önlemek istediğini dile getirdi.Narışkin, “SVR'nin sadece Batılı istihbarat servislerinin değil, aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı gibi devlet organlarının düşmanca faaliyetleri hakkında elde ettiği ve etmekte olduğu bilgileri kamuoyuna açıklaması, Gürcistan'da bir 'renkli devrim' gerçekleştirme girişimlerinin önlenmesine katkıda bulunmak için attığımız bir adımdır” diye konuştu.Telegram’ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili de konuşan SVR Direktörü Narışkin, Telegram'daki hassas bilgileri Batılı ülkelerle paylaşıp paylaşmayacağına ilişkin bir soruya verdiği yanıtında, “Bunun olmasına izin vermeyeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrov-ukraynanin-kursk-saldirisindan-sonra-kievle-muzakere-yapilamaz-1087019392.html

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kursk

abd

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