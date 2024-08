https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/turkiyenin-dort-bir-yanindan-gelip-kendilerini-kuma-gomuyorlar-sifalaniyoruz-1087377362.html

Türkiye'nin dört bir yanından gelip kendilerini kuma gömüyorlar: 'Şifalanıyoruz'

Türkiye'nin dört bir yanından gelip kendilerini kuma gömüyorlar: 'Şifalanıyoruz'

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde "Kum Adası" olarak bilinen bölge, rahatsızlıklarına deva bulmak için her yıl ağustos ayında Türkiye'nin... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T15:29+0300

2024-08-28T15:29+0300

2024-08-28T15:29+0300

yaşam

kum

deniz

çanakkale

tedavi

lapseki

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087377675_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_ca7cbfc5e5f8719fe384ca506acb0005.jpg

Belde merkezinde yer alan, kıyıdan denize doğru yaklaşık 100 metre uzayan ve karayla bağlantısı köprüyle sağlanan kumluk alan, sahilde küçük bir gölet oluşturuyor.Şifalı olduğuna inanılan Kum Adası, her sene özellikle 25-30 Ağustos'ta romatizmal hastalıkları bulunan kişilerden yoğun ilgi görüyor.Romatizmal hastalığı olanlar geliyorÇanakkale'den Hikmet Topaloğlu (68) Kum Adası'na pandemi döneminden önce her yıl ağustosta geldiğini söyledi.Bölgenin çok eski bir tarihi olduğunu anlatan Topaloğlu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle her yıl ağustos ayının son haftasında Kum Adası'na gelip, şifalı olduğu söylenen kuma bacaklarını gömdüğünü belirtti.Seyfullah Akçay (70) da son 15 yıldır geldiği Kum Adası'nda şifa bulduğunu, bacaklarında 5-6 ay süreyle ağrı yaşamadığını dile getirerek, romatizmal hastalığı olanlara gelmelerini tavsiye etti.Nuray Aslan (53) Kum Adası'na şifa aramak için 5 yıldır geldiğini, ağrılarına iyi geldiğini ifade ederek, burada şifa bulmak için gelen birçok kişiyle de tanıştığını dile getirdi.Kum Adası'na 8 yıldır geldiğini belirten İbrahim Bağkazar (66), "Eşimin ayaklarında ve kollarında ağrılar olduğu için gelip burada kalıyoruz. Kumda şifa da buluyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/balik-olumleri-konusunda-uzmanindan-uyari-kendisi-bile-dayanamayip-oluyor-sakin-tuketmeyin-1087375282.html

kum

çanakkale

lapseki

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kum, deniz, çanakkale, tedavi, lapseki