Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'İstanbul Barosu ‘Biz Anayasa’yı değiştirmek istiyoruz’ dediğinde, Anayasa değişecek mi?'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi skandalı: 'Soruşturma sürecinde hasta kabul edilmesi büyük hata'
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Serkan Çağrı, canlı yayında klarnet çaldı
11:56
93 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son zamanlarda artan aşı karşıtlığının nedenleri
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Neden grip aşısı olmalıyız?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Ukrayna krizi sonrası dünyadaki ülkeler, Batı’ya karşı hareket edebilme özgürlüğünü hissetti’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebekler takipteyken mi öldürüldüler
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
21 dk
ÖZEL HABER
Kahve severler dikkat: Sabah kahvesi zararlı mı?
19:26
5 dk
SESLİ HABER
Erakçi'den ABD'ye: İsrail'in saldırısına destek sağlayan herkes sorumlu tutulmalıdır
19:37
1 dk
SESLİ HABER
Muzun başkentinde hasat zamanı
19:44
2 dk
ÖZEL HABER
Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
19:53
5 dk
SESLİ HABER
Parayı elden ödeyenler için kritik 5 gün detayı
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Duyanları şaşırttı: Yapay zeka platformları ne kadar su tüketiyor?
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Küba'da elektrik kesintisi: Sebebi ABD
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Fethullah Gülen'e kendi kumpası mezar oldu
20:33
2 dk
SESLİ HABER
Kovid-19'un yeni varyantı XEC yayılmaya devam ediyor: İzolasyon uyarısı yapıldı
20:42
1 dk
SESLİ HABER
Elon Musk kesenin ağzını açtı: Her gün Trump’a oy veren bir kişiye tam bir milyon dolar verecek
20:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/1089539289.html
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca ve eski milletvekili Emin Şirin oldu. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri... 22.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-22T17:34+0300
2024-10-22T20:11+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
radyo
radyo
radyo
mustafa hoş
emin şirin
pkk
pyd/ypg
devlet bahçeli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089542334_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_12ef7a2fb04c151ae1e3aa4826cbad81.jpg
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca, eski milletvekili Emin Şirin ve avukat Dilek Ekmekçi olacak. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrı, Gaziantep'teki çocuk ölümleri, avukat Dilek Ekmekçi'nin tahliyesi konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski milletvekili Emin Şirin ve EMEP Milletvekili Sevda Karaca oldu. Bir Yenidoğan Çetesi de Gaziantep'te mi var? Türkiye'de çocuk ölümlerinin özellikle Gaziantep'te yüksek oranda yaşandığını söyleyen Karaca, 2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bulunan bir özel hastanede doğan bebeklerin tamamının yenidoğan ünitelerine yatırıldığını söyledi. Karaca şu ifadeleri kullandı: Gaziantep Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde ünitelerin tam kapasitede kullanılmadığının da altını çizen Karaca, şunları söyledi: 'Siyasi İslam Türkiye'de de tavsiye edilecek' Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrıyı ve Ortadoğu'nun durumunu değerlendiren Şirin ise şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/16/1089542334_400:0:1599:899_1920x0_80_0_0_5539f12251c9223a0a4ee367a03707cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, emin şirin, pkk, pyd/ypg, devlet bahçeli, abdullah öcalan
аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, emin şirin, pkk, pyd/ypg, devlet bahçeli, abdullah öcalan

Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı

17:34 22.10.2024 (güncellendi: 20:11 22.10.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları milletvekili Sevda Karaca ve eski milletvekili Emin Şirin oldu. Programda Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrı ve Gaziantep'teki çocuk ölümlerinin oranı konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları eski milletvekili Emin Şirin ve EMEP Milletvekili Sevda Karaca oldu.

Bir Yenidoğan Çetesi de Gaziantep'te mi var?

Türkiye'de çocuk ölümlerinin özellikle Gaziantep'te yüksek oranda yaşandığını söyleyen Karaca, 2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bulunan bir özel hastanede doğan bebeklerin tamamının yenidoğan ünitelerine yatırıldığını söyledi. Karaca şu ifadeleri kullandı:

'2018 ve 2020 yıllarında Gaziantep'te bir özel hastanede doğan bütün bebeklerin yenidoğan yoğun bakımına yatırıldığına ilişkin, bebekleri yoğun bakıma yatırılan insanların ihbarları bize geldi. Bunları toparlıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bu hastane ile ilgili bir araştırmanın yapılıp yapılmadığını soracağız. Çünkü, insanlar bugün patlak veren bu olaydan önce, bu olayın farkına vardıklarında CİMER başvuruları yapmışlar, ve cevap alamamışlar. Olay İstanbul'daki Yenidoğan Çetesi olayı ile birebir örtüşmese de, nihayetinde sağlıkta piyasalaştırmanın, bir bütün olarak benzer pek çok çeteleşmeye ve rant gruplarına açılmaya sebep olduğunu biliyoruz'

Gaziantep Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nde ünitelerin tam kapasitede kullanılmadığının da altını çizen Karaca, şunları söyledi:
'Gaziantep Üniversitesi Çocuk Hastanesi, hem rektörlüğün hem hükümetin çok övündüğü bir hastanedir. Bu hastanede tam teşekküllü 50'den fazla yenidoğan ve yoğun bakım yatak kapasitesi var. Fakat son 3 yılda, bu üniteler bu hastanede maksimum yüzde 15, 20 kapasite ile çalıştırılıyor. Gerisi boş tutuluyor. İnsanlar buraya başvurduklarında çeşitli yetersizlikler öne sürülerek hastaların başka hastanelere sevkedilmesi gerektiği söyleniyor'

'Siyasi İslam Türkiye'de de tavsiye edilecek'

Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı ikinci çağrıyı ve Ortadoğu'nun durumunu değerlendiren Şirin ise şunları söyledi:

'Kendisini devletin sahibi kabul eden kişiler, Saray'daki birkaç kişi, Devlet Bahçeli ve şimdi bunlara Özgür Özel de katılmış gibi gözüküyor, yeni bir sistematiğin içine doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Bütçe açığı, para sıkıntısı, Türkiye'nin ekonomik durumu, iç ve dış politikadaki durumlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi Devlet Bahçeli'nin eli ve gayretiyle de Türkiye'yi değiştirecek çok ciddi bir sürecin içindeyiz. Devlet mekanizmasına, Devlet Bahçeli ile beraber tamamen hakim olan bir Erdoğan var. Ortadoğu'da, iki önemli gelişme oluyor. İlk olarak siyasi İslam tasfiye ediliyor. İran'ın uzantıları, Hizbullah, Hamas ve benzeri hepsi tasfiye ediliyor. Bizde siyasi İslam'ın iktidara hakim olduğu bir ortam kaldı, bu tasfiye edilecek. Bu belki de Tayyip Erdoğan'ın eliyle gerçekleşecek, göreceğiz. Bugün, İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde bir Ortadoğu tanzimatı yapılıyor. Ortadoğu tanzimatı yapılırken bizim, ortadaki para sıkıntılarını da halletmek için bazı şeyleri kabullenmemiz ortaya çıktı. Nedir bu? Kürt meselesinde, Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Buna mukabil, Suriye'de bulunan, bizim haklı olarak PKK ile ilişkili olduğunu iddia ettiğimiz PYD/YPG'yi kabullenme durumuna gireceğiz. Kandil'in Türkiye dışındaki kısmı tasfiye edilecek. Bunun ancak Devlet Bahçeli'nin kabullendiği, Öcalan'ın da aktör olarak öne çıktığı bir şekilde olması lazım.'

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала