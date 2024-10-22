Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı

'Kendisini devletin sahibi kabul eden kişiler, Saray'daki birkaç kişi, Devlet Bahçeli ve şimdi bunlara Özgür Özel de katılmış gibi gözüküyor, yeni bir sistematiğin içine doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Bütçe açığı, para sıkıntısı, Türkiye'nin ekonomik durumu, iç ve dış politikadaki durumlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin eli ve gayretiyle de Türkiye'yi değiştirecek çok ciddi bir sürecin içindeyiz. Devlet mekanizmasına, Devlet Bahçeli ile beraber tamamen hakim olan bir Erdoğan var. Ortadoğu'da, iki önemli gelişme oluyor. İlk olarak siyasi İslam tasfiye ediliyor. İran'ın uzantıları, Hizbullah, Hamas ve benzeri hepsi tasfiye ediliyor. Bizde siyasi İslam'ın iktidara hakim olduğu bir ortam kaldı, bu tasfiye edilecek. Bu belki de Tayyip Erdoğan'ın eliyle gerçekleşecek, göreceğiz. Bugün, İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bir Ortadoğu tanzimatı yapılıyor. Ortadoğu tanzimatı yapılırken bizim, ortadaki para sıkıntılarını da halletmek için bazı şeyleri kabullenmemiz ortaya çıktı. Nedir bu? Kürt meselesinde, Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Buna mukabil, Suriye'de bulunan, bizim haklı olarak PKK ile ilişkili olduğunu iddia ettiğimiz PYD/YPG'yi kabullenme durumuna gireceğiz. Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Bunun ancak Devlet Bahçeli'nin kabullendiği, Öcalan'ın da aktör olarak öne çıktığı bir şekilde olması lazım.'