https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/1089539289.html
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca ve eski milletvekili Emin Şirin oldu. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:34+0300
2024-10-22T17:34+0300
2024-10-22T20:11+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
mustafa hoş
emin şirin
pkk
pyd/ypg
devlet bahçeli
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Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca, eski milletvekili Emin Şirin ve avukat Dilek Ekmekçi olacak. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrı, Gaziantep'teki çocuk ölümleri, avukat Dilek Ekmekçi'nin tahliyesi konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski milletvekili Emin Şirin ve EMEP Milletvekili Sevda Karaca oldu. Bir Yenidoğan Çetesi de Gaziantep'te mi var? Türkiye'de çocuk ölümlerinin özellikle Gaziantep'te yüksek oranda yaşandığını söyleyen Karaca, 2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bulunan bir özel hastanede doğan bebeklerin tamamının yenidoğan ünitelerine yatırıldığını söyledi. Karaca şu ifadeleri kullandı: Gaziantep Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde ünitelerin tam kapasitede kullanılmadığının da altını çizen Karaca, şunları söyledi: 'Siyasi İslam Türkiye'de de tavsiye edilecek' Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrıyı ve Ortadoğu'nun durumunu değerlendiren Şirin ise şunları söyledi:
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Mustafa Hoş
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, emin şirin, pkk, pyd/ypg, devlet bahçeli, abdullah öcalan
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, emin şirin, pkk, pyd/ypg, devlet bahçeli, abdullah öcalan
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:34 22.10.2024 (güncellendi: 20:11 22.10.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca ve eski milletvekili Emin Şirin oldu. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrı ve Gaziantep'teki çocuk ölümlerinin oranı konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski milletvekili Emin Şirin ve EMEP Milletvekili Sevda Karaca oldu.
Bir Yenidoğan Çetesi de Gaziantep'te mi var?
Türkiye'de çocuk ölümlerinin özellikle Gaziantep'te yüksek oranda yaşandığını söyleyen Karaca, 2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bulunan bir özel hastanede doğan bebeklerin tamamının yenidoğan ünitelerine yatırıldığını söyledi. Karaca şu ifadeleri kullandı:
'2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bir özel hastanede doğan bütün bebeklerin yenidoğan yoğun bakımına yatırıldığına ilişkin, bebekleri yoğun bakıma yatırılan insanların ihbarları bize geldi. Bunları toparlıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bu hastane ile ilgili bir araştırmanın yapılıp yapılmadığını soracağız. Çünkü, insanlar bugün patlak veren bu olaydan önce, bu olayın farkına vardıklarında CİMER başvuruları yapmışlar, ve cevap alamamışlar. Olay İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi olayı ile birebir örtüşmese de, nihayetinde sağlıkta piyasalaştırmanın, bir bütün olarak benzer pek çok çeteleşmeye ve rant gruplarına açılmaya sebep olduğunu biliyoruz'
Gaziantep Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde ünitelerin tam kapasitede kullanılmadığının da altını çizen Karaca, şunları söyledi:
'Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi, hem rektörlüğün hem hükümetin çok övündüğü bir hastanedir. Bu hastanede tam teşekküllü 50'den fazla yenidoğan ve yoğun bakım yatak kapasitesi var. Fakat son 3 yılda, bu üniteler bu hastanede maksimum yüzde 15, 20 kapasite ile çalıştırılıyor. Gerisi boş tutuluyor. İnsanlar buraya başvurduklarında çeşitli yetersizlikler öne sürülerek hastaların başka hastanelere sevkedilmesi gerektiği söyleniyor'
'Siyasi İslam Türkiye'de de tavsiye edilecek'
Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrıyı ve Ortadoğu'nun durumunu değerlendiren Şirin ise şunları söyledi:
'Kendisini devletin sahibi kabul eden kişiler, Saray'daki birkaç kişi, Devlet Bahçeli ve şimdi bunlara Özgür Özel de katılmış gibi gözüküyor, yeni bir sistematiğin içine doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Bütçe açığı, para sıkıntısı, Türkiye'nin ekonomik durumu, iç ve dış politikadaki durumlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin eli ve gayretiyle de Türkiye'yi değiştirecek çok ciddi bir sürecin içindeyiz. Devlet mekanizmasına, Devlet Bahçeli ile beraber tamamen hakim olan bir Erdoğan var. Ortadoğu'da, iki önemli gelişme oluyor. İlk olarak siyasi İslam tasfiye ediliyor. İran'ın uzantıları, Hizbullah, Hamas ve benzeri hepsi tasfiye ediliyor. Bizde siyasi İslam'ın iktidara hakim olduğu bir ortam kaldı, bu tasfiye edilecek. Bu belki de Tayyip Erdoğan'ın eliyle gerçekleşecek, göreceğiz. Bugün, İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bir Ortadoğu tanzimatı yapılıyor. Ortadoğu tanzimatı yapılırken bizim, ortadaki para sıkıntılarını da halletmek için bazı şeyleri kabullenmemiz ortaya çıktı. Nedir bu? Kürt meselesinde, Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Buna mukabil, Suriye'de bulunan, bizim haklı olarak PKK ile ilişkili olduğunu iddia ettiğimiz PYD/YPG'yi kabullenme durumuna gireceğiz. Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Bunun ancak Devlet Bahçeli'nin kabullendiği, Öcalan'ın da aktör olarak öne çıktığı bir şekilde olması lazım.'